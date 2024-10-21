https://ria.ru/20241021/podmoskove-1979083737.html

В Подмосковье предупредили о новом виде мошенничества

В Подмосковье предупредили о новом виде мошенничества - РИА Новости, 21.10.2024

В Подмосковье предупредили о новом виде мошенничества

Случаи мошенничества, связанные с оплатой электроэнергии, участились в Подмосковье, злоумышленники звонят гражданам и требуют погасить несуществующий долг или... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T11:15

2024-10-21T11:15

2024-10-21T11:16

жкх

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Случаи мошенничества, связанные с оплатой электроэнергии, участились в Подмосковье, злоумышленники звонят гражданам и требуют погасить несуществующий долг или просят установить программу для передачи показаний, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области. "В Подмосковье участились случаи, когда злоумышленники представляются сотрудниками Мосэнергосбыта и настойчиво склоняют людей к определенным действиям, в результате которых могут получить доступ к их личным данным", - отметили в пресс-службе. В ведомстве рассказали, что мошенники связываются с потенциальной жертвой по телефону, СМС, WhatsApp и видеосвязи в Telegram от имени Мосэнергосбыта. Далее они требуют оплатить "долг" или предлагают установить программу для передачи показаний. Также злоумышленники могут попросить коды подтверждения, паспортные данные, пароль от Госуслуг и другую персональную информацию. "Настоящие долговые извещения от МосОблЕИРЦ оранжевого цвета содержат телефоны, по которым можно уточнить сумму, период и способ оплаты задолженности: 8 (499) 444-01-00, 8 (936) 501-73-09, 8 (919) 992-38-28", - предупредили в МинЖКХ.

https://ria.ru/20241001/moshenniki-1975638621.html

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жкх, московская область (подмосковье), мосэнергосбыт, whatsapp inc., telegram