https://ria.ru/20241021/opros-1979105690.html

Опрос показал, что россияне думают о штрафах за пропаганду чайлдфри

Опрос показал, что россияне думают о штрафах за пропаганду чайлдфри - РИА Новости, 21.10.2024

Опрос показал, что россияне думают о штрафах за пропаганду чайлдфри

Каждый второй (48%) россиянин считает, что вводить штрафы за пропаганду идей чайлдфри скорее не стоит, 44% убеждены, что штрафы нужны, следует из опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T13:13

2024-10-21T13:13

2024-10-21T14:00

общество

вциом

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974610016_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ddf495633f2feb928388f832772bbc90.jpg

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Каждый второй (48%) россиянин считает, что вводить штрафы за пропаганду идей чайлдфри скорее не стоит, 44% убеждены, что штрафы нужны, следует из опроса ВЦИОМ. Почти половина россиян (48%) считают, что надо ввести штрафы за пропаганду идей чайлдфри, чуть меньше (44%) поддерживают инициативу введения штрафов, восемь процентов затруднились ответить. Больше всего против введения штрафов высказались зумеры (поколение 2001 года и позднее) — 78% опрошенных этого возраста и младшие миллениалы (поколение 1992-2000 годов) — 66% опрошенных этого возраста. По результатам опроса, опубликованного на сайте ВЦИОМ, меньше четверти (23%) россиян слышали про законопроект о введении штрафов за пропаганду чайлдфри, чуть больше (26%) слышали о нем, но без подробностей, больше половины (51%) впервые услышали о законопроекте. Большинство (55%) россиян считают, что введение штрафов за пропаганду чайлдфри никак не повлияет на рождаемость в стране, почти четверть (24%) уверены, что рождаемость из-за штрафов повысится, десять процентов — что понизится. По мнению 25% опрошенных, введение штрафов принесет обществу больше пользы, почти столько же (24%), что от этого больше вреда, каждый четвертый (41%) считает, что это никак не отразится на обществе. Ранее Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о запрете пропаганды отказа от рождения детей (чайлдфри) в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе. Кроме того, она приняла законопроект, который предусматривает штрафы до пяти миллионов рублей за нарушение запрета пропаганды идеологии отказа от рождения детей (чайлдфри). Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 29 сентября. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20241018/patriarh-1978823089.html

https://ria.ru/20241017/gosduma-1978537248.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, вциом, госдума рф