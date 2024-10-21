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Томск станет кузницей кадров для нацпроекта "Новые материалы" - РИА Новости, 21.10.2024
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Томская область - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
Томская область
 
19:26 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/natsproekt-1979186415.html
Томск станет кузницей кадров для нацпроекта "Новые материалы"
Томск станет кузницей кадров для нацпроекта "Новые материалы" - РИА Новости, 21.10.2024
Томск станет кузницей кадров для нацпроекта "Новые материалы"
Томск готов стать кузницей кадров для нового национального проекта "Новые материалы и химия", заявил губернатор Томской области Владимир Мазур на 27-й... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T19:26
2024-10-21T19:26
томская область
томск
россия
томская область
владимир мазур
владимир путин
антон алиханов
экспоцентр
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ТОМСК, 21 окт – РИА Новости. Томск готов стать кузницей кадров для нового национального проекта "Новые материалы и химия", заявил губернатор Томской области Владимир Мазур на 27-й международной выставке химической промышленности и науки "Химия-2024". Нацпроект "Новые материалы и химия" стартует с 2025 года по поручению президента РФ Владимира Путина. Цель нацпроекта – к 2030 году увеличить валовую добавленную стоимость в производствах химической промышленности и новых материалов не менее, чем на 40% к уровню 2022 года. Проект будет включать в себя федеральные проекты "Развитие производства химической продукции", "Развитие производства композиционных материалов" и другие. "Томск – это "кузница кадров" в масштабах страны. И сегодня мы готовим инженерно-технических работников для химической промышленности больше всех за Уралом! Готовы стать главной образовательной площадкой для реализации национального проекта "Новые материалы и химия", - предложил Мазур на международной выставке. В ходе выставки "Химия-2024", которая проходит в "Экспоцентре" в Москве, Министерство промышленности и торговли РФ, Национальный исследовательский Томский государственный университет и томское ООО "Инжиниринговый химико-технологический центр" подписали соглашение о совместной работе над стратегией развития химической промышленности на период до 2035 года. Подписи под документом поставили глава Минпромторга Антон Алиханов, ректор ТГУ Эдуард Галажинский и директор ИХТЦ Алексей Князев.
https://ria.ru/20241021/klaster-1979173942.html
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томск, россия, томская область, владимир мазур, владимир путин, антон алиханов, экспоцентр, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Томская область, Томск, Россия, Томская область, Владимир Мазур, Владимир Путин, Антон Алиханов, Экспоцентр, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)

Томск станет кузницей кадров для нацпроекта "Новые материалы"

© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Томской областиГубернатор Томской области Владимир Мазур
Губернатор Томской области Владимир Мазур - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Томской области
Губернатор Томской области Владимир Мазур
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ТОМСК, 21 окт – РИА Новости. Томск готов стать кузницей кадров для нового национального проекта "Новые материалы и химия", заявил губернатор Томской области Владимир Мазур на 27-й международной выставке химической промышленности и науки "Химия-2024".
Нацпроект "Новые материалы и химия" стартует с 2025 года по поручению президента РФ Владимира Путина. Цель нацпроекта – к 2030 году увеличить валовую добавленную стоимость в производствах химической промышленности и новых материалов не менее, чем на 40% к уровню 2022 года. Проект будет включать в себя федеральные проекты "Развитие производства химической продукции", "Развитие производства композиционных материалов" и другие.
Губернатор Томской области Владимир Мазур - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
Химический кластер планируют запустить в Томской области
Вчера, 18:29
"Томск – это "кузница кадров" в масштабах страны. И сегодня мы готовим инженерно-технических работников для химической промышленности больше всех за Уралом! Готовы стать главной образовательной площадкой для реализации национального проекта "Новые материалы и химия", - предложил Мазур на международной выставке.
В ходе выставки "Химия-2024", которая проходит в "Экспоцентре" в Москве, Министерство промышленности и торговли РФ, Национальный исследовательский Томский государственный университет и томское ООО "Инжиниринговый химико-технологический центр" подписали соглашение о совместной работе над стратегией развития химической промышленности на период до 2035 года.
Подписи под документом поставили глава Минпромторга Антон Алиханов, ректор ТГУ Эдуард Галажинский и директор ИХТЦ Алексей Князев.
Губернатор Томской области Владимир Мазур и полномочный представитель президента Киргизии в Иссык-Кульской области Уланбек Далиев подписали соглашение о сотрудничестве между регионами в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и иных сферах - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Томская и Иссык-Кульская области договорились о сотрудничестве
1 октября, 10:39
 
Томская областьТомскРоссияТомская областьВладимир МазурВладимир ПутинАнтон АлихановЭкспоцентрМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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