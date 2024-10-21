Военнопленный призвал к смене власти на Украине
Пленный: Киевский режим не справился с управлением страной в 2023-2024 годах
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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КУРСК, 21 окт - РИА Новости. Киевский режим не справился с управлением страной в 2023 и 2024 годах, допустил уничтожение Западом населения Украины ради интересов ВПК блока НАТО, поэтому украинскую власть необходимо менять, сказал РИА Новости плененный в Курской области военнослужащий 49 бригады ВСУ Виталий Озимов.
"Война - не надо, ну, не нужна. Ну а началось все, я не знаю, с чьей-то… Может, Европе, Америке… Они склады, старье отдали нам, ну, то есть, грубо говоря, нашими жизнями сожгли старье, а обновили себе вооружения.... Власть однозначно нужно менять. Они плохо себя, особенно 23-24 год, они себя плохо проявили. Я считаю так", - сообщил РИА Новости украинский военнопленный.
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По словам собеседника агентства, его командир погиб в бою, а все остальные сослуживцы либо тоже погибли, либо сбежали с поля боя.
"Начался бой. Мне в автомат попал патрон. И в бронежилет один патрон попал… Мы с командиром двое пришли к другой группе. Другая группа убежала. Я видел только двоих: командира двухсотого, и еще одного двухсотого нашего. Ну, я один остался… Я поднял руки. Начал кричать: "Сдаюсь!" Ребята прекратили огонь. Сказали: "Вставай... снимай броник... раздевайся до пояса", - рассказал солдат ВСУ подробности своего пленения.
Военнопленный Виталий Озимов, 11 января 1994 года рождения, сдался в плен российской армии в Курской области. Имеет воинскую специальность водитель-сапер. В ВСУ служил в 49-й бригаде, ВЧ А2738, во втором батальоне, второй роте, в первом отделении. До отправки на обучение в Польшу, а затем в Курскую область возводил оборонительные сооружения в радиоактивной зоне Чернобыльской АЭС, где радиационный фон в 12 раз превышает норму.