В Подмосковье предупредили о новом виде мошенничества
МинЖКХ Подмосковья сообщило о случаях мошенничества с оплатой электроэнергии
© iStock.com / Milan_JovicТелефонный мошенник
© iStock.com / Milan_Jovic
Телефонный мошенник . Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Случаи мошенничества, связанные с оплатой электроэнергии, участились в Подмосковье, злоумышленники звонят гражданам и требуют погасить несуществующий долг или просят установить программу для передачи показаний, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
"В Подмосковье участились случаи, когда злоумышленники представляются сотрудниками Мосэнергосбыта и настойчиво склоняют людей к определенным действиям, в результате которых могут получить доступ к их личным данным", - отметили в пресс-службе.
В ведомстве рассказали, что мошенники связываются с потенциальной жертвой по телефону, СМС, WhatsApp и видеосвязи в Telegram от имени Мосэнергосбыта. Далее они требуют оплатить "долг" или предлагают установить программу для передачи показаний. Также злоумышленники могут попросить коды подтверждения, паспортные данные, пароль от Госуслуг и другую персональную информацию.
"Настоящие долговые извещения от МосОблЕИРЦ оранжевого цвета содержат телефоны, по которым можно уточнить сумму, период и способ оплаты задолженности: 8 (499) 444-01-00, 8 (936) 501-73-09, 8 (919) 992-38-28", - предупредили в МинЖКХ.
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