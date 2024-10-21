https://ria.ru/20241021/oae-1979110918.html

Президент ОАЭ рассказал о развитии отношений с Россией в различных сферах

Президент ОАЭ рассказал о развитии отношений с Россией в различных сферах - РИА Новости, 21.10.2024

Президент ОАЭ рассказал о развитии отношений с Россией в различных сферах

Отношения между Москвой и ОАЭ качественно развиваются, особенно в сфере экономики и торговли, энергетики, и в других направлениях, заявил президент страны... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T13:40

2024-10-21T13:40

2024-10-21T13:51

оаэ

москва

россия

мухаммед бен заид аль нахайян

владимир путин

саммит брикс в казани в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/14/1979027131_0:87:3005:1777_1920x0_80_0_0_7abe2b14a2c0ce1dbc292dc7759f7d59.jpg

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Отношения между Москвой и ОАЭ качественно развиваются, особенно в сфере экономики и торговли, энергетики, и в других направлениях, заявил президент страны Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на встрече с президентом России Владимиром Путиным."Эти отношения (между Москвой и ОАЭ) качественно развиваются, особенно в сфере экономики и торговли, энергетики, и в других направлениях", - сказал Нахайян на встрече с российским лидером в Кремле."Мы со своей стороны готовы приложить все усилия для достижения еще более высоких показателей", - подчеркнул президент.Аль Нахайян прибыл в Москву накануне. В воскресенье вечером состоялись неформальные переговоры двух президентов в подмосковной резиденции Путина в Ново-Огарево. Лидеры обсудили развитие двусторонних экономических отношений, Путин отметил рост туристических обменов между странами, также президенты двух стран коснулись региональных вопросов, в частности, темы украинского конфликта и ситуации на Ближнем Востоке.

https://ria.ru/20241021/oae-1979110823.html

https://ria.ru/20241021/oae-1979112122.html

оаэ

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

оаэ, москва, россия, мухаммед бен заид аль нахайян, владимир путин, саммит брикс в казани в 2024 году