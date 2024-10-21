https://ria.ru/20241021/nevrolog-1979048050.html
Невролог рассказал, почему нельзя переставлять будильник по утрам
Невролог рассказал, почему нельзя переставлять будильник по утрам - РИА Новости, 21.10.2024
Невролог рассказал, почему нельзя переставлять будильник по утрам
Переставлять будильник по утрам несколько раз вредно, из-за этого пробуждение становится еще более тяжелым, рассказал РИА Новости врач-невролог Владимир... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T03:17
2024-10-21T03:17
2024-10-21T03:17
владимир мартынов
общество
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Переставлять будильник по утрам несколько раз вредно, из-за этого пробуждение становится еще более тяжелым, рассказал РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов. "Переставлять будильник утром несколько раз вредно. Каждый "дополнительный" кусочек сна разрывает цикл, что делает пробуждение более тяжелым и заставляет чувствовать себя еще более разбитым", - сказал Мартынов. Невролог посоветовал вставать сразу после первого звонка будильника.
https://ria.ru/20241020/ekspert-1978939613.html
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владимир мартынов, общество
Владимир Мартынов, Общество
Невролог рассказал, почему нельзя переставлять будильник по утрам
Невролог назвал причину, по которой нельзя переставлять будильник по утрам