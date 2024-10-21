https://ria.ru/20241021/nebenzja-1979214855.html

Членство Украины в НАТО абсолютно неприемлемо для России, заявил Небензя

Членство Украины в НАТО абсолютно неприемлемо для России, заявил Небензя - РИА Новости, 21.10.2024

Членство Украины в НАТО абсолютно неприемлемо для России, заявил Небензя

Членство Украины в НАТО абсолютно неприемлемо для России и не может быть частью каких-либо мирных договоренностей, заявил в понедельник постоянный представитель РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T23:07

2024-10-21T23:07

2024-10-21T23:07

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ООН, 21 окт – РИА Новости. Членство Украины в НАТО абсолютно неприемлемо для России и не может быть частью каких-либо мирных договоренностей, заявил в понедельник постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. "Дабы ни у кого не было иллюзий, хочу сразу подтвердить, что членство Украины в НАТО в любом территориальном виде для России абсолютно неприемлемо и не может быть частью каких-либо мирных планов и посреднических инициатив", - сказал Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации на Украине. При этом, как отметил российский дипломат, Россия готова развивать добрососедские отношения с нейтральной и внеблоковой Украиной, как это и было зафиксировано в ее конституции и прописано в российско-украинских договоренностях до госпереворота 2014 года.

https://ria.ru/20241008/nato-1976871655.html

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Наталья Макарова

в мире, украина, россия, василий небензя, нато, оон