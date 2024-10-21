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Президент ОАЭ рассказал о развитии отношений с Россией в различных сферах
Президент ОАЭ рассказал о развитии отношений с Россией в различных сферах - РИА Новости, 21.10.2024
Президент ОАЭ рассказал о развитии отношений с Россией в различных сферах
Отношения между Москвой и ОАЭ качественно развиваются, особенно в сфере экономики и торговли, энергетики, и в других направлениях, заявил президент страны... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T13:40
2024-10-21T13:40
2024-10-21T13:51
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мухаммед бен заид аль нахайян
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Отношения между Москвой и ОАЭ качественно развиваются, особенно в сфере экономики и торговли, энергетики, и в других направлениях, заявил президент страны Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на встрече с президентом России Владимиром Путиным."Эти отношения (между Москвой и ОАЭ) качественно развиваются, особенно в сфере экономики и торговли, энергетики, и в других направлениях", - сказал Нахайян на встрече с российским лидером в Кремле."Мы со своей стороны готовы приложить все усилия для достижения еще более высоких показателей", - подчеркнул президент.Аль Нахайян прибыл в Москву накануне. В воскресенье вечером состоялись неформальные переговоры двух президентов в подмосковной резиденции Путина в Ново-Огарево. Лидеры обсудили развитие двусторонних экономических отношений, Путин отметил рост туристических обменов между странами, также президенты двух стран коснулись региональных вопросов, в частности, темы украинского конфликта и ситуации на Ближнем Востоке.
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оаэ, москва, россия, мухаммед бен заид аль нахайян, владимир путин, саммит брикс в казани в 2024 году
ОАЭ, Москва, Россия, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, Владимир Путин, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Президент ОАЭ рассказал о развитии отношений с Россией в различных сферах
Президент ОАЭ: отношения с РФ развиваются в сферах экономики и энергетики