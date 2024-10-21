https://ria.ru/20241021/natsproekt-1979186415.html

Томск станет кузницей кадров для нацпроекта "Новые материалы"

Томск станет кузницей кадров для нацпроекта "Новые материалы" - РИА Новости, 21.10.2024

Томск станет кузницей кадров для нацпроекта "Новые материалы"

Томск готов стать кузницей кадров для нового национального проекта "Новые материалы и химия", заявил губернатор Томской области Владимир Мазур на 27-й... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T19:26

2024-10-21T19:26

2024-10-21T19:26

томская область

томск

россия

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владимир мазур

владимир путин

антон алиханов

экспоцентр

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ТОМСК, 21 окт – РИА Новости. Томск готов стать кузницей кадров для нового национального проекта "Новые материалы и химия", заявил губернатор Томской области Владимир Мазур на 27-й международной выставке химической промышленности и науки "Химия-2024". Нацпроект "Новые материалы и химия" стартует с 2025 года по поручению президента РФ Владимира Путина. Цель нацпроекта – к 2030 году увеличить валовую добавленную стоимость в производствах химической промышленности и новых материалов не менее, чем на 40% к уровню 2022 года. Проект будет включать в себя федеральные проекты "Развитие производства химической продукции", "Развитие производства композиционных материалов" и другие. "Томск – это "кузница кадров" в масштабах страны. И сегодня мы готовим инженерно-технических работников для химической промышленности больше всех за Уралом! Готовы стать главной образовательной площадкой для реализации национального проекта "Новые материалы и химия", - предложил Мазур на международной выставке. В ходе выставки "Химия-2024", которая проходит в "Экспоцентре" в Москве, Министерство промышленности и торговли РФ, Национальный исследовательский Томский государственный университет и томское ООО "Инжиниринговый химико-технологический центр" подписали соглашение о совместной работе над стратегией развития химической промышленности на период до 2035 года. Подписи под документом поставили глава Минпромторга Антон Алиханов, ректор ТГУ Эдуард Галажинский и директор ИХТЦ Алексей Князев.

https://ria.ru/20241021/klaster-1979173942.html

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томск, россия, томская область, владимир мазур, владимир путин, антон алиханов, экспоцентр, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)