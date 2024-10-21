https://ria.ru/20241021/napadenie-1979101890.html

В Москве задержали мужчину, напавшего на постояльца отеля

В Москве задержали мужчину, напавшего на постояльца отеля - РИА Новости, 21.10.2024

В Москве задержали мужчину, напавшего на постояльца отеля

Росгвардейцы задержали мужчину, напавшего с ножом на постояльца в отеле на севере Москвы, сообщается в Telegram-канале силового ведомства. РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T12:51

2024-10-21T12:51

2024-10-21T13:20

происшествия

москва

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979106078_0:3:1918:1082_1920x0_80_0_0_76f87226d52d8f0145f05689becbf737.png

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Росгвардейцы задержали мужчину, напавшего с ножом на постояльца в отеле на севере Москвы, сообщается в Telegram-канале силового ведомства. По предварительной информации, в ходе ссоры со своим знакомым злоумышленник взялся за кухонный нож и ударил его в область груди. "По сигналу с "тревожной кнопки" на место оперативно прибыли сотрудники вневедомственной охраны главного управления Росгвардии по городу Москве. Выбив запертую изнутри дверь, они задержали 40-летнего подозреваемого и оказали доврачебную помощь раненому мужчине", - говорится в сообщении. Пострадавший госпитализирован, злоумышленника передали полиции, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20241020/sk-1979012622.html

https://ria.ru/20240806/moskva-1964376584.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)