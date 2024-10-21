"Может скоро рухнуть". СМИ рассказали, что произошло в рядах ВСУ
NYT: число случаев дезертирства в рядах ВСУ в 2024 году увеличилось в два раза
© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военные в Харьковской области
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Число случаев дезертирства в рядах Вооруженных сил Украины в этом году увеличилось в два раза, пишет The New York Times.
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"Согласно статистике украинской Генеральной прокуратуры, с января по сентябрь этого года 51 тысяча солдат покинула свои части без увольнения. Это в два с лишним раза больше, чем в 2023 году", — говорится в материале.
Опрошенные изданием украинские военные также предупредили, что ряды ВСУ могут посыпаться, особенно после февраля.
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"Все может рухнуть совсем скоро. Ведь многие ставили себе конкретные сроки службы: три года", — цитируют журналисты солдата ВСУ.
В конце сентября сообщалось о волне дезертирства в частях украинской армии, оставшихся в приграничье Курской области. На этом фоне командиры начали проводить фиктивные медосмотры и переводить отказников в штурмовые подразделения на другие участки фронта. Из-за этого обстановка в частях накаляется, а морально-психологическое состояние личного состава крайне низкое.
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