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Мурашко рассказал об испытаниях отечественных препаратов для генной терапии - РИА Новости, 21.10.2024
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15:13 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/murashko-1979130391.html
Мурашко рассказал об испытаниях отечественных препаратов для генной терапии
Мурашко рассказал об испытаниях отечественных препаратов для генной терапии - РИА Новости, 21.10.2024
Мурашко рассказал об испытаниях отечественных препаратов для генной терапии
Ряд отечественных препаратов в сфере генной терапии орфанных заболеваний уже проходят клинические испытания в РФ, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T15:13
2024-10-21T15:13
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Ряд отечественных препаратов в сфере генной терапии орфанных заболеваний уже проходят клинические испытания в РФ, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. "Следующий блок вопросов – это генная терапия орфанных заболеваний. Сегодня она уже также вошла в нашу практику. Есть и отечественные препараты, которые находятся в "клинике". Поэтому это не только спинальная мышечная атрофия, есть и ряд других направлений, по которым мы движемся", - рассказал глава Минздрава в рамках пленарной сессии "Биоэкономика" Курчатовского геномного форума. Также министр отметил, что в РФ получила отражение на практике и сфера клеточных технологий регенерации. Помимо этого, Россия активно продвигает радиофармацевтику в мире и является поставщиком большинства изотопов для других стран.
https://ria.ru/20241021/biotekhnologii-1979113395.html
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здоровье - общество, россия, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Мурашко рассказал об испытаниях отечественных препаратов для генной терапии

Мурашко: ряд препаратов для генной терапии редких заболеваний проходят испытания

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Ряд отечественных препаратов в сфере генной терапии орфанных заболеваний уже проходят клинические испытания в РФ, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"Следующий блок вопросов – это генная терапия орфанных заболеваний. Сегодня она уже также вошла в нашу практику. Есть и отечественные препараты, которые находятся в "клинике". Поэтому это не только спинальная мышечная атрофия, есть и ряд других направлений, по которым мы движемся", - рассказал глава Минздрава в рамках пленарной сессии "Биоэкономика" Курчатовского геномного форума.
Также министр отметил, что в РФ получила отражение на практике и сфера клеточных технологий регенерации. Помимо этого, Россия активно продвигает радиофармацевтику в мире и является поставщиком большинства изотопов для других стран.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
Мурашко заявил о колоссальной востребованности биотехнологических лекарств
Вчера, 13:49
 
Здоровье - ОбществоРоссияМихаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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