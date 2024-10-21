https://ria.ru/20241021/peskov-1979088694.html
Ряд мировых лидеров не соблюдают информационную гигиену, заявил Песков
Ряд мировых лидеров не соблюдают информационную гигиену, заявил Песков - РИА Новости, 21.10.2024
Ряд мировых лидеров не соблюдают информационную гигиену, заявил Песков
Целый ряд мировых лидеров не соблюдают информационную гигиену, это на их совести, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T11:40
2024-10-21T11:40
2024-10-21T12:53
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Целый ряд мировых лидеров не соблюдают информационную гигиену, это на их совести, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По данным The Wall Street Journal (WSJ), кандидат в президенты США Дональд Трамп сообщил о том, что угрожал российскому президенту Владимиру Путину, что "нанесет удар по центру Москвы в случае нападения на Украину". В свою очередь Песков, комментируя высказывание журналистам, заявил, что Кремль предпочитает не придавать публичности содержание разговоров на высшем уровне. "К нашему сожалению, целый ряд мировых лидеров такой позиции не придерживаются и такую информационную гигиену не соблюдают. Но это на их совести", - сказал Песков.
https://ria.ru/20241021/udar-1979049920.html
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россия, сша, москва, дмитрий песков, дональд трамп, владимир путин
Россия, США, Москва, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Владимир Путин
Ряд мировых лидеров не соблюдают информационную гигиену, заявил Песков
Песков заявил о несоблюдении информационной гигиены целым рядом мировых лидеров