https://ria.ru/20241021/openai--1979139599.html

Microsoft закрыла доступ к сервисам OpenAI в Китае

Microsoft закрыла доступ к сервисам OpenAI в Китае - РИА Новости, 21.10.2024

Microsoft закрыла доступ к сервисам OpenAI в Китае

Компания Microsoft закрыла возможность подписки на платформу облачных вычислений Azure для индивидуальных пользователей в Китае, это был последний законный... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T16:02

2024-10-21T16:02

2024-10-21T16:02

технологии

китай

microsoft corporation

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Компания Microsoft закрыла возможность подписки на платформу облачных вычислений Azure для индивидуальных пользователей в Китае, это был последний законный доступ к сервисам OpenAI в стране, пишет гонконгская газета South China morning post в понедельник. "Действия, предпринятые Microsoft, означают, что "единственный законный способ" для частных лиц получить доступ к API (интерфейсу прикладного программирования-ред.) OpenAI в Китае был заблокирован", - пишет издание. В электронных письмах, которые компания прислала индивидуальным пользователям, сообщалось, что ограничения были введены "из-за местных нормативных требований". Теперь только корпоративные клиенты имеют право подписаться на сервисы Azure OpenAI. Отмечается, что Azure OpenAI широко использовалась китайскими разработчиками, так как с помощью этой платформы они могли подключать собственные сервисы к различным продуктам компании OpenAI, в том числе к ее флагманской модели ИИ GPT-4o. Издание пишет, что очередное ограничение доступа к OpenAI в Китае откроет местным разработчикам возможность более широко внедрять собственные большие языковые модели ИИ в различные проекты. До этого в конце июня американская компания OpenAI, создатель ChatGPT, ужесточила меры блокировки доступа к своим инструментам через интерфейс прикладного программирования (API) для китайских разработчиков ИИ сервисов.

https://ria.ru/20240705/khakery-1957542581.html

https://ria.ru/20240611/mask-1952079282.html

китай

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, китай, microsoft corporation