https://ria.ru/20241021/oae-1979110123.html

Путин заявил о важности взаимодействия России и ОАЭ

Путин заявил о важности взаимодействия России и ОАЭ - РИА Новости, 21.10.2024

Путин заявил о важности взаимодействия России и ОАЭ

Взаимодействие России и ОАЭ на международной арене важно для вопросов глобального характера, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T13:37

2024-10-21T13:37

2024-10-21T13:44

россия

оаэ

владимир путин

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Взаимодействие России и ОАЭ на международной арене важно для вопросов глобального характера, заявил президент РФ Владимир Путин.Переговоры Путина с коллегой из ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном проходят в Кремле."Наше взаимодействие весьма важно не только для региональных дел, но и для вопросов глобального характера. Мы активно взаимодействуем в международных организациях, одна из которых собирается на саммит в Казани буквально завтра, а также на таких крупных международных универсальных площадках, как организация Организация Объединенных Наций", - сказал российский лидер.Аль Нахайян прибыл в Москву накануне. В воскресенье вечером состоялись неформальные переговоры двух президентов в подмосковной резиденции Путина в Ново-Огарево. Лидеры обсудили развитие двусторонних экономических отношений, Путин отметил рост туристических обменов между странами, также президенты двух стран коснулись региональных вопросов, в частности, темы украинского конфликта и ситуации на Ближнем Востоке.

https://ria.ru/20241021/oae-1979111170.html

https://ria.ru/20241020/kadyrov-1979039735.html

россия

оаэ

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

россия, оаэ, владимир путин