https://ria.ru/20241021/mvf-1979196272.html

МВФ понизил для Украины размер сборов

МВФ понизил для Украины размер сборов - РИА Новости, 21.10.2024

МВФ понизил для Украины размер сборов

Международный валютный фонд (МВФ) понизил требования к Украине по уплате сборов и надбавок, а также принял для нее исключительные условия предоставления займа,... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T20:30

2024-10-21T20:30

2024-10-21T20:31

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ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) понизил требования к Украине по уплате сборов и надбавок, а также принял для нее исключительные условия предоставления займа, заявила в понедельник директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. "Мы приняли исключительные (условия - ред.) предоставления фондом займа в условиях исключительной неопределенности. Украина стала первой страной, но не будет единственной, когда фонд должен брать больше риска для поддержки страны", - сообщила она во время выступления на ежегодной конференции МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне. Георгиева добавила, что для Киева фонд скорректировал свои сборы и надбавки при предоставлении кредита, снизив их из-за, по ее словам, "большого размера проблемы", с которой сталкивается Украина. Глава МВФ также добавила, что всего фонду удалось привлечь 120 миллиардов долларов "мобилизованных" средств для Украины от других стран, которые участвуют в предоставлении поддержки Киеву. Общий объем четырехлетней программы расширенного финансирования (EFF) Украины в рамках действующей кредитной линии МВФ составляет 15,5 миллиарда долларов. В октябре Киев получил согласие от руководства МВФ на получение очередного транша в рамках программы на 1,1 миллиарда долларов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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украина, кристалина георгиева, мвф, в мире