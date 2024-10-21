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ЦИК Молдавии включит все данные о нарушениях на выборах в отчет для ЕС - РИА Новости, 21.10.2024
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10:22 21.10.2024 (обновлено: 10:48 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/otchet-1979076657.html
ЦИК Молдавии включит все данные о нарушениях на выборах в отчет для ЕС
ЦИК Молдавии включит все данные о нарушениях на выборах в отчет для ЕС - РИА Новости, 21.10.2024
ЦИК Молдавии включит все данные о нарушениях на выборах в отчет для ЕС
Центризбирком Молдавии включит все данные о нарушениях на выборах президента и референдума о евроинтеграции в отчет, который будет передан Конституционному... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T10:22
2024-10-21T10:48
молдавия
евросоюз
в мире
выборы в молдавии — 2024
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КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Центризбирком Молдавии включит все данные о нарушениях на выборах президента и референдума о евроинтеграции в отчет, который будет передан Конституционному суду, сообщила журналистам глава ЦИК Анжела Караман."Ранее мы сообщали об инцидентах - фотографировании бюллетеней, их повреждениях, выносе их с участков, запрещенной агитации, организованном подвозе избирателей и подозрений в их подкупе, нарушении права на голосование. Все эти нарушения будут отражены в отчете, который Центризбирком представите Конституционному суду. Отчет будет передан в течение 10 дней", - сказала Караман на брифинге.По предварительным данным, составленным после обработки 98,51% протоколов с избирательных участков, на выборах лидирует действующая глава государства Майя Санду, которая баллотируется на второй срок, - у нее 42,07% голосов. За ней следует бывший генпрокурор Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 26,27%. Оба этих кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября.Третье место занимает лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый (13,7% голосов), четвертое - экс-глава Гагаузии Ирина Влах (5,4%), пятое – экс-прокурор Виктория Фуртунэ (4,5%), шестое и седьмое - бывшие премьер-министры Василий Тарлев и Ион Кику (3,22% и 2,9% соответственно). Менее одного процента у экс-министра молодежи и спорта Октавиана Цыку (0,91%), экс-главы МВД Андрея Нэстасе (0,64%), журналистки Натальи Морарь (0,62%) и экс-главы МИД Тудора Ульяновского (0,52%).Первый тур резидентских выборов в Молдавии прошел 20 октября, итоговая явка составила 51,67%. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад, оппозиция обвиняет ее в разрыве связей с Россией и предательстве национальных интересов. Стояногло, которого поддерживает оппозиционная Соцпартия, считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ в целом.
https://ria.ru/20241021/moldaviya-1979073724.html
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молдавия, евросоюз, в мире, выборы в молдавии — 2024
Молдавия, Евросоюз, В мире, Выборы в Молдавии — 2024
ЦИК Молдавии включит все данные о нарушениях на выборах в отчет для ЕС

Молдавия передаст ЕС отчет, в который включит все данные о нарушениях на выборах

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкЛюди голосуют на избирательном участке на выборах президента
Люди голосуют на избирательном участке на выборах президента - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Родион Прока
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Люди голосуют на избирательном участке на выборах президента. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Центризбирком Молдавии включит все данные о нарушениях на выборах президента и референдума о евроинтеграции в отчет, который будет передан Конституционному суду, сообщила журналистам глава ЦИК Анжела Караман.
"Ранее мы сообщали об инцидентах - фотографировании бюллетеней, их повреждениях, выносе их с участков, запрещенной агитации, организованном подвозе избирателей и подозрений в их подкупе, нарушении права на голосование. Все эти нарушения будут отражены в отчете, который Центризбирком представите Конституционному суду. Отчет будет передан в течение 10 дней", - сказала Караман на брифинге.
Избирательной участок на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
В Госдуме заявили о грубейшей подтасовке голосов на выборах в Молдавии
Вчера, 10:03
По предварительным данным, составленным после обработки 98,51% протоколов с избирательных участков, на выборах лидирует действующая глава государства Майя Санду, которая баллотируется на второй срок, - у нее 42,07% голосов. За ней следует бывший генпрокурор Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 26,27%. Оба этих кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября.
Третье место занимает лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый (13,7% голосов), четвертое - экс-глава Гагаузии Ирина Влах (5,4%), пятое – экс-прокурор Виктория Фуртунэ (4,5%), шестое и седьмое - бывшие премьер-министры Василий Тарлев и Ион Кику (3,22% и 2,9% соответственно). Менее одного процента у экс-министра молодежи и спорта Октавиана Цыку (0,91%), экс-главы МВД Андрея Нэстасе (0,64%), журналистки Натальи Морарь (0,62%) и экс-главы МИД Тудора Ульяновского (0,52%).
Первый тур резидентских выборов в Молдавии прошел 20 октября, итоговая явка составила 51,67%. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад, оппозиция обвиняет ее в разрыве связей с Россией и предательстве национальных интересов. Стояногло, которого поддерживает оппозиционная Соцпартия, считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ в целом.
Наблюдательная комиссия на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
"Отбирают бюллетени у онкобольных": что происходит на выборах в Молдавии
20 октября, 09:30
 
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