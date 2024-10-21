https://ria.ru/20241021/peskov-1979088190.html

Многие не поддерживают идеологию Санду, заявил Пеков

Многие не поддерживают идеологию Санду, заявил Пеков - РИА Новости, 21.10.2024

Многие не поддерживают идеологию Санду, заявил Пеков

Многие не являются сторонниками идеологии президента Молдавии Майи Санду, это обращает на себя внимание, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T11:37

2024-10-21T11:37

2024-10-21T11:45

молдавия

в мире

россия

дмитрий песков

майя санду

евросоюз

снг

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979077203_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fa777c2ce5023d7a63d1cd498dcae988.jpg

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Многие не являются сторонниками идеологии президента Молдавии Майи Санду, это обращает на себя внимание, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Песков на брифинге отметил, что оппозиционные силы в Молдавии были лишены возможности свободно вести избирательную кампанию в ходе электорального процесса в стране."В условиях даже вот такой несвободной избирательной кампании мы видим, как много людей не являются сторонниками идеологии действующего президента Санду. Это обращает на себя внимание", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.Первый тур резидентских выборов в Молдавии прошел 20 октября, итоговая явка составила 51,67%. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад, оппозиция обвиняет ее в разрыве связей с Россией и предательстве национальных интересов. Стояногло, которого поддерживает оппозиционная Соцпартия, считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ в целом.

https://ria.ru/20241021/moldaviya-1979085989.html

молдавия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

молдавия, в мире, россия, дмитрий песков, майя санду, евросоюз, снг