https://ria.ru/20241021/naemniki-1979057486.html

Наемники из Латинской Америки попросили об эвакуации из Часова Яра

Наемники из Латинской Америки попросили об эвакуации из Часова Яра - РИА Новости, 21.10.2024

Наемники из Латинской Америки попросили об эвакуации из Часова Яра

Латиноамериканские наемники, которых Киев перекинул для обороны Часова Яра, просят об эвакуации, рассказали РИА Новости бойцы российской группировки войск "Юг", РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T08:09

2024-10-21T08:09

2024-10-21T16:22

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АРТЕМОВСК (ДНР), 21 окт — РИА Новости. Латиноамериканские наемники, которых Киев перекинул для обороны Часова Яра, просят об эвакуации, рассказали РИА Новости бойцы российской группировки войск "Юг", ссылаясь на радиоперехваты. "Очень много перехватываем их просьб об эвакуации, известно, что среди них (испаноязычных наемников. — Прим. ред.) есть раненые", — отметил солдат. Бойцы группировки войск "Юг" ранее предоставили РИА Новости записи радиоперехватов переговоров наемников из Колумбии. "Никак не прекращается эта надоевшая артиллерия, гранаты, РПГ, минометы. <...> Гуай, я всю ночь не могу спать. Еще у меня нога, у меня такое ощущение, будто ее хотят оторвать. <...> Мы не в силах разрушить этот дом. Мы все это видели, но весь состав реально потрепанный. Потрепанный. И очень холодно. Очень холодно. Мы на пределе. В общем, Гуай, нам нужна поддержка состава. Поддержка состава и посмотреть, как эвакуировать этого ущербного", — говорит в радиоперехвате один из наемников.Ранее боец группировки войск "Юг" сообщил РИА Новости, что наемник из Колумбии Галиндес Гуаманга Джеймс Арбей, воюющий на стороне ВСУ, ликвидирован бойцами под Часовым Яром, за который идут бои в Донбассе. Часов Яр — город в ДНР, имеющий важное оперативно-стратегическое значение. Он находится на господствующей высоте, открывающей путь к наиболее крупной агломерации в ДНР, остающейся под контролем ВСУ, — Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.

https://ria.ru/20240927/spetsoperatsiya-1975082394.html

https://ria.ru/20241020/donbass-1979011325.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, колумбия, донбасс, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, латинская америка