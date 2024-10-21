https://ria.ru/20241021/muzej-1979121853.html

Музей имени Андрея Рублева проводит программу для участников СВО

Музей имени Андрея Рублева проводит программу для участников СВО - РИА Новости, 21.10.2024

Музей имени Андрея Рублева проводит программу для участников СВО

Для участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей Музей имени Андрея Рублева проводит просветительскую программу в рамках акции "Музейная... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T15:23

2024-10-21T15:23

2024-10-21T15:23

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Для участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей Музей имени Андрея Рублева проводит просветительскую программу в рамках акции "Музейная неделя" с 19 по 25 октября, сообщила пресс-служба музея. "Приглашаем участников специальной военной операции и членов их семей с 19 по 25 октября на бесплатную просветительную программу в рамках акции "Музейная неделя" при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. В течение этого времени в музее будут проходить тематические экскурсии, лекции и творческое занятие для детей. Участники смогут посетить постоянную экспозицию и временные выставки на безвозмездной основе", - говорится в сообщении. Гости музея смогут посетить экспозицию "Русский антиминс. Гравюра на ткани XVII-XIX века", а также выставку "Поморский календарь. Минея-четья на октябрь", посвященную 330-летию с момента основания старообрядческой Выгорецкой обители на Севере России. Лекция "Роль Музея имени Андрея Рублева в культурной жизни страны" состоится 20 октября. Тематическая авторская экскурсия "Небесные покровители русского воинства", посвященная традициям почитания святых воинов и их подвигов, отраженных в иконописи, пройдет 24 и 25 октября. Творческое занятие "Ангел мой", на котором детей научат делать игрушки-подвески из дерева проведет 25 октября графический дизайнер музея Яна Телешова.

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