https://ria.ru/20241021/obstrel-1979154405.html
Энергодар частично обесточен после артобстрела ВСУ
Энергодар частично обесточен после артобстрела ВСУ - РИА Новости, 21.10.2024
Энергодар частично обесточен после артобстрела ВСУ
Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар частично остался без света из-за артиллерийского обстрела со стороны украинских войск, сообщили власти города в... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T17:03
2024-10-21T17:03
2024-10-21T17:30
вооруженные силы украины
энергодар
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар частично остался без света из-за артиллерийского обстрела со стороны украинских войск, сообщили власти города в Telegram."Уважаемые энергодарцы! В результате артобстрела ВСУ частично обесточен Энергодар. В городе отсутствует вода. Специалисты приступят к оценке повреждений и ремонту, как позволит обстановка", — отметили в администрации города.Никто не пострадал.Перед этим местные власти заявили, что ВСУ ведут обстрел города, и призвали жителей оставаться в безопасных местах.Энергодар расположен на левом берегу Днепра, неподалеку находится Запорожская АЭС. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе — шесть энергоблоков по одному гигаватту каждый. В октябре 2022-го АЭС перешла под контроль российских специалистов.
https://ria.ru/20241021/pokrovsk-1978726110.html
https://ria.ru/20241021/energodar-1979084762.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вооруженные силы украины, энергодар, украина
Вооруженные силы Украины, Энергодар, Украина
Энергодар частично обесточен после артобстрела ВСУ
Власти: Энергодар частично обесточен из-за артобстрела ВСУ, пострадавших нет