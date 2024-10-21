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Наемники из Латинской Америки попросили об эвакуации из Часова Яра - РИА Новости, 21.10.2024
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08:09 21.10.2024 (обновлено: 16:22 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/naemniki-1979057486.html
Наемники из Латинской Америки попросили об эвакуации из Часова Яра
Наемники из Латинской Америки попросили об эвакуации из Часова Яра - РИА Новости, 21.10.2024
Наемники из Латинской Америки попросили об эвакуации из Часова Яра
Латиноамериканские наемники, которых Киев перекинул для обороны Часова Яра, просят об эвакуации, рассказали РИА Новости бойцы российской группировки войск "Юг", РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T08:09
2024-10-21T16:22
специальная военная операция на украине
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АРТЕМОВСК (ДНР), 21 окт — РИА Новости. Латиноамериканские наемники, которых Киев перекинул для обороны Часова Яра, просят об эвакуации, рассказали РИА Новости бойцы российской группировки войск "Юг", ссылаясь на радиоперехваты. "Очень много перехватываем их просьб об эвакуации, известно, что среди них (испаноязычных наемников. — Прим. ред.) есть раненые", — отметил солдат. Бойцы группировки войск "Юг" ранее предоставили РИА Новости записи радиоперехватов переговоров наемников из Колумбии. "Никак не прекращается эта надоевшая артиллерия, гранаты, РПГ, минометы. &lt;...&gt; Гуай, я всю ночь не могу спать. Еще у меня нога, у меня такое ощущение, будто ее хотят оторвать. &lt;...&gt; Мы не в силах разрушить этот дом. Мы все это видели, но весь состав реально потрепанный. Потрепанный. И очень холодно. Очень холодно. Мы на пределе. В общем, Гуай, нам нужна поддержка состава. Поддержка состава и посмотреть, как эвакуировать этого ущербного", — говорит в радиоперехвате один из наемников.Ранее боец группировки войск "Юг" сообщил РИА Новости, что наемник из Колумбии Галиндес Гуаманга Джеймс Арбей, воюющий на стороне ВСУ, ликвидирован бойцами под Часовым Яром, за который идут бои в Донбассе. Часов Яр — город в ДНР, имеющий важное оперативно-стратегическое значение. Он находится на господствующей высоте, открывающей путь к наиболее крупной агломерации в ДНР, остающейся под контролем ВСУ, — Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.
https://ria.ru/20240927/spetsoperatsiya-1975082394.html
https://ria.ru/20241020/donbass-1979011325.html
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в мире, колумбия, донбасс, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, латинская америка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Колумбия, Донбасс, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Латинская Америка
Наемники из Латинской Америки попросили об эвакуации из Часова Яра

Наемники ВСУ у Часова Яра просят об эвакуации и жалуются на невозможность спать

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военные. Архивное фото
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АРТЕМОВСК (ДНР), 21 окт — РИА Новости. Латиноамериканские наемники, которых Киев перекинул для обороны Часова Яра, просят об эвакуации, рассказали РИА Новости бойцы российской группировки войск "Юг", ссылаясь на радиоперехваты.
«
"Очень много перехватываем их просьб об эвакуации, известно, что среди них (испаноязычных наемников. — Прим. ред.) есть раненые", — отметил солдат.
Боевая работа танкистов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Российские военные продвинулись у Часова Яра
27 сентября, 15:20
Бойцы группировки войск "Юг" ранее предоставили РИА Новости записи радиоперехватов переговоров наемников из Колумбии.
"Никак не прекращается эта надоевшая артиллерия, гранаты, РПГ, минометы. <...> Гуай, я всю ночь не могу спать. Еще у меня нога, у меня такое ощущение, будто ее хотят оторвать. <...> Мы не в силах разрушить этот дом. Мы все это видели, но весь состав реально потрепанный. Потрепанный. И очень холодно. Очень холодно. Мы на пределе. В общем, Гуай, нам нужна поддержка состава. Поддержка состава и посмотреть, как эвакуировать этого ущербного", — говорит в радиоперехвате один из наемников.
Ранее боец группировки войск "Юг" сообщил РИА Новости, что наемник из Колумбии Галиндес Гуаманга Джеймс Арбей, воюющий на стороне ВСУ, ликвидирован бойцами под Часовым Яром, за который идут бои в Донбассе.
Часов Яр — город в ДНР, имеющий важное оперативно-стратегическое значение. Он находится на господствующей высоте, открывающей путь к наиболее крупной агломерации в ДНР, остающейся под контролем ВСУ, — Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.
Переговоры испаноязычных наемников из Латинской Америки, обороняющих Часов Яр - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
ВС России перехватили переговоры наемников из Латинской Америки в Донбассе
20 октября, 19:26
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКолумбияДонбассВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныЛатинская Америка
 
 
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