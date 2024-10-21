Многие не поддерживают идеологию Санду, заявил Пеков
Песков о референдуме в Молдавии: многие не являются сторонниками идеологии Санду
© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Молдовы Майя Санду после пресс-конференции после закрытия избирательных участков на выборах президента и референдума по вопросу евроинтеграции
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Молдовы Майя Санду после пресс-конференции после закрытия избирательных участков на выборах президента и референдума по вопросу евроинтеграции
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Многие не являются сторонниками идеологии президента Молдавии Майи Санду, это обращает на себя внимание, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков на брифинге отметил, что оппозиционные силы в Молдавии были лишены возможности свободно вести избирательную кампанию в ходе электорального процесса в стране.
"В условиях даже вот такой несвободной избирательной кампании мы видим, как много людей не являются сторонниками идеологии действующего президента Санду. Это обращает на себя внимание", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.
Первый тур резидентских выборов в Молдавии прошел 20 октября, итоговая явка составила 51,67%. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад, оппозиция обвиняет ее в разрыве связей с Россией и предательстве национальных интересов. Стояногло, которого поддерживает оппозиционная Соцпартия, считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ в целом.