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Многие не поддерживают идеологию Санду, заявил Пеков - РИА Новости, 21.10.2024
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11:37 21.10.2024 (обновлено: 11:45 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/peskov-1979088190.html
Многие не поддерживают идеологию Санду, заявил Пеков
Многие не поддерживают идеологию Санду, заявил Пеков - РИА Новости, 21.10.2024
Многие не поддерживают идеологию Санду, заявил Пеков
Многие не являются сторонниками идеологии президента Молдавии Майи Санду, это обращает на себя внимание, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T11:37
2024-10-21T11:45
молдавия
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россия
дмитрий песков
майя санду
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Многие не являются сторонниками идеологии президента Молдавии Майи Санду, это обращает на себя внимание, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Песков на брифинге отметил, что оппозиционные силы в Молдавии были лишены возможности свободно вести избирательную кампанию в ходе электорального процесса в стране."В условиях даже вот такой несвободной избирательной кампании мы видим, как много людей не являются сторонниками идеологии действующего президента Санду. Это обращает на себя внимание", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.Первый тур резидентских выборов в Молдавии прошел 20 октября, итоговая явка составила 51,67%. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад, оппозиция обвиняет ее в разрыве связей с Россией и предательстве национальных интересов. Стояногло, которого поддерживает оппозиционная Соцпартия, считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ в целом.
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молдавия, в мире, россия, дмитрий песков, майя санду, евросоюз, снг
Молдавия, В мире, Россия, Дмитрий Песков, Майя Санду, Евросоюз, СНГ
Многие не поддерживают идеологию Санду, заявил Пеков

Песков о референдуме в Молдавии: многие не являются сторонниками идеологии Санду

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Молдовы Майя Санду после пресс-конференции после закрытия избирательных участков на выборах президента и референдума по вопросу евроинтеграции
Президент Молдовы Майя Санду после пресс-конференции после закрытия избирательных участков на выборах президента и референдума по вопросу евроинтеграции - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Молдовы Майя Санду после пресс-конференции после закрытия избирательных участков на выборах президента и референдума по вопросу евроинтеграции
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Многие не являются сторонниками идеологии президента Молдавии Майи Санду, это обращает на себя внимание, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков на брифинге отметил, что оппозиционные силы в Молдавии были лишены возможности свободно вести избирательную кампанию в ходе электорального процесса в стране.
"В условиях даже вот такой несвободной избирательной кампании мы видим, как много людей не являются сторонниками идеологии действующего президента Санду. Это обращает на себя внимание", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.
Первый тур резидентских выборов в Молдавии прошел 20 октября, итоговая явка составила 51,67%. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад, оппозиция обвиняет ее в разрыве связей с Россией и предательстве национальных интересов. Стояногло, которого поддерживает оппозиционная Соцпартия, считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ в целом.
Люди голосуют на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
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