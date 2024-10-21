https://ria.ru/20241021/obstrel-1979154405.html

Энергодар частично обесточен после артобстрела ВСУ

Энергодар частично обесточен после артобстрела ВСУ - РИА Новости, 21.10.2024

Энергодар частично обесточен после артобстрела ВСУ

Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар частично остался без света из-за артиллерийского обстрела со стороны украинских войск, сообщили власти города в... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T17:03

2024-10-21T17:03

2024-10-21T17:30

вооруженные силы украины

энергодар

украина

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар частично остался без света из-за артиллерийского обстрела со стороны украинских войск, сообщили власти города в Telegram."Уважаемые энергодарцы! В результате артобстрела ВСУ частично обесточен Энергодар. В городе отсутствует вода. Специалисты приступят к оценке повреждений и ремонту, как позволит обстановка", — отметили в администрации города.Никто не пострадал.Перед этим местные власти заявили, что ВСУ ведут обстрел города, и призвали жителей оставаться в безопасных местах.Энергодар расположен на левом берегу Днепра, неподалеку находится Запорожская АЭС. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе — шесть энергоблоков по одному гигаватту каждый. В октябре 2022-го АЭС перешла под контроль российских специалистов.

https://ria.ru/20241021/pokrovsk-1978726110.html

https://ria.ru/20241021/energodar-1979084762.html

энергодар

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

вооруженные силы украины, энергодар, украина