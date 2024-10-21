Рейтинг@Mail.ru
"Придется искать". В Польше сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 21.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:25 21.10.2024 (обновлено: 22:01 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/politika-1979158532.html
"Придется искать". В Польше сделали неожиданное заявление о России
"Придется искать". В Польше сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 21.10.2024
"Придется искать". В Польше сделали неожиданное заявление о России
Варшаве после завершения украинского конфликта придется искать пути сосуществования с Москвой, пишет Do Rzeczy. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T17:25
2024-10-21T22:01
в мире
россия
украина
москва
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150887/96/1508879674_0:403:2923:2048_1920x0_80_0_0_a7483e272e2ffdad52269fe2f11f7206.jpg
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Варшаве после завершения украинского конфликта придется искать пути сосуществования с Москвой, пишет Do Rzeczy."Окончание вооруженной фазы конфликта на Украине должно привести к тому, что Западу, и прежде всего США, придется искать в отношениях с Россией некий modus vivendi. А для начала даже ослабить наложенные на нее санкции. &lt;...&gt; Почему бы Польше не участвовать в процессе восстановления экономических отношений с Москвой?" — говорится в статье.По мнению автора материала Леха Мажевского, политика польских властей должна учитывать реальное положение дел, а не "обслуживать интересы иностранных держав".В Москве не раз заявляли, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах также звучат мнения, что эти ограничения неэффективны. Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20241020/polsha-1978938131.html
россия
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150887/96/1508879674_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_90dd3264a772f4c64bc9be7e875b03ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, москва, нато
В мире, Россия, Украина, Москва, НАТО
"Придется искать". В Польше сделали неожиданное заявление о России

Do Rzeczy: Польше придется задуматься над восстановлением отношений с РФ

© РИА Новости / Филип Климашевский | Перейти в медиабанкМужчина с флагом Польши
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Филип Климашевский
Перейти в медиабанк
Мужчина с флагом Польши. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Варшаве после завершения украинского конфликта придется искать пути сосуществования с Москвой, пишет Do Rzeczy.
"Окончание вооруженной фазы конфликта на Украине должно привести к тому, что Западу, и прежде всего США, придется искать в отношениях с Россией некий modus vivendi. А для начала даже ослабить наложенные на нее санкции. <...> Почему бы Польше не участвовать в процессе восстановления экономических отношений с Москвой?" — говорится в статье.
По мнению автора материала Леха Мажевского, политика польских властей должна учитывать реальное положение дел, а не "обслуживать интересы иностранных держав".
В Москве не раз заявляли, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах также звучат мнения, что эти ограничения неэффективны. Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.
Польский танк Т-72 на учениях НАТО - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
В Польше пришли в ярость из-за "плана" Зеленского
20 октября, 02:51
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
 
В миреРоссияУкраинаМоскваНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала