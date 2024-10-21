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Житель Омска обиделся на продавца телефонов и украл у него 90 мобильных - РИА Новости, 21.10.2024
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15:16 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/omsk-1979131303.html
Житель Омска обиделся на продавца телефонов и украл у него 90 мобильных
Житель Омска обиделся на продавца телефонов и украл у него 90 мобильных - РИА Новости, 21.10.2024
Житель Омска обиделся на продавца телефонов и украл у него 90 мобильных
Житель Омска обиделся на хозяина магазина и украл у него 90 мобильных телефонов, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T15:16
2024-10-21T15:16
происшествия
омск
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ОМСК, 21 окт - РИА Новости. Житель Омска обиделся на хозяина магазина и украл у него 90 мобильных телефонов, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. В полицию обратился владелец павильона в подземном переходе у ТЦ "Омский". Он рассказал, что торгует бывшими в использовании телефонами, а недавно у него украли 90 мобильных. "Полицейские выяснили, что ночью неизвестный разбил витринное стекло и похитил из киоска 90 мобильных аппаратов. На месте происшествия криминалисты изъяли следы пальцев рук, а дактилоскопическая экспертиза помогла установить их владельца", - сообщили в пресс-службе. Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 35-летний ранее судимый мужчина. Он признался в преступлении. "Предварительно установлено, что в конце лета гражданин приобрел в этом магазине мобильный телефон, который позже вышел из строя. Со слов задержанного, поэтому он затаил обиду, а когда проходил мимо в состоянии опьянения, вспомнил неприятную ситуацию и решил отомстить владельцу комиссионного магазина. Стекло разбил рукой, а все похищенное принес домой", - добавили в пресс-службе. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Похищенные устройства вернут владельцу.
https://ria.ru/20241020/penza-1978989118.html
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происшествия, омск
Происшествия, Омск
Житель Омска обиделся на продавца телефонов и украл у него 90 мобильных

УМВД: житель Омска обиделся на продавца телефонов и украл у него 90 мобильных

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ОМСК, 21 окт - РИА Новости. Житель Омска обиделся на хозяина магазина и украл у него 90 мобильных телефонов, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
В полицию обратился владелец павильона в подземном переходе у ТЦ "Омский". Он рассказал, что торгует бывшими в использовании телефонами, а недавно у него украли 90 мобильных.
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"Полицейские выяснили, что ночью неизвестный разбил витринное стекло и похитил из киоска 90 мобильных аппаратов. На месте происшествия криминалисты изъяли следы пальцев рук, а дактилоскопическая экспертиза помогла установить их владельца", - сообщили в пресс-службе.
Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 35-летний ранее судимый мужчина. Он признался в преступлении.
"Предварительно установлено, что в конце лета гражданин приобрел в этом магазине мобильный телефон, который позже вышел из строя. Со слов задержанного, поэтому он затаил обиду, а когда проходил мимо в состоянии опьянения, вспомнил неприятную ситуацию и решил отомстить владельцу комиссионного магазина. Стекло разбил рукой, а все похищенное принес домой", - добавили в пресс-службе.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Похищенные устройства вернут владельцу.
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