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Свыше 220 субсидий на маркетплейсы и франшизы получил бизнес Подмосковья - РИА Новости, 21.10.2024
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Новости Подмосковья
 
19:28 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/podmoskove-1979187342.html
Свыше 220 субсидий на маркетплейсы и франшизы получил бизнес Подмосковья
Свыше 220 субсидий на маркетплейсы и франшизы получил бизнес Подмосковья - РИА Новости, 21.10.2024
Свыше 220 субсидий на маркетплейсы и франшизы получил бизнес Подмосковья
Более 220 субсидий по региональным программам поддержки "Маркетплейсы" и "Франшизы" получили предприниматели Подмосковья с начала года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T19:28
2024-10-21T19:28
новости подмосковья
поддержка бизнеса
экономика
московская область (подмосковье)
россия
маркетплейс
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Более 220 субсидий по региональным программам поддержки "Маркетплейсы" и "Франшизы" получили предприниматели Подмосковья с начала года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "Благодаря нашим программам поддержки предприниматели смогли получить субсидии на развитие своего дела. Субсидии по программе "Маркетплейсы" в этом году получили уже 140 предпринимателей. Общая сумма поддержки составила 32,2 миллиона рублей. Еще 81 предприниматель воспользовался субсидиями на развитие бизнеса по франшизам. Объем поддержки составил 35,3 миллиона рублей", — рассказала зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что заявки на участие в этих программах принимаются до конца года. В рамках программы "Маркетплейсы" предприниматели могут возместить до 50% затрат, связанных с продвижением и реализацией продукции через маркетплейсы. Максимальный размер субсидии для одного получателя составляет 500 тысяч рублей за весь период реализации программы Максимальный размер субсидии по программе "Франшизы" для подмосковных франшиз составляет два миллиона рублей, но более 50% затрат, для франшиз из других субъектов РФ - миллион рублей и также до 50% затрат.
https://ria.ru/20241017/podmoskove-1978589005.html
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поддержка бизнеса , экономика, московская область (подмосковье), россия, маркетплейс
Новости Подмосковья, Поддержка бизнеса , Экономика, Московская область (Подмосковье), Россия, маркетплейс

Свыше 220 субсидий на маркетплейсы и франшизы получил бизнес Подмосковья

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева
Министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Более 220 субсидий по региональным программам поддержки "Маркетплейсы" и "Франшизы" получили предприниматели Подмосковья с начала года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"Благодаря нашим программам поддержки предприниматели смогли получить субсидии на развитие своего дела. Субсидии по программе "Маркетплейсы" в этом году получили уже 140 предпринимателей. Общая сумма поддержки составила 32,2 миллиона рублей. Еще 81 предприниматель воспользовался субсидиями на развитие бизнеса по франшизам. Объем поддержки составил 35,3 миллиона рублей", — рассказала зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
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Она отметила, что заявки на участие в этих программах принимаются до конца года.
В рамках программы "Маркетплейсы" предприниматели могут возместить до 50% затрат, связанных с продвижением и реализацией продукции через маркетплейсы. Максимальный размер субсидии для одного получателя составляет 500 тысяч рублей за весь период реализации программы
Максимальный размер субсидии по программе "Франшизы" для подмосковных франшиз составляет два миллиона рублей, но более 50% затрат, для франшиз из других субъектов РФ - миллион рублей и также до 50% затрат.
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Новости ПодмосковьяПоддержка бизнесаЭкономикаМосковская область (Подмосковье)Россиямаркетплейс
 
 
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