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Россиянам рассказали, как выявить поддельную квитанцию ЖКХ - РИА Новости, 21.10.2024
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14:51 21.10.2024 (обновлено: 15:58 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/platezhki-1979127075.html
Россиянам рассказали, как выявить поддельную квитанцию ЖКХ
Россиянам рассказали, как выявить поддельную квитанцию ЖКХ - РИА Новости, 21.10.2024
Россиянам рассказали, как выявить поддельную квитанцию ЖКХ
Оплачивая услуги ЖКХ по квитанциям из почтового ящика, россияне рискуют стать жертвами мошенников из-за схемы с поддельными документами, предупредила... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T14:51
2024-10-21T15:58
общество
евгения лазарева
жкх
происшествия
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Оплачивая услуги ЖКХ по квитанциям из почтового ящика, россияне рискуют стать жертвами мошенников из-за схемы с поддельными документами, предупредила руководитель проекта "Народного фронта" "За права заемщиков" Евгения Лазарева. Об этом она рассказала "Известиям".По словам эксперта, мошенники часто используют сценарий с рассылкой фейковых квитанций на оплату коммунальных услуг. Жилец оплачивает требуемую сумму, а спустя некоторое время получает еще одну квитанцию, настоящую."Стоит проверять размер начислений и поступление уведомления об оплате в официальном приложении или в личном кабинете на сайте &lt;...&gt; Если возникли сомнения — лучше обратиться за уточнением в УК либо к поставщику ресурсов или же проверить информацию в личном кабинете", — посоветовала Лазарева.Эксперт предупредила, что внешне поддельные квитанции могут выглядеть как настоящие, но QR-код на бланке может содержать ссылку, при переходе по которой человек загрузит вредоносное ПО с предоставлением доступа к приложениям банков и "Госуслугам".Чтобы обезопасить себя, следует также обращать внимание на название организации в тексте квитанции, реквизиты и описание предоставленных услуг ЖКХ, добавила Лазарева.
https://ria.ru/20241021/kredit-1979134663.html
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общество, евгения лазарева, жкх, происшествия
Общество, Евгения Лазарева, ЖКХ, Происшествия
Россиянам рассказали, как выявить поддельную квитанцию ЖКХ

Россиян предупредили о мошеннической схеме с поддельными квитанциями ЖКХ

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКвитанции об оплате услуг ЖКХ
Квитанции об оплате услуг ЖКХ - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Квитанции об оплате услуг ЖКХ . Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Оплачивая услуги ЖКХ по квитанциям из почтового ящика, россияне рискуют стать жертвами мошенников из-за схемы с поддельными документами, предупредила руководитель проекта "Народного фронта" "За права заемщиков" Евгения Лазарева. Об этом она рассказала "Известиям".
По словам эксперта, мошенники часто используют сценарий с рассылкой фейковых квитанций на оплату коммунальных услуг. Жилец оплачивает требуемую сумму, а спустя некоторое время получает еще одну квитанцию, настоящую.
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"Стоит проверять размер начислений и поступление уведомления об оплате в официальном приложении или в личном кабинете на сайте <...> Если возникли сомнения — лучше обратиться за уточнением в УК либо к поставщику ресурсов или же проверить информацию в личном кабинете", — посоветовала Лазарева.
Эксперт предупредила, что внешне поддельные квитанции могут выглядеть как настоящие, но QR-код на бланке может содержать ссылку, при переходе по которой человек загрузит вредоносное ПО с предоставлением доступа к приложениям банков и "Госуслугам".
Чтобы обезопасить себя, следует также обращать внимание на название организации в тексте квитанции, реквизиты и описание предоставленных услуг ЖКХ, добавила Лазарева.
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ОбществоЕвгения ЛазареваЖКХПроисшествия
 
 
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