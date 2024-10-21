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"Может скоро рухнуть". СМИ рассказали, что произошло в рядах ВСУ - РИА Новости, 21.10.2024
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09:19 21.10.2024 (обновлено: 17:56 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/nyt-1979063369.html
"Может скоро рухнуть". СМИ рассказали, что произошло в рядах ВСУ
"Может скоро рухнуть". СМИ рассказали, что произошло в рядах ВСУ - РИА Новости, 21.10.2024
"Может скоро рухнуть". СМИ рассказали, что произошло в рядах ВСУ
Число случаев дезертирства в рядах Вооруженных сил Украины в этом году увеличилось в два раза, пишет The New York Times. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T09:19
2024-10-21T17:56
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Число случаев дезертирства в рядах Вооруженных сил Украины в этом году увеличилось в два раза, пишет The New York Times.&quot;Согласно статистике украинской Генеральной прокуратуры, с января по сентябрь этого года 51 тысяча солдат покинула свои части без увольнения. Это в два с лишним раза больше, чем в 2023 году&quot;, — говорится в материале.Опрошенные изданием украинские военные также предупредили, что ряды ВСУ могут посыпаться, особенно после февраля.&quot;Все может рухнуть совсем скоро. Ведь многие ставили себе конкретные сроки службы: три года&quot;, — цитируют журналисты солдата ВСУ.В конце сентября сообщалось о волне дезертирства в частях украинской армии, оставшихся в приграничье Курской области. На этом фоне командиры начали проводить фиктивные медосмотры и переводить отказников в штурмовые подразделения на другие участки фронта. Из-за этого обстановка в частях накаляется, а морально-психологическое состояние личного состава крайне низкое.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
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в мире, курская область, вооруженные силы украины, украина
В мире, Курская область, Вооруженные силы Украины, Украина
"Может скоро рухнуть". СМИ рассказали, что произошло в рядах ВСУ

NYT: число случаев дезертирства в рядах ВСУ в 2024 году увеличилось в два раза

© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военные в Харьковской области
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Число случаев дезертирства в рядах Вооруженных сил Украины в этом году увеличилось в два раза, пишет The New York Times.
«

"Согласно статистике украинской Генеральной прокуратуры, с января по сентябрь этого года 51 тысяча солдат покинула свои части без увольнения. Это в два с лишним раза больше, чем в 2023 году", — говорится в материале.

Опрошенные изданием украинские военные также предупредили, что ряды ВСУ могут посыпаться, особенно после февраля.
«

"Все может рухнуть совсем скоро. Ведь многие ставили себе конкретные сроки службы: три года", — цитируют журналисты солдата ВСУ.

В конце сентября сообщалось о волне дезертирства в частях украинской армии, оставшихся в приграничье Курской области. На этом фоне командиры начали проводить фиктивные медосмотры и переводить отказников в штурмовые подразделения на другие участки фронта. Из-за этого обстановка в частях накаляется, а морально-психологическое состояние личного состава крайне низкое.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
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В миреКурская областьВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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