https://ria.ru/20241021/nebenzya-1979213387.html

Небензя: Киев делает ставку на прямое вовлечение НАТО в конфликт с Россией

Небензя: Киев делает ставку на прямое вовлечение НАТО в конфликт с Россией - РИА Новости, 21.10.2024

Небензя: Киев делает ставку на прямое вовлечение НАТО в конфликт с Россией

Владимир Зеленский терпит очевидное поражение на поле боя, а потому делает ставку на втягивание НАТО в прямой конфликт с Россией, заявил в понедельник... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T22:48

2024-10-21T22:48

2024-10-21T23:04

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ООН, 21 окт – РИА Новости. Владимир Зеленский терпит очевидное поражение на поле боя, а потому делает ставку на втягивание НАТО в прямой конфликт с Россией, заявил в понедельник постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя."Проблема в том, что "просроченный" украинский президент, терпящий очевидное поражение на поле боя, теперь уже открыто делает ставку исключительно на прямой, а не опосредованный конфликт НАТО, с ядерной державой", - сказал Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации на Украине.Как отметил российский дипломат, Зеленский в своем стремлении сохранить власть "готов ввергнуть весь мир в пучину ядерного апокалипсиса". Небензя затронул и представленный Зеленским "план победы", отметив, что тот не содержит даже намека на готовность искать долгосрочное урегулирование конфликта с Россией.Ранее Зеленский представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для Киева будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят. Он считает, что новый "мирный план" Зеленского может фактически повторять план США, заключающийся в том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, Киев для достижения мира должен "протрезветь" и осознать причины, которые привели его к конфликту.

https://ria.ru/20241019/mid-1978863275.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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