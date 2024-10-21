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Путин заявил о важности взаимодействия России и ОАЭ - РИА Новости, 21.10.2024
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13:37 21.10.2024 (обновлено: 13:44 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/oae-1979110123.html
Путин заявил о важности взаимодействия России и ОАЭ
Путин заявил о важности взаимодействия России и ОАЭ - РИА Новости, 21.10.2024
Путин заявил о важности взаимодействия России и ОАЭ
Взаимодействие России и ОАЭ на международной арене важно для вопросов глобального характера, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T13:37
2024-10-21T13:44
россия
оаэ
владимир путин
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Взаимодействие России и ОАЭ на международной арене важно для вопросов глобального характера, заявил президент РФ Владимир Путин.Переговоры Путина с коллегой из ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном проходят в Кремле."Наше взаимодействие весьма важно не только для региональных дел, но и для вопросов глобального характера. Мы активно взаимодействуем в международных организациях, одна из которых собирается на саммит в Казани буквально завтра, а также на таких крупных международных универсальных площадках, как организация Организация Объединенных Наций", - сказал российский лидер.Аль Нахайян прибыл в Москву накануне. В воскресенье вечером состоялись неформальные переговоры двух президентов в подмосковной резиденции Путина в Ново-Огарево. Лидеры обсудили развитие двусторонних экономических отношений, Путин отметил рост туристических обменов между странами, также президенты двух стран коснулись региональных вопросов, в частности, темы украинского конфликта и ситуации на Ближнем Востоке.
https://ria.ru/20241021/oae-1979111170.html
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россия, оаэ, владимир путин
Россия, ОАЭ, Владимир Путин
Путин заявил о важности взаимодействия России и ОАЭ

Путин: взаимодействия России и ОАЭ важно для вопросов глобального характера

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Взаимодействие России и ОАЭ на международной арене важно для вопросов глобального характера, заявил президент РФ Владимир Путин.
Переговоры Путина с коллегой из ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном проходят в Кремле.
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
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Вчера, 13:41
"Наше взаимодействие весьма важно не только для региональных дел, но и для вопросов глобального характера. Мы активно взаимодействуем в международных организациях, одна из которых собирается на саммит в Казани буквально завтра, а также на таких крупных международных универсальных площадках, как организация Организация Объединенных Наций", - сказал российский лидер.
Аль Нахайян прибыл в Москву накануне. В воскресенье вечером состоялись неформальные переговоры двух президентов в подмосковной резиденции Путина в Ново-Огарево. Лидеры обсудили развитие двусторонних экономических отношений, Путин отметил рост туристических обменов между странами, также президенты двух стран коснулись региональных вопросов, в частности, темы украинского конфликта и ситуации на Ближнем Востоке.
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Кадыров рассказал о встрече с президентом ОАЭ
20 октября, 23:57
 
РоссияОАЭВладимир Путин
 
 
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