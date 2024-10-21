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В Курской и Белгородской областях объявили ракетную опасность
В Курской и Белгородской областях объявили ракетную опасность - РИА Новости, 21.10.2024
В Курской и Белгородской областях объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории Курской и Белгородской областей, сообщили главы регионов. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T20:41
2024-10-21T20:41
2024-10-21T20:41
специальная военная операция на украине
белгородская область
курская область
алексей смирнов (политик)
вячеслав гладков
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Курской и Белгородской областей, сообщили главы регионов. В 20.29 мск ракетная опасность была объявлена в Курской области. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал губернатор Алексей Смирнов в Telegram-канале. Через минуту, в 20.30 мск, губернатор Вячеслав Гладков сообщил о ракетной опасности в Белгородской области. "Вся территория Белгородской области - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - написал он в Telegram-канале.
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белгородская область, курская область, алексей смирнов (политик) , вячеслав гладков, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Вячеслав Гладков, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Курской и Белгородской областях объявили ракетную опасность
Власти Курской и Белгородской областей объявили о ракетной опасности в регионах