https://ria.ru/20241021/nevrolog-1979048050.html

Невролог рассказал, почему нельзя переставлять будильник по утрам

Невролог рассказал, почему нельзя переставлять будильник по утрам - РИА Новости, 21.10.2024

Невролог рассказал, почему нельзя переставлять будильник по утрам

Переставлять будильник по утрам несколько раз вредно, из-за этого пробуждение становится еще более тяжелым, рассказал РИА Новости врач-невролог Владимир... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T03:17

2024-10-21T03:17

2024-10-21T03:17

владимир мартынов

общество

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Переставлять будильник по утрам несколько раз вредно, из-за этого пробуждение становится еще более тяжелым, рассказал РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов. "Переставлять будильник утром несколько раз вредно. Каждый "дополнительный" кусочек сна разрывает цикл, что делает пробуждение более тяжелым и заставляет чувствовать себя еще более разбитым", - сказал Мартынов. Невролог посоветовал вставать сразу после первого звонка будильника.

https://ria.ru/20241020/ekspert-1978939613.html

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владимир мартынов, общество