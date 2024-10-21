https://ria.ru/20241021/pentagon-1979077507.html

Глава Пентагона встретится в Киеве с украинским руководством

Глава Пентагона встретится в Киеве с украинским руководством - РИА Новости, 21.10.2024

Глава Пентагона встретится в Киеве с украинским руководством

Пентагон подтвердил визит министра обороны США Ллойда Остина на Украину, он встретится с ее руководством и подчеркнет обязательства США по оказанию Киеву... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T10:25

2024-10-21T10:25

2024-10-21T10:25

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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Пентагон подтвердил визит министра обороны США Ллойда Остина на Украину, он встретится с ее руководством и подчеркнет обязательства США по оказанию Киеву военной помощи. Агентство Рейтер в понедельник передавало, что Остин прибыл в Киев с необъявленным ранее визитом. Кроме того, газета Wall Street Journal сообщала, что глава Пентагона в ходе визита на Украину не объявит о новой военной помощи и не даст разрешение ВСУ использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь РФ. "Министр обороны Ллойд Остин сегодня прибыл на Украину, чтобы встретиться с ее лидерами и вновь подчеркнуть помощь со стороны США", - говорится в заявлении на сайте Пентагона. По информации военного ведомства, Остин вновь заявит о приверженности США предоставлять Украине все необходимое для ведения боевых действий. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241021/ukraina-1979074962.html

https://ria.ru/20241021/ukraina-1978711217.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, сша, россия, ллойд остин, сергей лавров, министерство обороны сша, нато, вооруженные силы украины