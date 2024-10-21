https://ria.ru/20241021/oae-1979112122.html

ОАЭ продолжат содействие по обмену пленными между Россией и Украиной

ОАЭ продолжат содействие по обмену пленными между Россией и Украиной - РИА Новости, 21.10.2024

ОАЭ продолжат содействие по обмену пленными между Россией и Украиной

Объединенные Арабские Эмираты продолжат содействовать РФ и Украине по обмену пленными, готовы приложить дополнительные усилия для урегулирования кризисных... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T13:44

2024-10-21T13:44

2024-10-21T14:50

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владимир путин

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты продолжат содействовать РФ и Украине по обмену пленными, готовы приложить дополнительные усилия для урегулирования кризисных ситуаций, заявил президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян."Эмираты продолжают прикладывать усилия в рамках посредничества в гуманитарных вопросах и обмене военнопленными. Недавно мы провели обмен очередной. И я уверяю вас, что мы продолжим работу в этом направлении. Готовы приложить любые дополнительные усилия в этом направлении. Любые усилия для урегулирования кризисов и конфликтов в интересах мира в мире и в интересах наших обеих сторон", - сказал президент ОАЭ на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.Минобороны РФ ранее сообщило, что с подконтрольной Киеву территории возвращены 95 российских военнослужащих. Взамен переданы 95 военнопленных ВСУ. ОАЭ содействовали успешному обмену в общем счете 190 пленных, следует из сообщения МИД страны. Президент РФ в рамках неформальной встречи в воскресенье поблагодарил Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна за участие в решении гуманитарных вопросов, в том числе связанных с обменом пленными.

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