https://ria.ru/20241021/opros-1979105690.html
Опрос показал, что россияне думают о штрафах за пропаганду чайлдфри
Опрос показал, что россияне думают о штрафах за пропаганду чайлдфри - РИА Новости, 21.10.2024
Опрос показал, что россияне думают о штрафах за пропаганду чайлдфри
Каждый второй (48%) россиянин считает, что вводить штрафы за пропаганду идей чайлдфри скорее не стоит, 44% убеждены, что штрафы нужны, следует из опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T13:13
2024-10-21T13:13
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Каждый второй (48%) россиянин считает, что вводить штрафы за пропаганду идей чайлдфри скорее не стоит, 44% убеждены, что штрафы нужны, следует из опроса ВЦИОМ. Почти половина россиян (48%) считают, что надо ввести штрафы за пропаганду идей чайлдфри, чуть меньше (44%) поддерживают инициативу введения штрафов, восемь процентов затруднились ответить. Больше всего против введения штрафов высказались зумеры (поколение 2001 года и позднее) — 78% опрошенных этого возраста и младшие миллениалы (поколение 1992-2000 годов) — 66% опрошенных этого возраста. По результатам опроса, опубликованного на сайте ВЦИОМ, меньше четверти (23%) россиян слышали про законопроект о введении штрафов за пропаганду чайлдфри, чуть больше (26%) слышали о нем, но без подробностей, больше половины (51%) впервые услышали о законопроекте. Большинство (55%) россиян считают, что введение штрафов за пропаганду чайлдфри никак не повлияет на рождаемость в стране, почти четверть (24%) уверены, что рождаемость из-за штрафов повысится, десять процентов — что понизится. По мнению 25% опрошенных, введение штрафов принесет обществу больше пользы, почти столько же (24%), что от этого больше вреда, каждый четвертый (41%) считает, что это никак не отразится на обществе. Ранее Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о запрете пропаганды отказа от рождения детей (чайлдфри) в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе. Кроме того, она приняла законопроект, который предусматривает штрафы до пяти миллионов рублей за нарушение запрета пропаганды идеологии отказа от рождения детей (чайлдфри). Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 29 сентября. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20241018/patriarh-1978823089.html
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общество, вциом, госдума рф
Общество, ВЦИОМ, Госдума РФ
Опрос показал, что россияне думают о штрафах за пропаганду чайлдфри
ВЦИОМ: 48% россиян против штрафов за пропаганду идей чайлдфри
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Каждый второй (48%) россиянин считает, что вводить штрафы за пропаганду идей чайлдфри скорее не стоит, 44% убеждены, что штрафы нужны, следует из опроса ВЦИОМ.
Почти половина россиян (48%) считают, что надо ввести штрафы за пропаганду идей чайлдфри, чуть меньше (44%) поддерживают инициативу введения штрафов, восемь процентов затруднились ответить. Больше всего против введения штрафов высказались зумеры (поколение 2001 года и позднее) — 78% опрошенных этого возраста и младшие миллениалы (поколение 1992-2000 годов) — 66% опрошенных этого возраста.
По результатам опроса, опубликованного на сайте ВЦИОМ, меньше четверти (23%) россиян слышали про законопроект о введении штрафов за пропаганду чайлдфри, чуть больше (26%) слышали о нем, но без подробностей, больше половины (51%) впервые услышали о законопроекте.
Большинство (55%) россиян считают, что введение штрафов за пропаганду чайлдфри никак не повлияет на рождаемость в стране, почти четверть (24%) уверены, что рождаемость из-за штрафов повысится, десять процентов — что понизится.
По мнению 25% опрошенных, введение штрафов принесет обществу больше пользы, почти столько же (24%), что от этого больше вреда, каждый четвертый (41%) считает, что это никак не отразится на обществе.
Ранее Госдума
на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о запрете пропаганды отказа от рождения детей (чайлдфри) в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе. Кроме того, она приняла законопроект, который предусматривает штрафы до пяти миллионов рублей за нарушение запрета пропаганды идеологии отказа от рождения детей (чайлдфри).
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 29 сентября. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.