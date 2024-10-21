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Программу "Экспортное наставничество" представили на Сибирском форуме МСП - РИА Новости, 21.10.2024
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19:02 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/msp-1979181061.html
Программу "Экспортное наставничество" представили на Сибирском форуме МСП
Программу "Экспортное наставничество" представили на Сибирском форуме МСП - РИА Новости, 21.10.2024
Программу "Экспортное наставничество" представили на Сибирском форуме МСП
В рамках III Сибирского форума малого и среднего предпринимательства, организованного при поддержке Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ),... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T19:02
2024-10-21T19:02
экономика
технологии
россия
иркутская область
иркутск
игорь кобзев
российский экспортный центр (рэц)
сбербанк россии
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. В рамках III Сибирского форума малого и среднего предпринимательства, организованного при поддержке Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ), прошла сессия, посвященная выходу бизнеса на зарубежные рынки. В мероприятии приняли участие представители общественного объединения "Опора России", ВТБ, Сбербанка и бизнес-сообщества, сообщили в центре."Они обсудили инструменты поддержки экспорта, включая механизмы комплексной помощи экспортноориентированных предприятий", - говорится в сообщении."Сегодня мы наблюдаем активное взаимодействие между предпринимателями и государственными структурами. Для меня крайне важно получать обратную связь. Власть заинтересована в развитии предпринимательства, и мы будем продолжать создавать условия не только для крупных компаний, но и для малого и среднего бизнеса, чтобы у них была мотивация. Однако и ответственность предпринимателей также возрастает", — отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, открывая форум.Участники сессии отметили, что экспортноориентированным предприятиям необходим доступ не только к точечным мерам поддержки."Мы фиксируем растущий запрос на экспертное сопровождение бизнеса при выходе на новые рынки. В этом контексте программа "Экспортное наставничество" от Школы экспорта РЭЦ может оказать значительную помощь",— уточнила представитель РЭЦ в Иркутске Яна Станевич.Она уточнила, что наставник, являющийся профессионалом в сфере внешнеэкономической деятельности (ВЭД), не только сопровождает компанию на всех этапах экспортного проекта, но и рекомендует меры государственной поддержки, которые могут повысить маржинальность экспорта и снизить риски при работе с иностранными покупателями."Таким образом, компании получают доступ к опыту и знаниям специалистов ВЭД, аккредитованных в РЭЦ%", — добавила Яна Станевич. Она также отметила, что вероятность успешного выхода на зарубежные рынки с помощью наставничества может достигать 90%.По итогам сессии несколько иркутских предприятий выразили заинтересованность в присоединении к программе "Экспортное наставничество" и получили подробные консультации о возможности участия в проекте.Программа "Экспортное наставничество" — уникальный продукт Школы экспорта РЭЦ, подразумевающий проработку и сопровождение экспортного проекта компании опытным наставником в индивидуальном порядке. Работа с наставником проходит в три этапа: аналитическое исследование продукта компании с последующими рекомендациями по наиболее перспективным рынкам, разработка комплексной дорожной карты экспортного проекта и непосредственное консультационное сопровождение при ее реализации.
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экономика, технологии, россия, иркутская область, иркутск, игорь кобзев, российский экспортный центр (рэц), сбербанк россии
Экономика, Технологии, Россия, Иркутская область, Иркутск, Игорь Кобзев, Российский экспортный центр (РЭЦ), Сбербанк России

Программу "Экспортное наставничество" представили на Сибирском форуме МСП

© Фото: Пресс-служба Российского экспортного центраПрограмма "Экспортное наставничество" на III Сибирском форуме МСП в Иркутске
Программа Экспортное наставничество на III Сибирском форуме МСП в Иркутске - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© Фото: Пресс-служба Российского экспортного центра
Программа "Экспортное наставничество" на III Сибирском форуме МСП в Иркутске
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. В рамках III Сибирского форума малого и среднего предпринимательства, организованного при поддержке Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ), прошла сессия, посвященная выходу бизнеса на зарубежные рынки. В мероприятии приняли участие представители общественного объединения "Опора России", ВТБ, Сбербанка и бизнес-сообщества, сообщили в центре.
"Они обсудили инструменты поддержки экспорта, включая механизмы комплексной помощи экспортноориентированных предприятий", - говорится в сообщении.
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"Сегодня мы наблюдаем активное взаимодействие между предпринимателями и государственными структурами. Для меня крайне важно получать обратную связь. Власть заинтересована в развитии предпринимательства, и мы будем продолжать создавать условия не только для крупных компаний, но и для малого и среднего бизнеса, чтобы у них была мотивация. Однако и ответственность предпринимателей также возрастает", — отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, открывая форум.
Участники сессии отметили, что экспортноориентированным предприятиям необходим доступ не только к точечным мерам поддержки.
"Мы фиксируем растущий запрос на экспертное сопровождение бизнеса при выходе на новые рынки. В этом контексте программа "Экспортное наставничество" от Школы экспорта РЭЦ может оказать значительную помощь",— уточнила представитель РЭЦ в Иркутске Яна Станевич.
Она уточнила, что наставник, являющийся профессионалом в сфере внешнеэкономической деятельности (ВЭД), не только сопровождает компанию на всех этапах экспортного проекта, но и рекомендует меры государственной поддержки, которые могут повысить маржинальность экспорта и снизить риски при работе с иностранными покупателями.
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"Таким образом, компании получают доступ к опыту и знаниям специалистов ВЭД, аккредитованных в РЭЦ%", — добавила Яна Станевич. Она также отметила, что вероятность успешного выхода на зарубежные рынки с помощью наставничества может достигать 90%.
По итогам сессии несколько иркутских предприятий выразили заинтересованность в присоединении к программе "Экспортное наставничество" и получили подробные консультации о возможности участия в проекте.
Программа "Экспортное наставничество" — уникальный продукт Школы экспорта РЭЦ, подразумевающий проработку и сопровождение экспортного проекта компании опытным наставником в индивидуальном порядке. Работа с наставником проходит в три этапа: аналитическое исследование продукта компании с последующими рекомендациями по наиболее перспективным рынкам, разработка комплексной дорожной карты экспортного проекта и непосредственное консультационное сопровождение при ее реализации.
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ЭкономикаТехнологииРоссияИркутская областьИркутскИгорь КобзевРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Сбербанк России
 
 
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