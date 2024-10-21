https://ria.ru/20241021/plennyj-1979071676.html

Военнопленный призвал к смене власти на Украине

Военнопленный призвал к смене власти на Украине - РИА Новости, 21.10.2024

Военнопленный призвал к смене власти на Украине

Киевский режим не справился с управлением страной в 2023 и 2024 годах, допустил уничтожение Западом населения Украины ради интересов ВПК блока НАТО, поэтому... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T09:56

2024-10-21T09:56

2024-10-21T09:56

специальная военная операция на украине

курская область

украина

европа

вооруженные силы украины

нато

чернобыльская аэс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976715810_0:191:2049:1343_1920x0_80_0_0_99890f3e63c725cc2b7a32aadc4bb8bd.jpg

КУРСК, 21 окт - РИА Новости. Киевский режим не справился с управлением страной в 2023 и 2024 годах, допустил уничтожение Западом населения Украины ради интересов ВПК блока НАТО, поэтому украинскую власть необходимо менять, сказал РИА Новости плененный в Курской области военнослужащий 49 бригады ВСУ Виталий Озимов. "Война - не надо, ну, не нужна. Ну а началось все, я не знаю, с чьей-то… Может, Европе, Америке… Они склады, старье отдали нам, ну, то есть, грубо говоря, нашими жизнями сожгли старье, а обновили себе вооружения.... Власть однозначно нужно менять. Они плохо себя, особенно 23-24 год, они себя плохо проявили. Я считаю так", - сообщил РИА Новости украинский военнопленный. По словам собеседника агентства, его командир погиб в бою, а все остальные сослуживцы либо тоже погибли, либо сбежали с поля боя. "Начался бой. Мне в автомат попал патрон. И в бронежилет один патрон попал… Мы с командиром двое пришли к другой группе. Другая группа убежала. Я видел только двоих: командира двухсотого, и еще одного двухсотого нашего. Ну, я один остался… Я поднял руки. Начал кричать: "Сдаюсь!" Ребята прекратили огонь. Сказали: "Вставай... снимай броник... раздевайся до пояса", - рассказал солдат ВСУ подробности своего пленения. Военнопленный Виталий Озимов, 11 января 1994 года рождения, сдался в плен российской армии в Курской области. Имеет воинскую специальность водитель-сапер. В ВСУ служил в 49-й бригаде, ВЧ А2738, во втором батальоне, второй роте, в первом отделении. До отправки на обучение в Польшу, а затем в Курскую область возводил оборонительные сооружения в радиоактивной зоне Чернобыльской АЭС, где радиационный фон в 12 раз превышает норму.

https://ria.ru/20241019/spetsoperatsiya-1978899899.html

https://ria.ru/20241021/naemniki-1979057486.html

курская область

украина

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, украина, европа, вооруженные силы украины, нато, чернобыльская аэс