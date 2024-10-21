https://ria.ru/20241021/ostin-1979094453.html

На Западе назвали цель неожиданного визита главы Пентагона на Украину

На Западе назвали цель неожиданного визита главы Пентагона на Украину - РИА Новости, 21.10.2024

На Западе назвали цель неожиданного визита главы Пентагона на Украину

Министр обороны США Ллойд Остин мог прибыть в Киев с необъявленным визитом, чтобы заставить Украину пойти на переговоры, предположил ирландский журналист Чей... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T12:00

2024-10-21T12:00

2024-10-21T13:39

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владимир путин

министерство обороны сша

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин мог прибыть в Киев с необъявленным визитом, чтобы заставить Украину пойти на переговоры, предположил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Ходят слухи, что он там ради того, чтобы заставить диктатуру признать реальность и начать переговоры", — утверждает Боуз.В понедельник Пентагон подтвердил визит министра обороны США на Украину, он встретится с ее руководством и подчеркнет обязательства США по оказанию Киеву военной помощи. Газета The Wall Street Journal писала, что во время визита на Украину Остин не объявит о новой военной помощи и не даст разрешение ВСУ использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь России.Президент России Владимир Путин 14 июня назвал следующие предпосылки к урегулированию украинского конфликта: полный вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей; признание территориальных реалий, закрепленных в российской Конституции; нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины; ее демилитаризация и денацификация; обеспечение прав, свобод и интересов русскоязычных граждан; отмена всех антироссийских санкций.

https://ria.ru/20241021/fa-1979082298.html

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