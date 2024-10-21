https://ria.ru/20241021/openai--1979139599.html
Microsoft закрыла доступ к сервисам OpenAI в Китае
Microsoft закрыла доступ к сервисам OpenAI в Китае - РИА Новости, 21.10.2024
Microsoft закрыла доступ к сервисам OpenAI в Китае
Компания Microsoft закрыла возможность подписки на платформу облачных вычислений Azure для индивидуальных пользователей в Китае, это был последний законный... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T16:02
2024-10-21T16:02
2024-10-21T16:02
технологии
китай
microsoft corporation
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Компания Microsoft закрыла возможность подписки на платформу облачных вычислений Azure для индивидуальных пользователей в Китае, это был последний законный доступ к сервисам OpenAI в стране, пишет гонконгская газета South China morning post в понедельник. "Действия, предпринятые Microsoft, означают, что "единственный законный способ" для частных лиц получить доступ к API (интерфейсу прикладного программирования-ред.) OpenAI в Китае был заблокирован", - пишет издание. В электронных письмах, которые компания прислала индивидуальным пользователям, сообщалось, что ограничения были введены "из-за местных нормативных требований". Теперь только корпоративные клиенты имеют право подписаться на сервисы Azure OpenAI. Отмечается, что Azure OpenAI широко использовалась китайскими разработчиками, так как с помощью этой платформы они могли подключать собственные сервисы к различным продуктам компании OpenAI, в том числе к ее флагманской модели ИИ GPT-4o. Издание пишет, что очередное ограничение доступа к OpenAI в Китае откроет местным разработчикам возможность более широко внедрять собственные большие языковые модели ИИ в различные проекты. До этого в конце июня американская компания OpenAI, создатель ChatGPT, ужесточила меры блокировки доступа к своим инструментам через интерфейс прикладного программирования (API) для китайских разработчиков ИИ сервисов.
https://ria.ru/20240705/khakery-1957542581.html
https://ria.ru/20240611/mask-1952079282.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, китай, microsoft corporation
Технологии, Китай, Microsoft Corporation
Microsoft закрыла доступ к сервисам OpenAI в Китае
Microsoft закрыла пользователям из Китая последний способ доступа к ChatGPT
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.
Компания Microsoft закрыла возможность подписки на платформу облачных вычислений Azure для индивидуальных пользователей в Китае, это был последний законный доступ к сервисам OpenAI в стране, пишет гонконгская газета South China morning post
в понедельник.
"Действия, предпринятые Microsoft, означают, что "единственный законный способ" для частных лиц получить доступ к API (интерфейсу прикладного программирования-ред.) OpenAI в Китае был заблокирован", - пишет издание.
В электронных письмах, которые компания прислала индивидуальным пользователям, сообщалось, что ограничения были введены "из-за местных нормативных требований". Теперь только корпоративные клиенты имеют право подписаться на сервисы Azure OpenAI.
Отмечается, что Azure OpenAI широко использовалась китайскими разработчиками, так как с помощью этой платформы они могли подключать собственные сервисы к различным продуктам компании OpenAI, в том числе к ее флагманской модели ИИ GPT-4o.
Издание пишет, что очередное ограничение доступа к OpenAI в Китае откроет местным разработчикам возможность более широко внедрять собственные большие языковые модели ИИ в различные проекты.
До этого в конце июня американская компания OpenAI, создатель ChatGPT, ужесточила меры блокировки доступа к своим инструментам через интерфейс прикладного программирования (API) для китайских разработчиков ИИ сервисов.