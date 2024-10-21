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Президент ОАЭ рассказал об отношениях с Путиным на личном и рабочем уровне
Президент ОАЭ рассказал об отношениях с Путиным на личном и рабочем уровне - РИА Новости, 21.10.2024
Президент ОАЭ рассказал об отношениях с Путиным на личном и рабочем уровне
Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян заявил, что высоко ценит взаимоотношения с Путиным как на личном, так и на рабочем уровне. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T13:40
2024-10-21T13:40
2024-10-21T13:51
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мухаммед бен заид аль нахайян
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян заявил, что высоко ценит взаимоотношения с Путиным как на личном, так и на рабочем уровне."Я очень рад ещё раз с Вами встретиться, это наша третья встреча, господин президент, меньше чем за полтора года. И должен сказать, что наши встречи, что мы постоянно остаёмся на связи в последний год, я очень высоко ценю наши отношения с Вами как на личном уровне, так и на уровне рабочего взаимодействия", - сказал он в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным.Аль Нахайян в предыдущий раз был в России в июне прошлого года. Тогда они с Путиным встречались на полях Петербургского международного экономического форума.
https://ria.ru/20241020/kadyrov-1979039735.html
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ОАЭ, Политика, Россия, Владимир Путин, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
Президент ОАЭ рассказал об отношениях с Путиным на личном и рабочем уровне
Президент ОАЭ заявил, что ценит отношения с Путиным на личном и рабочем уровне