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"Сдует российский ураган". На Западе ждут поражения Украины, пишут СМИ

"Сдует российский ураган". На Западе ждут поражения Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 21.10.2024

"Сдует российский ураган". На Западе ждут поражения Украины, пишут СМИ

Западные страны осознают, что Украина не сможет избежать поражения в конфликте с Россией, пишет сербский журнал "Печат". РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T12:55

2024-10-21T12:55

2024-10-21T13:35

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Западные страны осознают, что Украина не сможет избежать поражения в конфликте с Россией, пишет сербский журнал "Печат"."Всем на Западе уже давно ясно: киевские власти не смогут избежать поражения в конфликте с Россией, но от Зеленского ждут, что этот момент он отсрочит хотя бы до окончания американских выборов. Для этого он и придумал "план победы", в который, надо сказать, мало кто на Западе верит. Как и на самой Украине", — говорится в материале.Обозреватель также указал, что на Западе никто не будет плакать по Владимиру Зеленскому и его соратникам после того, как их сдует "российский ураган"."Многие даже выдохнут с облегчением", — подчеркнул автор статьи.Зеленский 16 октября представил в Верховной раде "план победы", включающий пять пунктов: приглашение страны в НАТО, размещение на Украине "неядерного сдерживающего пакета", снятие ограничений на удары вглубь России западным оружием, экономическое сотрудничество после окончания конфликта и замену части американских подразделений в Европе украинскими войсками. Также "план победы" содержит несколько секретных пунктов к приложениям, о которых украинский президент предпочел не распространяться.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что настоящим мирным планом для Киева будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят. Он считает, что новый "мирный план" Зеленского может фактически повторять план США, заключающийся в том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, Киев для достижения мира должен протрезветь и осознать причины, которые привели его к конфликту.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

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в мире, россия, украина, киев, дмитрий песков, владимир зеленский, верховная рада украины, нато, политика