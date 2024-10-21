https://ria.ru/20241021/obse-1979157394.html

ОБСЕ: СМИ в ходе выборов в Молдавии отдавали предпочтение Санду

ОБСЕ: СМИ в ходе выборов в Молдавии отдавали предпочтение Санду - РИА Новости, 21.10.2024

ОБСЕ: СМИ в ходе выборов в Молдавии отдавали предпочтение Санду

СМИ в ходе освещения избирательной кампании в Молдавии отдавали предпочтение действующему президенту Майе Санду, заявила журналистам специальный координатор и... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T17:20

2024-10-21T17:20

2024-10-21T17:20

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ВЕНА, 21 окт - РИА Новости. СМИ в ходе освещения избирательной кампании в Молдавии отдавали предпочтение действующему президенту Майе Санду, заявила журналистам специальный координатор и руководитель группы наблюдателей ОБСЕ Люция Потучкова. "То, как одновременно проводились кампании по выборам президента и референдуму, и освещение в СМИ, отдававшее предпочтение действующему президенту и правительству, не обеспечивало полностью равных возможностей", - сказала представитель ОБСЕ на пресс-конференции в понедельник. Мероприятие в прямом эфире транслировалось на официальном портале организации. Также, по словам Потучковой, было отмечено неправомерное использование административных ресурсов в ходе кампаний. При этом она отметила, что день выборов был спокойным и хорошо организованным. Потучкова уточнила, что на выборах работали 300 международных наблюдателей. Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. По результатам обработки 99,01% протоколов, лидирует действующая глава государства Майя Санду, которая баллотируется на второй срок, - у нее 42,21% голосов. За ней следует бывший генпрокурор Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 26,15%. Оба этих кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад, оппозиция обвиняет ее в разрыве связей с Россией и предательстве национальных интересов. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ в целом.

https://ria.ru/20241021/moldaviya-1979153981.html

https://ria.ru/20241018/sandu-1978777235.html

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