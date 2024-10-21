https://ria.ru/20241021/peskov-1979088499.html

Песков прокомментировал слова Трампа об ударе по Москве

Песков прокомментировал слова Трампа об ударе по Москве - РИА Новости, 21.10.2024

Песков прокомментировал слова Трампа об ударе по Москве

Сейчас звучит много горячих и эмоциональных заявлений в США в рамках финальной стадии избирательной кампании, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T11:39

2024-10-21T11:39

2024-10-21T13:12

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дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Сейчас звучит много горячих и эмоциональных заявлений в США в рамках финальной стадии избирательной кампании, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По данным Wall Street Journal, кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что угрожал российскому лидеру Владимиру Путину "нанести удар по центру Москвы" в случае, если он "нацелится" на Украину". В свою очередь Песков, комментируя высказывание американского политика журналистам, заявил, что Кремль предпочитает не предавать публичности содержание разговоров на высшем уровне."Конечно же, сейчас звучит очень много разных горячих и весьма эмоциональных заявлений в США в рамках избирательной кампании, особенно в ее финальной стадии. Вот что мы можем сказать по этому поводу", - ответил Песков.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

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москва, в мире, сша, россия, дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин