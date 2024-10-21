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ОАЭ продолжат содействие по обмену пленными между Россией и Украиной - РИА Новости, 21.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:44 21.10.2024 (обновлено: 14:50 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/oae-1979112122.html
ОАЭ продолжат содействие по обмену пленными между Россией и Украиной
ОАЭ продолжат содействие по обмену пленными между Россией и Украиной - РИА Новости, 21.10.2024
ОАЭ продолжат содействие по обмену пленными между Россией и Украиной
Объединенные Арабские Эмираты продолжат содействовать РФ и Украине по обмену пленными, готовы приложить дополнительные усилия для урегулирования кризисных... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T13:44
2024-10-21T14:50
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россия
специальная военная операция на украине
мухаммед бен заид аль нахайян
владимир путин
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты продолжат содействовать РФ и Украине по обмену пленными, готовы приложить дополнительные усилия для урегулирования кризисных ситуаций, заявил президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян."Эмираты продолжают прикладывать усилия в рамках посредничества в гуманитарных вопросах и обмене военнопленными. Недавно мы провели обмен очередной. И я уверяю вас, что мы продолжим работу в этом направлении. Готовы приложить любые дополнительные усилия в этом направлении. Любые усилия для урегулирования кризисов и конфликтов в интересах мира в мире и в интересах наших обеих сторон", - сказал президент ОАЭ на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.Минобороны РФ ранее сообщило, что с подконтрольной Киеву территории возвращены 95 российских военнослужащих. Взамен переданы 95 военнопленных ВСУ. ОАЭ содействовали успешному обмену в общем счете 190 пленных, следует из сообщения МИД страны. Президент РФ в рамках неформальной встречи в воскресенье поблагодарил Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна за участие в решении гуманитарных вопросов, в том числе связанных с обменом пленными.
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в мире, оаэ, украина, россия, мухаммед бен заид аль нахайян, владимир путин
В мире, ОАЭ, Украина, Россия, Специальная военная операция на Украине, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, Владимир Путин
ОАЭ продолжат содействие по обмену пленными между Россией и Украиной

Президент ОАЭ: содействие обмену пленными между Россией и Украиной продолжится

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие, возвращенные из украинского плена
Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты продолжат содействовать РФ и Украине по обмену пленными, готовы приложить дополнительные усилия для урегулирования кризисных ситуаций, заявил президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.
"Эмираты продолжают прикладывать усилия в рамках посредничества в гуманитарных вопросах и обмене военнопленными. Недавно мы провели обмен очередной. И я уверяю вас, что мы продолжим работу в этом направлении. Готовы приложить любые дополнительные усилия в этом направлении. Любые усилия для урегулирования кризисов и конфликтов в интересах мира в мире и в интересах наших обеих сторон", - сказал президент ОАЭ на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.
Минобороны РФ ранее сообщило, что с подконтрольной Киеву территории возвращены 95 российских военнослужащих. Взамен переданы 95 военнопленных ВСУ. ОАЭ содействовали успешному обмену в общем счете 190 пленных, следует из сообщения МИД страны. Президент РФ в рамках неформальной встречи в воскресенье поблагодарил Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна за участие в решении гуманитарных вопросов, в том числе связанных с обменом пленными.
Президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян во время встречи в Ново-Огарево с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
Президент ОАЭ рассказал об отношениях с Путиным на личном и рабочем уровне
Вчера, 13:40
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОАЭУкраинаРоссияМухаммед бен Заид Аль НахайянВладимир Путин
 
 
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