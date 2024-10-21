https://ria.ru/20241021/oon-1979196867.html

Вопросы реформирования ООН должны решаться консенсусом, заявил Песков

Вопросы реформирования ООН должны решаться консенсусом, заявил Песков - РИА Новости, 21.10.2024

Вопросы реформирования ООН должны решаться консенсусом, заявил Песков

У России есть своя позиция по реформированию ООН, но подобные вопросы должны решаться консенсусом, достичь его сложно, особенно сейчас, когда многие страны... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T20:34

2024-10-21T20:34

2024-10-21T20:57

россия

оон

дмитрий песков

в мире

казань

украина

антониу гутерреш

брикс

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. У России есть своя позиция по реформированию ООН, но подобные вопросы должны решаться консенсусом, достичь его сложно, особенно сейчас, когда многие страны Совбеза ООН находятся "в раздрае", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее стало известно, что 24 октября на полях XVI саммита БРИКС в Казани пройдет встреча президента России Владимира Путина с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Предполагается, что в ходе беседы наряду с тематикой деятельности ООН будут затронуты актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе ближневосточный кризис и ситуация вокруг Украины."У нас есть наша хорошо известная позиция по теме реформирования ООН, по расширению представительства (в Совбезе ООН - ред.), и Бразилия должна там быть, и Индия должна там быть, и африканский континент там должен быть представлен. Но это вопросы, которые решаются консенсусом. Для этого нужно достичь этого консенсуса, это очень сложный процесс. Тем более сейчас, в нынешней ситуации, когда, мягко говоря, многие страны находятся "в раздрае" в Совбезе", - заявил Песков изданию Life, говоря о том, может ли затрагиваться на встрече с Гутеррешем вопрос реформы ООН.

https://ria.ru/20241002/peskov-1975970271.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, оон, дмитрий песков, в мире, казань, украина, антониу гутерреш, брикс, владимир путин