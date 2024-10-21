Путин заявил о важности взаимодействия России и ОАЭ
Путин: взаимодействия России и ОАЭ важно для вопросов глобального характера
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Взаимодействие России и ОАЭ на международной арене важно для вопросов глобального характера, заявил президент РФ Владимир Путин.
Переговоры Путина с коллегой из ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном проходят в Кремле.
"Наше взаимодействие весьма важно не только для региональных дел, но и для вопросов глобального характера. Мы активно взаимодействуем в международных организациях, одна из которых собирается на саммит в Казани буквально завтра, а также на таких крупных международных универсальных площадках, как организация Организация Объединенных Наций", - сказал российский лидер.
Аль Нахайян прибыл в Москву накануне. В воскресенье вечером состоялись неформальные переговоры двух президентов в подмосковной резиденции Путина в Ново-Огарево. Лидеры обсудили развитие двусторонних экономических отношений, Путин отметил рост туристических обменов между странами, также президенты двух стран коснулись региональных вопросов, в частности, темы украинского конфликта и ситуации на Ближнем Востоке.
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