Глава Пентагона встретится в Киеве с украинским руководством
Глава Пентагона Остин во время визита в Киев встретится с руководством Украины
© AP Photo / Alex BrandonШеф Пентагона Ллойд Остин
© AP Photo / Alex Brandon
Шеф Пентагона Ллойд Остин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Пентагон подтвердил визит министра обороны США Ллойда Остина на Украину, он встретится с ее руководством и подчеркнет обязательства США по оказанию Киеву военной помощи.
Агентство Рейтер в понедельник передавало, что Остин прибыл в Киев с необъявленным ранее визитом. Кроме того, газета Wall Street Journal сообщала, что глава Пентагона в ходе визита на Украину не объявит о новой военной помощи и не даст разрешение ВСУ использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь РФ.
"Министр обороны Ллойд Остин сегодня прибыл на Украину, чтобы встретиться с ее лидерами и вновь подчеркнуть помощь со стороны США", - говорится в заявлении на сайте Пентагона.
По информации военного ведомства, Остин вновь заявит о приверженности США предоставлять Украине все необходимое для ведения боевых действий.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.