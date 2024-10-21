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Музей имени Андрея Рублева проводит программу для участников СВО - РИА Новости, 21.10.2024
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Надежные люди
 
15:23 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/muzej-1979121853.html
Музей имени Андрея Рублева проводит программу для участников СВО
Музей имени Андрея Рублева проводит программу для участников СВО - РИА Новости, 21.10.2024
Музей имени Андрея Рублева проводит программу для участников СВО
Для участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей Музей имени Андрея Рублева проводит просветительскую программу в рамках акции "Музейная... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T15:23
2024-10-21T15:23
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Для участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей Музей имени Андрея Рублева проводит просветительскую программу в рамках акции "Музейная неделя" с 19 по 25 октября, сообщила пресс-служба музея. "Приглашаем участников специальной военной операции и членов их семей с 19 по 25 октября на бесплатную просветительную программу в рамках акции "Музейная неделя" при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. В течение этого времени в музее будут проходить тематические экскурсии, лекции и творческое занятие для детей. Участники смогут посетить постоянную экспозицию и временные выставки на безвозмездной основе", - говорится в сообщении. Гости музея смогут посетить экспозицию "Русский антиминс. Гравюра на ткани XVII-XIX века", а также выставку "Поморский календарь. Минея-четья на октябрь", посвященную 330-летию с момента основания старообрядческой Выгорецкой обители на Севере России. Лекция "Роль Музея имени Андрея Рублева в культурной жизни страны" состоится 20 октября. Тематическая авторская экскурсия "Небесные покровители русского воинства", посвященная традициям почитания святых воинов и их подвигов, отраженных в иконописи, пройдет 24 и 25 октября. Творческое занятие "Ангел мой", на котором детей научат делать игрушки-подвески из дерева проведет 25 октября графический дизайнер музея Яна Телешова.
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РИА Новости
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россия, сво
Надежные люди, Россия, СВО

Музей имени Андрея Рублева проводит программу для участников СВО

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкВыставка в Музее имени Андрея Рублёва
Выставка в Музее имени Андрея Рублёва - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Выставка в Музее имени Андрея Рублёва
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Для участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей Музей имени Андрея Рублева проводит просветительскую программу в рамках акции "Музейная неделя" с 19 по 25 октября, сообщила пресс-служба музея.
"Приглашаем участников специальной военной операции и членов их семей с 19 по 25 октября на бесплатную просветительную программу в рамках акции "Музейная неделя" при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. В течение этого времени в музее будут проходить тематические экскурсии, лекции и творческое занятие для детей. Участники смогут посетить постоянную экспозицию и временные выставки на безвозмездной основе", - говорится в сообщении.
Гости музея смогут посетить экспозицию "Русский антиминс. Гравюра на ткани XVII-XIX века", а также выставку "Поморский календарь. Минея-четья на октябрь", посвященную 330-летию с момента основания старообрядческой Выгорецкой обители на Севере России.
Лекция "Роль Музея имени Андрея Рублева в культурной жизни страны" состоится 20 октября. Тематическая авторская экскурсия "Небесные покровители русского воинства", посвященная традициям почитания святых воинов и их подвигов, отраженных в иконописи, пройдет 24 и 25 октября. Творческое занятие "Ангел мой", на котором детей научат делать игрушки-подвески из дерева проведет 25 октября графический дизайнер музея Яна Телешова.
 
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