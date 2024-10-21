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Вопросы реформирования ООН должны решаться консенсусом, заявил Песков - РИА Новости, 21.10.2024
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20:34 21.10.2024 (обновлено: 20:57 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/oon-1979196867.html
Вопросы реформирования ООН должны решаться консенсусом, заявил Песков
Вопросы реформирования ООН должны решаться консенсусом, заявил Песков - РИА Новости, 21.10.2024
Вопросы реформирования ООН должны решаться консенсусом, заявил Песков
У России есть своя позиция по реформированию ООН, но подобные вопросы должны решаться консенсусом, достичь его сложно, особенно сейчас, когда многие страны... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T20:34
2024-10-21T20:57
россия
оон
дмитрий песков
в мире
казань
украина
антониу гутерреш
брикс
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. У России есть своя позиция по реформированию ООН, но подобные вопросы должны решаться консенсусом, достичь его сложно, особенно сейчас, когда многие страны Совбеза ООН находятся "в раздрае", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее стало известно, что 24 октября на полях XVI саммита БРИКС в Казани пройдет встреча президента России Владимира Путина с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Предполагается, что в ходе беседы наряду с тематикой деятельности ООН будут затронуты актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе ближневосточный кризис и ситуация вокруг Украины.&quot;У нас есть наша хорошо известная позиция по теме реформирования ООН, по расширению представительства (в Совбезе ООН - ред.), и Бразилия должна там быть, и Индия должна там быть, и африканский континент там должен быть представлен. Но это вопросы, которые решаются консенсусом. Для этого нужно достичь этого консенсуса, это очень сложный процесс. Тем более сейчас, в нынешней ситуации, когда, мягко говоря, многие страны находятся &quot;в раздрае&quot; в Совбезе&quot;, - заявил Песков изданию Life, говоря о том, может ли затрагиваться на встрече с Гутеррешем вопрос реформы ООН.
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россия, оон, дмитрий песков, в мире, казань, украина, антониу гутерреш, брикс, владимир путин
Россия, ООН, Дмитрий Песков, В мире, Казань, Украина, Антониу Гутерреш, БРИКС, Владимир Путин
Вопросы реформирования ООН должны решаться консенсусом, заявил Песков

Песков: у РФ есть позиция по реформированию ООН, но это должен решать консенсус

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. У России есть своя позиция по реформированию ООН, но подобные вопросы должны решаться консенсусом, достичь его сложно, особенно сейчас, когда многие страны Совбеза ООН находятся "в раздрае", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее стало известно, что 24 октября на полях XVI саммита БРИКС в Казани пройдет встреча президента России Владимира Путина с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Предполагается, что в ходе беседы наряду с тематикой деятельности ООН будут затронуты актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе ближневосточный кризис и ситуация вокруг Украины.
«

"У нас есть наша хорошо известная позиция по теме реформирования ООН, по расширению представительства (в Совбезе ООН - ред.), и Бразилия должна там быть, и Индия должна там быть, и африканский континент там должен быть представлен. Но это вопросы, которые решаются консенсусом. Для этого нужно достичь этого консенсуса, это очень сложный процесс. Тем более сейчас, в нынешней ситуации, когда, мягко говоря, многие страны находятся "в раздрае" в Совбезе", - заявил Песков изданию Life, говоря о том, может ли затрагиваться на встрече с Гутеррешем вопрос реформы ООН.

Дмитрий Песков на совместной прямой линии президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Песков назвал достижение консенсуса по реформированию ООН невозможным
2 октября, 15:37
 
РоссияООНДмитрий ПесковВ миреКазаньУкраинаАнтониу ГутеррешБРИКСВладимир Путин
 
 
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