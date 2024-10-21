https://ria.ru/20241021/omsk-1979131303.html

Житель Омска обиделся на продавца телефонов и украл у него 90 мобильных

Житель Омска обиделся на продавца телефонов и украл у него 90 мобильных - РИА Новости, 21.10.2024

Житель Омска обиделся на продавца телефонов и украл у него 90 мобильных

Житель Омска обиделся на хозяина магазина и украл у него 90 мобильных телефонов, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T15:16

2024-10-21T15:16

2024-10-21T15:16

происшествия

омск

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ОМСК, 21 окт - РИА Новости. Житель Омска обиделся на хозяина магазина и украл у него 90 мобильных телефонов, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. В полицию обратился владелец павильона в подземном переходе у ТЦ "Омский". Он рассказал, что торгует бывшими в использовании телефонами, а недавно у него украли 90 мобильных. "Полицейские выяснили, что ночью неизвестный разбил витринное стекло и похитил из киоска 90 мобильных аппаратов. На месте происшествия криминалисты изъяли следы пальцев рук, а дактилоскопическая экспертиза помогла установить их владельца", - сообщили в пресс-службе. Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 35-летний ранее судимый мужчина. Он признался в преступлении. "Предварительно установлено, что в конце лета гражданин приобрел в этом магазине мобильный телефон, который позже вышел из строя. Со слов задержанного, поэтому он затаил обиду, а когда проходил мимо в состоянии опьянения, вспомнил неприятную ситуацию и решил отомстить владельцу комиссионного магазина. Стекло разбил рукой, а все похищенное принес домой", - добавили в пресс-службе. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Похищенные устройства вернут владельцу.

https://ria.ru/20241020/penza-1978989118.html

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омск

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происшествия, омск