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Путин назвал темы переговоров с президентом ОАЭ - РИА Новости, 21.10.2024
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14:23 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/peregovory-1979120586.html
Путин назвал темы переговоров с президентом ОАЭ
Путин назвал темы переговоров с президентом ОАЭ - РИА Новости, 21.10.2024
Путин назвал темы переговоров с президентом ОАЭ
Участники переговоров между Россией и ОАЭ обсудят вопросы, связанные с промышленностью, энергетикой, транспортом, международными делами и товарооборотом, заявил РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T14:23
2024-10-21T14:23
россия
оаэ
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Участники переговоров между Россией и ОАЭ обсудят вопросы, связанные с промышленностью, энергетикой, транспортом, международными делами и товарооборотом, заявил президент РФ Владимир Путин. Переговоры Путина с коллегой из ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном проходят в Кремле. "Я предлагаю построить нашу работу следующим образом, я предоставлю слово нашему уважаемому гостю для... вступительных слов. А затем предлагаю передать слово коллегам по направлениям работы, это и промышленность, это энергетика, это инфраструктура, транспорт, ну и, конечно, международные дела, где наше взаимодействие весьма важно и не только для региональных дел, регионального масштаба, но и для вопросов глобального характера", - сказал Путин на российско-эмиратских переговорах. Президент РФ также отметил трехкратный рост товарооборота за последние три года. "В течение последних семи месяцев мы наблюдаем некоторую коррекцию в сторону снижения, договорились о том, что наши коллеги поработают над этими вопросами отдельно. И сегодня у нас такая возможность есть", - добавил Путин. Аль Нахайян прибыл в Москву накануне. В воскресенье вечером состоялись неформальные переговоры двух президентов в подмосковной резиденции Путина в Ново-Огарево. Лидеры обсудили развитие двусторонних экономических отношений. Путин отметил рост туристических обменов между странами, также президенты двух стран коснулись региональных вопросов, в частности, темы украинского конфликта и ситуации на Ближнем Востоке.
https://ria.ru/20241021/putin-1979120097.html
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россия, оаэ, москва, владимир путин, саммит брикс в казани в 2024 году
Россия, ОАЭ, Москва, Владимир Путин, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Путин назвал темы переговоров с президентом ОАЭ

Путин: Россия и ОАЭ обсудят вопросы транспорта, энергетики и международных дел

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян во время встречи в Ново-Огарево
Президент Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян во время встречи в Ново-Огарево - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян во время встречи в Ново-Огарево
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Участники переговоров между Россией и ОАЭ обсудят вопросы, связанные с промышленностью, энергетикой, транспортом, международными делами и товарооборотом, заявил президент РФ Владимир Путин.
Переговоры Путина с коллегой из ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном проходят в Кремле.
Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян во время российско-эмиратских переговоров. - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
Путин рассказал о неформальной встрече с президентом ОАЭ
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"Я предлагаю построить нашу работу следующим образом, я предоставлю слово нашему уважаемому гостю для... вступительных слов. А затем предлагаю передать слово коллегам по направлениям работы, это и промышленность, это энергетика, это инфраструктура, транспорт, ну и, конечно, международные дела, где наше взаимодействие весьма важно и не только для региональных дел, регионального масштаба, но и для вопросов глобального характера", - сказал Путин на российско-эмиратских переговорах.
Президент РФ также отметил трехкратный рост товарооборота за последние три года.
"В течение последних семи месяцев мы наблюдаем некоторую коррекцию в сторону снижения, договорились о том, что наши коллеги поработают над этими вопросами отдельно. И сегодня у нас такая возможность есть", - добавил Путин.
Аль Нахайян прибыл в Москву накануне. В воскресенье вечером состоялись неформальные переговоры двух президентов в подмосковной резиденции Путина в Ново-Огарево. Лидеры обсудили развитие двусторонних экономических отношений. Путин отметил рост туристических обменов между странами, также президенты двух стран коснулись региональных вопросов, в частности, темы украинского конфликта и ситуации на Ближнем Востоке.
Президент Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян во время встречи в Ново-Огарево - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
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РоссияОАЭМоскваВладимир ПутинСаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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