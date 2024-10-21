https://ria.ru/20241021/politika-1979158532.html

"Придется искать". В Польше сделали неожиданное заявление о России

"Придется искать". В Польше сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 21.10.2024

"Придется искать". В Польше сделали неожиданное заявление о России

Варшаве после завершения украинского конфликта придется искать пути сосуществования с Москвой, пишет Do Rzeczy. РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T17:25

2024-10-21T17:25

2024-10-21T22:01

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Варшаве после завершения украинского конфликта придется искать пути сосуществования с Москвой, пишет Do Rzeczy."Окончание вооруженной фазы конфликта на Украине должно привести к тому, что Западу, и прежде всего США, придется искать в отношениях с Россией некий modus vivendi. А для начала даже ослабить наложенные на нее санкции. <...> Почему бы Польше не участвовать в процессе восстановления экономических отношений с Москвой?" — говорится в статье.По мнению автора материала Леха Мажевского, политика польских властей должна учитывать реальное положение дел, а не "обслуживать интересы иностранных держав".В Москве не раз заявляли, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах также звучат мнения, что эти ограничения неэффективны. Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20241020/polsha-1978938131.html

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