Рейтинг@Mail.ru
Невролог рассказал, почему нельзя переставлять будильник по утрам - РИА Новости, 21.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:17 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/nevrolog-1979048050.html
Невролог рассказал, почему нельзя переставлять будильник по утрам
Невролог рассказал, почему нельзя переставлять будильник по утрам - РИА Новости, 21.10.2024
Невролог рассказал, почему нельзя переставлять будильник по утрам
Переставлять будильник по утрам несколько раз вредно, из-за этого пробуждение становится еще более тяжелым, рассказал РИА Новости врач-невролог Владимир... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T03:17
2024-10-21T03:17
владимир мартынов
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593509896_0:100:3068:1826_1920x0_80_0_0_989f92d1c7ab7321b27d4cfae43ef167.jpg
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Переставлять будильник по утрам несколько раз вредно, из-за этого пробуждение становится еще более тяжелым, рассказал РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов. "Переставлять будильник утром несколько раз вредно. Каждый "дополнительный" кусочек сна разрывает цикл, что делает пробуждение более тяжелым и заставляет чувствовать себя еще более разбитым", - сказал Мартынов. Невролог посоветовал вставать сразу после первого звонка будильника.
https://ria.ru/20241020/ekspert-1978939613.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593509896_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_ceb848d0a25db9f64820dbaf83449262.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир мартынов, общество
Владимир Мартынов, Общество
Невролог рассказал, почему нельзя переставлять будильник по утрам

Невролог назвал причину, по которой нельзя переставлять будильник по утрам

© Depositphotos.com / NatashaFedorova Мужчина выключает будильник
Мужчина выключает будильник - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© Depositphotos.com / NatashaFedorova
Мужчина выключает будильник . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Переставлять будильник по утрам несколько раз вредно, из-за этого пробуждение становится еще более тяжелым, рассказал РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов.
"Переставлять будильник утром несколько раз вредно. Каждый "дополнительный" кусочек сна разрывает цикл, что делает пробуждение более тяжелым и заставляет чувствовать себя еще более разбитым", - сказал Мартынов.
Невролог посоветовал вставать сразу после первого звонка будильника.
Главный внештатный специалист пластический хирург Минздрава России, президент Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Наталья Мантурова - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
Россиянам рассказали, как выбрать хорошего пластического хирурга
20 октября, 03:17
 
Владимир МартыновОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала