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В Оренбургской области ликвидирована проблема обманутых дольщиков - РИА Новости, 21.10.2024
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Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
18:45 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/obmanutye-1979178289.html
В Оренбургской области ликвидирована проблема обманутых дольщиков
В Оренбургской области ликвидирована проблема обманутых дольщиков - РИА Новости, 21.10.2024
В Оренбургской области ликвидирована проблема обманутых дольщиков
В понедельник вручили ключи от квартир дома №11 на улице Планерной в Оренбурге, теперь в регионе закрыта тема обманутых дольщиков, сообщил губернатор Денис... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T18:45
2024-10-21T18:45
оренбургская область
оренбургская область
оренбург
денис паслер
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. В понедельник вручили ключи от квартир дома №11 на улице Планерной в Оренбурге, теперь в регионе закрыта тема обманутых дольщиков, сообщил губернатор Денис Паслер. "История строительства этих домов известна многим оренбуржцам. Недобросовестный застройщик ООО "Статус-СЗ" оставил без жилья почти 600 дольщиков, и мы приняли решение завершать стройку за счет областного бюджета", - написал Паслер в своем телеграм-канале. По его словам, в июле прошлого года строительная компания вышла на стройплощадку. Через год был введен в эксплуатацию дом № 4 и жильцы получили ключи. Сегодня еще 310 оренбуржцев смогут въехать в свои квартиры в доме №11. "С введением в эксплуатацию этого дома в регионе закрыта проблема обманутых дольщиков", - отметил Паслер. Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, для удобства владельцев новых квартир с 22 по 24 октября во дворе дома №11 будет организована работа мобильного офиса МФЦ по приему документов для регистрации права собственности на квартиры. Также на территории дома будут присутствовать представители управляющей компании для подписания актов приема-передачи квартир и для вручения ключей гражданам, которые не смогли сегодня присутствовать.
https://ria.ru/20241002/moshenniki-1975930677.html
https://ria.ru/20240920/pasler-1973850328.html
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оренбургская область, оренбург, денис паслер
Оренбургская область, Оренбургская область, Оренбург, Денис Паслер

В Оренбургской области ликвидирована проблема обманутых дольщиков

© РИА Новости / Валерий Гуньков | Перейти в медиабанкВид на Оренбург
Вид на Оренбург - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Валерий Гуньков
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. В понедельник вручили ключи от квартир дома №11 на улице Планерной в Оренбурге, теперь в регионе закрыта тема обманутых дольщиков, сообщил губернатор Денис Паслер.
"История строительства этих домов известна многим оренбуржцам. Недобросовестный застройщик ООО "Статус-СЗ" оставил без жилья почти 600 дольщиков, и мы приняли решение завершать стройку за счет областного бюджета", - написал Паслер в своем телеграм-канале.
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По его словам, в июле прошлого года строительная компания вышла на стройплощадку. Через год был введен в эксплуатацию дом № 4 и жильцы получили ключи. Сегодня еще 310 оренбуржцев смогут въехать в свои квартиры в доме №11.
"С введением в эксплуатацию этого дома в регионе закрыта проблема обманутых дольщиков", - отметил Паслер.
Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, для удобства владельцев новых квартир с 22 по 24 октября во дворе дома №11 будет организована работа мобильного офиса МФЦ по приему документов для регистрации права собственности на квартиры.
Также на территории дома будут присутствовать представители управляющей компании для подписания актов приема-передачи квартир и для вручения ключей гражданам, которые не смогли сегодня присутствовать.
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Оренбургская областьОренбургская областьОренбургДенис Паслер
 
 
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