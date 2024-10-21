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В мобильных комплексах Подмосковья привились от гриппа 18 тысяч человек - РИА Новости, 21.10.2024
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Новости Подмосковья
 
18:42 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/podmoskove-1979177488.html
В мобильных комплексах Подмосковья привились от гриппа 18 тысяч человек
В мобильных комплексах Подмосковья привились от гриппа 18 тысяч человек - РИА Новости, 21.10.2024
В мобильных комплексах Подмосковья привились от гриппа 18 тысяч человек
Почти 18 тысяч человек привились от гриппа в мобильных комплексах Подмосковья с начала кампании по вакцинации, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T18:42
2024-10-21T18:42
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
алексей сапанюк
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Почти 18 тысяч человек привились от гриппа в мобильных комплексах Подмосковья с начала кампании по вакцинации, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Вакцинация – самая надежная защита от гриппа и его опасных осложнений. Для удобства жителей в регионе у самых проходимых мест, в том числе у железнодорожных станций, торговых центров и автовокзалов, работают мобильные комплексы, в которых можно сделать прививку от гриппа", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что с начала кампании по вакцинации такой возможностью воспользовались уже почти 18 тысяч человек. Для того, чтобы пройти вакцинацию в мобильном комплексе, необходимо при себе иметь паспорт и полис ОМС. Медицинский специалист проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний к вакцинации и сделает прививку. Ознакомиться с графиком и адресами работы мобильных комплексов можно на сайте министерства здравоохранения Московской области.
https://ria.ru/20241021/bumbatl-1979101424.html
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московская область (подмосковье), алексей сапанюк
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Алексей Сапанюк

В мобильных комплексах Подмосковья привились от гриппа 18 тысяч человек

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкВакцинация от гриппа
Вакцинация от гриппа - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Вакцинация от гриппа. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Почти 18 тысяч человек привились от гриппа в мобильных комплексах Подмосковья с начала кампании по вакцинации, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
"Вакцинация – самая надежная защита от гриппа и его опасных осложнений. Для удобства жителей в регионе у самых проходимых мест, в том числе у железнодорожных станций, торговых центров и автовокзалов, работают мобильные комплексы, в которых можно сделать прививку от гриппа", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба.
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Он отметил, что с начала кампании по вакцинации такой возможностью воспользовались уже почти 18 тысяч человек.
Для того, чтобы пройти вакцинацию в мобильном комплексе, необходимо при себе иметь паспорт и полис ОМС.
Медицинский специалист проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний к вакцинации и сделает прививку. Ознакомиться с графиком и адресами работы мобильных комплексов можно на сайте министерства здравоохранения Московской области.
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