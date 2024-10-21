Томск станет кузницей кадров для нацпроекта "Новые материалы"
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Томской областиГубернатор Томской области Владимир Мазур
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Томской области
Губернатор Томской области Владимир Мазур
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ТОМСК, 21 окт – РИА Новости. Томск готов стать кузницей кадров для нового национального проекта "Новые материалы и химия", заявил губернатор Томской области Владимир Мазур на 27-й международной выставке химической промышленности и науки "Химия-2024".
Нацпроект "Новые материалы и химия" стартует с 2025 года по поручению президента РФ Владимира Путина. Цель нацпроекта – к 2030 году увеличить валовую добавленную стоимость в производствах химической промышленности и новых материалов не менее, чем на 40% к уровню 2022 года. Проект будет включать в себя федеральные проекты "Развитие производства химической продукции", "Развитие производства композиционных материалов" и другие.
"Томск – это "кузница кадров" в масштабах страны. И сегодня мы готовим инженерно-технических работников для химической промышленности больше всех за Уралом! Готовы стать главной образовательной площадкой для реализации национального проекта "Новые материалы и химия", - предложил Мазур на международной выставке.
В ходе выставки "Химия-2024", которая проходит в "Экспоцентре" в Москве, Министерство промышленности и торговли РФ, Национальный исследовательский Томский государственный университет и томское ООО "Инжиниринговый химико-технологический центр" подписали соглашение о совместной работе над стратегией развития химической промышленности на период до 2035 года.
Подписи под документом поставили глава Минпромторга Антон Алиханов, ректор ТГУ Эдуард Галажинский и директор ИХТЦ Алексей Князев.
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1 октября, 10:39