https://ria.ru/20241021/nyt-1979063369.html

"Может скоро рухнуть". СМИ рассказали, что произошло в рядах ВСУ

"Может скоро рухнуть". СМИ рассказали, что произошло в рядах ВСУ - РИА Новости, 21.10.2024

"Может скоро рухнуть". СМИ рассказали, что произошло в рядах ВСУ

Число случаев дезертирства в рядах Вооруженных сил Украины в этом году увеличилось в два раза, пишет The New York Times. РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T09:19

2024-10-21T09:19

2024-10-21T17:56

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Число случаев дезертирства в рядах Вооруженных сил Украины в этом году увеличилось в два раза, пишет The New York Times."Согласно статистике украинской Генеральной прокуратуры, с января по сентябрь этого года 51 тысяча солдат покинула свои части без увольнения. Это в два с лишним раза больше, чем в 2023 году", — говорится в материале.Опрошенные изданием украинские военные также предупредили, что ряды ВСУ могут посыпаться, особенно после февраля."Все может рухнуть совсем скоро. Ведь многие ставили себе конкретные сроки службы: три года", — цитируют журналисты солдата ВСУ.В конце сентября сообщалось о волне дезертирства в частях украинской армии, оставшихся в приграничье Курской области. На этом фоне командиры начали проводить фиктивные медосмотры и переводить отказников в штурмовые подразделения на другие участки фронта. Из-за этого обстановка в частях накаляется, а морально-психологическое состояние личного состава крайне низкое.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

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