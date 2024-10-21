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Президент ОАЭ рассказал о росте товарооборота с Россией - РИА Новости, 21.10.2024
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13:41 21.10.2024 (обновлено: 16:05 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/oae-1979111170.html
Президент ОАЭ рассказал о росте товарооборота с Россией
Президент ОАЭ рассказал о росте товарооборота с Россией - РИА Новости, 21.10.2024
Президент ОАЭ рассказал о росте товарооборота с Россией
ОАЭ готовы приложить усилия к еще большему увеличению товарооборота с Россией, который возрос с 2018 года, заявил президент страны Мухаммед бен Заид Аль Нахайян РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T13:41
2024-10-21T16:05
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. ОАЭ готовы приложить усилия к еще большему увеличению товарооборота с Россией, который возрос с 2018 года, заявил президент страны Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на встрече с президентом России Владимиром Путиным."Отношения России и ОАЭ носят исторический и стратегический характер с момента объявления стратегического партнерства 2018 году. Эти отношения качественно развиваются, особенно в сфере экономики и торговли, энергетики, и в других направлениях", - сказал Нахайян на встрече с российским лидером в Кремле.Он отметил, что еще в 2018 году товарооборот между странами, за исключением нефтяной сферы, составлял 2,5 миллиарда долларов, а уже в 2023 году этот показатель превысил 11 миллиардов."Мы со своей стороны готовы приложить все усилия для достижения еще более высоких показателей", - подчеркнул президент.Он также добавил, что ОАЭ работают над соглашением о партнерстве с ЕАЭС, что станет большим и важным шагом в развитии сотрудничества.Аль Нахайян прибыл в Москву накануне. В воскресенье вечером состоялись неформальные переговоры двух президентов в подмосковной резиденции Путина в Ново-Огарево. Лидеры обсудили развитие двусторонних экономических отношений, Путин отметил рост туристических обменов между странами, также президенты двух стран коснулись региональных вопросов, в частности, темы украинского конфликта и ситуации на Ближнем Востоке.
https://ria.ru/20241021/oae-1979110123.html
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оаэ, россия, абу-даби, в мире
ОАЭ, Россия, Абу-Даби, В мире
Президент ОАЭ рассказал о росте товарооборота с Россией

Глава ОАЭ: товарооборот с Россией в 2023 году превысил 11 миллиардов долларов

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДенежные купюры
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© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. ОАЭ готовы приложить усилия к еще большему увеличению товарооборота с Россией, который возрос с 2018 года, заявил президент страны Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Отношения России и ОАЭ носят исторический и стратегический характер с момента объявления стратегического партнерства 2018 году. Эти отношения качественно развиваются, особенно в сфере экономики и торговли, энергетики, и в других направлениях", - сказал Нахайян на встрече с российским лидером в Кремле.
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Он отметил, что еще в 2018 году товарооборот между странами, за исключением нефтяной сферы, составлял 2,5 миллиарда долларов, а уже в 2023 году этот показатель превысил 11 миллиардов.
"Мы со своей стороны готовы приложить все усилия для достижения еще более высоких показателей", - подчеркнул президент.
Он также добавил, что ОАЭ работают над соглашением о партнерстве с ЕАЭС, что станет большим и важным шагом в развитии сотрудничества.
Аль Нахайян прибыл в Москву накануне. В воскресенье вечером состоялись неформальные переговоры двух президентов в подмосковной резиденции Путина в Ново-Огарево. Лидеры обсудили развитие двусторонних экономических отношений, Путин отметил рост туристических обменов между странами, также президенты двух стран коснулись региональных вопросов, в частности, темы украинского конфликта и ситуации на Ближнем Востоке.
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