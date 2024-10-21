https://ria.ru/20241021/msp-1979181061.html
Программу "Экспортное наставничество" представили на Сибирском форуме МСП
Программу "Экспортное наставничество" представили на Сибирском форуме МСП - РИА Новости, 21.10.2024
Программу "Экспортное наставничество" представили на Сибирском форуме МСП
В рамках III Сибирского форума малого и среднего предпринимательства, организованного при поддержке Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ),... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T19:02
2024-10-21T19:02
2024-10-21T19:02
экономика
технологии
россия
иркутская область
иркутск
игорь кобзев
российский экспортный центр (рэц)
сбербанк россии
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. В рамках III Сибирского форума малого и среднего предпринимательства, организованного при поддержке Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ), прошла сессия, посвященная выходу бизнеса на зарубежные рынки. В мероприятии приняли участие представители общественного объединения "Опора России", ВТБ, Сбербанка и бизнес-сообщества, сообщили в центре."Они обсудили инструменты поддержки экспорта, включая механизмы комплексной помощи экспортноориентированных предприятий", - говорится в сообщении."Сегодня мы наблюдаем активное взаимодействие между предпринимателями и государственными структурами. Для меня крайне важно получать обратную связь. Власть заинтересована в развитии предпринимательства, и мы будем продолжать создавать условия не только для крупных компаний, но и для малого и среднего бизнеса, чтобы у них была мотивация. Однако и ответственность предпринимателей также возрастает", — отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, открывая форум.Участники сессии отметили, что экспортноориентированным предприятиям необходим доступ не только к точечным мерам поддержки."Мы фиксируем растущий запрос на экспертное сопровождение бизнеса при выходе на новые рынки. В этом контексте программа "Экспортное наставничество" от Школы экспорта РЭЦ может оказать значительную помощь",— уточнила представитель РЭЦ в Иркутске Яна Станевич.Она уточнила, что наставник, являющийся профессионалом в сфере внешнеэкономической деятельности (ВЭД), не только сопровождает компанию на всех этапах экспортного проекта, но и рекомендует меры государственной поддержки, которые могут повысить маржинальность экспорта и снизить риски при работе с иностранными покупателями."Таким образом, компании получают доступ к опыту и знаниям специалистов ВЭД, аккредитованных в РЭЦ%", — добавила Яна Станевич. Она также отметила, что вероятность успешного выхода на зарубежные рынки с помощью наставничества может достигать 90%.По итогам сессии несколько иркутских предприятий выразили заинтересованность в присоединении к программе "Экспортное наставничество" и получили подробные консультации о возможности участия в проекте.Программа "Экспортное наставничество" — уникальный продукт Школы экспорта РЭЦ, подразумевающий проработку и сопровождение экспортного проекта компании опытным наставником в индивидуальном порядке. Работа с наставником проходит в три этапа: аналитическое исследование продукта компании с последующими рекомендациями по наиболее перспективным рынкам, разработка комплексной дорожной карты экспортного проекта и непосредственное консультационное сопровождение при ее реализации.
https://ria.ru/20241011/rets-1977574758.html
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экономика, технологии, россия, иркутская область, иркутск, игорь кобзев, российский экспортный центр (рэц), сбербанк россии
Экономика, Технологии, Россия, Иркутская область, Иркутск, Игорь Кобзев, Российский экспортный центр (РЭЦ), Сбербанк России
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. В рамках III Сибирского форума малого и среднего предпринимательства, организованного при поддержке Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ), прошла сессия, посвященная выходу бизнеса на зарубежные рынки. В мероприятии приняли участие представители общественного объединения "Опора России", ВТБ, Сбербанка и бизнес-сообщества, сообщили в центре.
"Они обсудили инструменты поддержки экспорта, включая механизмы комплексной помощи экспортноориентированных предприятий", - говорится в сообщении.
"Сегодня мы наблюдаем активное взаимодействие между предпринимателями и государственными структурами. Для меня крайне важно получать обратную связь. Власть заинтересована в развитии предпринимательства, и мы будем продолжать создавать условия не только для крупных компаний, но и для малого и среднего бизнеса, чтобы у них была мотивация. Однако и ответственность предпринимателей также возрастает", — отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев
, открывая форум.
Участники сессии отметили, что экспортноориентированным предприятиям необходим доступ не только к точечным мерам поддержки.
"Мы фиксируем растущий запрос на экспертное сопровождение бизнеса при выходе на новые рынки. В этом контексте программа "Экспортное наставничество" от Школы экспорта РЭЦ может оказать значительную помощь",— уточнила представитель РЭЦ в Иркутске
Яна Станевич.
Она уточнила, что наставник, являющийся профессионалом в сфере внешнеэкономической деятельности (ВЭД), не только сопровождает компанию на всех этапах экспортного проекта, но и рекомендует меры государственной поддержки, которые могут повысить маржинальность экспорта и снизить риски при работе с иностранными покупателями.
"Таким образом, компании получают доступ к опыту и знаниям специалистов ВЭД, аккредитованных в РЭЦ%", — добавила Яна Станевич. Она также отметила, что вероятность успешного выхода на зарубежные рынки с помощью наставничества может достигать 90%.
По итогам сессии несколько иркутских предприятий выразили заинтересованность в присоединении к программе "Экспортное наставничество" и получили подробные консультации о возможности участия в проекте.
Программа "Экспортное наставничество" — уникальный продукт Школы экспорта РЭЦ, подразумевающий проработку и сопровождение экспортного проекта компании опытным наставником в индивидуальном порядке. Работа с наставником проходит в три этапа: аналитическое исследование продукта компании с последующими рекомендациями по наиболее перспективным рынкам, разработка комплексной дорожной карты экспортного проекта и непосредственное консультационное сопровождение при ее реализации.