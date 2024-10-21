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Экологический совет обсудил будущее мусорного полигона в Новороссийске - РИА Новости, 21.10.2024
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Краснодарский край
 
16:41 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/novorossiysk-1979150020.html
Экологический совет обсудил будущее мусорного полигона в Новороссийске
Экологический совет обсудил будущее мусорного полигона в Новороссийске - РИА Новости, 21.10.2024
Экологический совет обсудил будущее мусорного полигона в Новороссийске
В Новороссийске прошло расширенное заседание Экологический совет при главе города, в котором принял участие глава Российского экологического общества,... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T16:41
2024-10-21T16:41
краснодарский край
новороссийск
приморский район
геленджик
рашид исмаилов
андрей кравченко (государственный служащий)
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. В Новороссийске прошло расширенное заседание Экологический совет при главе города, в котором принял участие глава Российского экологического общества, председатель Общественно-экспертного совета по национальному проекту "Экологическое благополучие" Рашид Исмаилов, сообщает пресс-служба администрация города. Также были приглашены экологи и общественники Новороссийска, депутаты городской думы, руководители структурных подразделений администрации, курирующих данное направление. Собравшиеся обсуждали будущее мусорного полигона на горе Щелба в Приморском районе, деятельность которого в последнее время вызывает вопросы у горожан. Полигон еще в 2023 году исчерпал свои возможности, принимая мусор не только с Новороссийска, но также из соседнего Геленджика. Исмаилов заверил собравшихся, что о проблеме, волнующей город, знают на краевом и федеральном уровнях. Для решения вопроса в регионе создается мониторинговая группа по реализации реформы по обращению с отходами, говорится в сообщении. Среди основных задач экспертов - проанализировать планы по строительству объектов обращения с ТКО, работу регоператоров, состояние контейнерных площадок, развитие раздельного сбора отходов, дать соответствующие рекомендации властям, а также организовать открытый диалог с населением. О необходимости принятия кардинальных мер в ходе совета говорил и глава города Андрей Кравченко. Он заверил, что к компаниям-нарушителям применят жесткие меры. "Бизнесу, который систематически не выполняет взятые на себя обязательства, не место в городе-герое. Будем искать для сотрудничества надежных партнеров, преимущественно компании с государственным участием. Нам нужна 100%-ная гарантия открытости и прозрачности при ведении дел, которые прямо или косвенно влияют на экологию Новороссийска", - отметил Кравченко. Между тем, в новом проекте генерального плана предусмотрен участок недалеко от существующей свалки, но для каких целей он будет использован, будут решать эксперты с участием экологов после того, как мониторинговая группа во главе с Исмаиловым изучит детально результаты всех экспертиз и выслушает мнения представителей общественности.
https://ria.ru/20241016/novorossiysk-1978354709.html
https://ria.ru/20240827/novorossiysk-1968787114.html
новороссийск
приморский район
геленджик
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новороссийск, приморский район, геленджик, рашид исмаилов, андрей кравченко (государственный служащий)
Краснодарский край, Новороссийск, Приморский район, Геленджик, Рашид Исмаилов, Андрей Кравченко (государственный служащий)

Экологический совет обсудил будущее мусорного полигона в Новороссийске

© РИА Новости / Виталий ТимкивНовороссийск
Новороссийск - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. В Новороссийске прошло расширенное заседание Экологический совет при главе города, в котором принял участие глава Российского экологического общества, председатель Общественно-экспертного совета по национальному проекту "Экологическое благополучие" Рашид Исмаилов, сообщает пресс-служба администрация города.
Также были приглашены экологи и общественники Новороссийска, депутаты городской думы, руководители структурных подразделений администрации, курирующих данное направление.
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Собравшиеся обсуждали будущее мусорного полигона на горе Щелба в Приморском районе, деятельность которого в последнее время вызывает вопросы у горожан. Полигон еще в 2023 году исчерпал свои возможности, принимая мусор не только с Новороссийска, но также из соседнего Геленджика.
Исмаилов заверил собравшихся, что о проблеме, волнующей город, знают на краевом и федеральном уровнях. Для решения вопроса в регионе создается мониторинговая группа по реализации реформы по обращению с отходами, говорится в сообщении.
Среди основных задач экспертов - проанализировать планы по строительству объектов обращения с ТКО, работу регоператоров, состояние контейнерных площадок, развитие раздельного сбора отходов, дать соответствующие рекомендации властям, а также организовать открытый диалог с населением.
О необходимости принятия кардинальных мер в ходе совета говорил и глава города Андрей Кравченко. Он заверил, что к компаниям-нарушителям применят жесткие меры.
"Бизнесу, который систематически не выполняет взятые на себя обязательства, не место в городе-герое. Будем искать для сотрудничества надежных партнеров, преимущественно компании с государственным участием. Нам нужна 100%-ная гарантия открытости и прозрачности при ведении дел, которые прямо или косвенно влияют на экологию Новороссийска", - отметил Кравченко.
Между тем, в новом проекте генерального плана предусмотрен участок недалеко от существующей свалки, но для каких целей он будет использован, будут решать эксперты с участием экологов после того, как мониторинговая группа во главе с Исмаиловым изучит детально результаты всех экспертиз и выслушает мнения представителей общественности.
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Краснодарский крайНовороссийскПриморский районГеленджикРашид ИсмаиловАндрей Кравченко (государственный служащий)
 
 
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