https://ria.ru/20241021/oae-1979110823.html

Президент ОАЭ рассказал об отношениях с Путиным на личном и рабочем уровне

Президент ОАЭ рассказал об отношениях с Путиным на личном и рабочем уровне - РИА Новости, 21.10.2024

Президент ОАЭ рассказал об отношениях с Путиным на личном и рабочем уровне

Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян заявил, что высоко ценит взаимоотношения с Путиным как на личном, так и на рабочем уровне. РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T13:40

2024-10-21T13:40

2024-10-21T13:51

оаэ

политика

россия

владимир путин

мухаммед бен заид аль нахайян

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/14/1979027131_0:87:3005:1777_1920x0_80_0_0_7abe2b14a2c0ce1dbc292dc7759f7d59.jpg

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян заявил, что высоко ценит взаимоотношения с Путиным как на личном, так и на рабочем уровне."Я очень рад ещё раз с Вами встретиться, это наша третья встреча, господин президент, меньше чем за полтора года. И должен сказать, что наши встречи, что мы постоянно остаёмся на связи в последний год, я очень высоко ценю наши отношения с Вами как на личном уровне, так и на уровне рабочего взаимодействия", - сказал он в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным.Аль Нахайян в предыдущий раз был в России в июне прошлого года. Тогда они с Путиным встречались на полях Петербургского международного экономического форума.

https://ria.ru/20241020/kadyrov-1979039735.html

оаэ

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

оаэ, политика, россия, владимир путин, мухаммед бен заид аль нахайян