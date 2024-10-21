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Энергодар частично обесточен после артобстрела ВСУ - РИА Новости, 21.10.2024
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17:03 21.10.2024 (обновлено: 17:30 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/obstrel-1979154405.html
Энергодар частично обесточен после артобстрела ВСУ
Энергодар частично обесточен после артобстрела ВСУ - РИА Новости, 21.10.2024
Энергодар частично обесточен после артобстрела ВСУ
Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар частично остался без света из-за артиллерийского обстрела со стороны украинских войск, сообщили власти города в... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T17:03
2024-10-21T17:30
вооруженные силы украины
энергодар
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар частично остался без света из-за артиллерийского обстрела со стороны украинских войск, сообщили власти города в Telegram.&quot;Уважаемые энергодарцы! В результате артобстрела ВСУ частично обесточен Энергодар. В городе отсутствует вода. Специалисты приступят к оценке повреждений и ремонту, как позволит обстановка&quot;, — отметили в администрации города.Никто не пострадал.Перед этим местные власти заявили, что ВСУ ведут обстрел города, и призвали жителей оставаться в безопасных местах.Энергодар расположен на левом берегу Днепра, неподалеку находится Запорожская АЭС. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе — шесть энергоблоков по одному гигаватту каждый. В октябре 2022-го АЭС перешла под контроль российских специалистов.
https://ria.ru/20241021/pokrovsk-1978726110.html
https://ria.ru/20241021/energodar-1979084762.html
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вооруженные силы украины, энергодар, украина
Вооруженные силы Украины, Энергодар, Украина
Энергодар частично обесточен после артобстрела ВСУ

Власти: Энергодар частично обесточен из-за артобстрела ВСУ, пострадавших нет

© РИА Новости / Виктор ЗванцевВъезд в Энергодар
Въезд в Энергодар - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Виктор Званцев
Въезд в Энергодар. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар частично остался без света из-за артиллерийского обстрела со стороны украинских войск, сообщили власти города в Telegram.
«

"Уважаемые энергодарцы! В результате артобстрела ВСУ частично обесточен Энергодар. В городе отсутствует вода. Специалисты приступят к оценке повреждений и ремонту, как позволит обстановка", — отметили в администрации города.

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Никто не пострадал.
Перед этим местные власти заявили, что ВСУ ведут обстрел города, и призвали жителей оставаться в безопасных местах.
Энергодар расположен на левом берегу Днепра, неподалеку находится Запорожская АЭС. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе — шесть энергоблоков по одному гигаватту каждый. В октябре 2022-го АЭС перешла под контроль российских специалистов.
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