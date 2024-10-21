https://ria.ru/20241021/peregovory-1979120586.html

Путин назвал темы переговоров с президентом ОАЭ

Путин назвал темы переговоров с президентом ОАЭ - РИА Новости, 21.10.2024

Путин назвал темы переговоров с президентом ОАЭ

Участники переговоров между Россией и ОАЭ обсудят вопросы, связанные с промышленностью, энергетикой, транспортом, международными делами и товарооборотом, заявил РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T14:23

2024-10-21T14:23

2024-10-21T14:23

россия

оаэ

москва

владимир путин

саммит брикс в казани в 2024 году

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Участники переговоров между Россией и ОАЭ обсудят вопросы, связанные с промышленностью, энергетикой, транспортом, международными делами и товарооборотом, заявил президент РФ Владимир Путин. Переговоры Путина с коллегой из ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном проходят в Кремле. "Я предлагаю построить нашу работу следующим образом, я предоставлю слово нашему уважаемому гостю для... вступительных слов. А затем предлагаю передать слово коллегам по направлениям работы, это и промышленность, это энергетика, это инфраструктура, транспорт, ну и, конечно, международные дела, где наше взаимодействие весьма важно и не только для региональных дел, регионального масштаба, но и для вопросов глобального характера", - сказал Путин на российско-эмиратских переговорах. Президент РФ также отметил трехкратный рост товарооборота за последние три года. "В течение последних семи месяцев мы наблюдаем некоторую коррекцию в сторону снижения, договорились о том, что наши коллеги поработают над этими вопросами отдельно. И сегодня у нас такая возможность есть", - добавил Путин. Аль Нахайян прибыл в Москву накануне. В воскресенье вечером состоялись неформальные переговоры двух президентов в подмосковной резиденции Путина в Ново-Огарево. Лидеры обсудили развитие двусторонних экономических отношений. Путин отметил рост туристических обменов между странами, также президенты двух стран коснулись региональных вопросов, в частности, темы украинского конфликта и ситуации на Ближнем Востоке.

https://ria.ru/20241021/putin-1979120097.html

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россия, оаэ, москва, владимир путин, саммит брикс в казани в 2024 году