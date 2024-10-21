https://ria.ru/20241021/platezhki-1979127075.html

Россиянам рассказали, как выявить поддельную квитанцию ЖКХ

Россиянам рассказали, как выявить поддельную квитанцию ЖКХ - РИА Новости, 21.10.2024

Россиянам рассказали, как выявить поддельную квитанцию ЖКХ

Оплачивая услуги ЖКХ по квитанциям из почтового ящика, россияне рискуют стать жертвами мошенников из-за схемы с поддельными документами, предупредила... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T14:51

2024-10-21T14:51

2024-10-21T15:58

общество

евгения лазарева

жкх

происшествия

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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Оплачивая услуги ЖКХ по квитанциям из почтового ящика, россияне рискуют стать жертвами мошенников из-за схемы с поддельными документами, предупредила руководитель проекта "Народного фронта" "За права заемщиков" Евгения Лазарева. Об этом она рассказала "Известиям".По словам эксперта, мошенники часто используют сценарий с рассылкой фейковых квитанций на оплату коммунальных услуг. Жилец оплачивает требуемую сумму, а спустя некоторое время получает еще одну квитанцию, настоящую."Стоит проверять размер начислений и поступление уведомления об оплате в официальном приложении или в личном кабинете на сайте <...> Если возникли сомнения — лучше обратиться за уточнением в УК либо к поставщику ресурсов или же проверить информацию в личном кабинете", — посоветовала Лазарева.Эксперт предупредила, что внешне поддельные квитанции могут выглядеть как настоящие, но QR-код на бланке может содержать ссылку, при переходе по которой человек загрузит вредоносное ПО с предоставлением доступа к приложениям банков и "Госуслугам".Чтобы обезопасить себя, следует также обращать внимание на название организации в тексте квитанции, реквизиты и описание предоставленных услуг ЖКХ, добавила Лазарева.

https://ria.ru/20241021/kredit-1979134663.html

https://ria.ru/20241021/podmoskove-1979083737.html

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общество, евгения лазарева, жкх, происшествия