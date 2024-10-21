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В Курской и Белгородской областях объявили ракетную опасность

В Курской и Белгородской областях объявили ракетную опасность - РИА Новости, 21.10.2024

В Курской и Белгородской областях объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на территории Курской и Белгородской областей, сообщили главы регионов. РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T20:41

2024-10-21T20:41

2024-10-21T20:41

специальная военная операция на украине

белгородская область

курская область

алексей смирнов (политик)

вячеслав гладков

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Курской и Белгородской областей, сообщили главы регионов. В 20.29 мск ракетная опасность была объявлена в Курской области. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал губернатор Алексей Смирнов в Telegram-канале. Через минуту, в 20.30 мск, губернатор Вячеслав Гладков сообщил о ракетной опасности в Белгородской области. "Вся территория Белгородской области - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20241021/gladkov-1979055685.html

белгородская область

курская область

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белгородская область, курская область, алексей смирнов (политик) , вячеслав гладков, россия, вооруженные силы украины, безопасность