https://ria.ru/20241021/napadenie-1979101890.html
В Москве задержали мужчину, напавшего на постояльца отеля
В Москве задержали мужчину, напавшего на постояльца отеля - РИА Новости, 21.10.2024
В Москве задержали мужчину, напавшего на постояльца отеля
Росгвардейцы задержали мужчину, напавшего с ножом на постояльца в отеле на севере Москвы, сообщается в Telegram-канале силового ведомства. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T12:51
2024-10-21T12:51
2024-10-21T13:20
происшествия
москва
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Росгвардейцы задержали мужчину, напавшего с ножом на постояльца в отеле на севере Москвы, сообщается в Telegram-канале силового ведомства. По предварительной информации, в ходе ссоры со своим знакомым злоумышленник взялся за кухонный нож и ударил его в область груди. "По сигналу с "тревожной кнопки" на место оперативно прибыли сотрудники вневедомственной охраны главного управления Росгвардии по городу Москве. Выбив запертую изнутри дверь, они задержали 40-летнего подозреваемого и оказали доврачебную помощь раненому мужчине", - говорится в сообщении. Пострадавший госпитализирован, злоумышленника передали полиции, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20241020/sk-1979012622.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Москва, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Москве задержали мужчину, напавшего на постояльца отеля
На севере Москвы задержали мужчину, напавшего на постояльца отеля