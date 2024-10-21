https://ria.ru/20241021/murashko-1979130391.html

Мурашко рассказал об испытаниях отечественных препаратов для генной терапии

Мурашко рассказал об испытаниях отечественных препаратов для генной терапии - РИА Новости, 21.10.2024

Мурашко рассказал об испытаниях отечественных препаратов для генной терапии

Ряд отечественных препаратов в сфере генной терапии орфанных заболеваний уже проходят клинические испытания в РФ, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T15:13

2024-10-21T15:13

2024-10-21T15:13

здоровье - общество

россия

михаил мурашко

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Ряд отечественных препаратов в сфере генной терапии орфанных заболеваний уже проходят клинические испытания в РФ, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. "Следующий блок вопросов – это генная терапия орфанных заболеваний. Сегодня она уже также вошла в нашу практику. Есть и отечественные препараты, которые находятся в "клинике". Поэтому это не только спинальная мышечная атрофия, есть и ряд других направлений, по которым мы движемся", - рассказал глава Минздрава в рамках пленарной сессии "Биоэкономика" Курчатовского геномного форума. Также министр отметил, что в РФ получила отражение на практике и сфера клеточных технологий регенерации. Помимо этого, Россия активно продвигает радиофармацевтику в мире и является поставщиком большинства изотопов для других стран.

https://ria.ru/20241021/biotekhnologii-1979113395.html

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здоровье - общество, россия, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)