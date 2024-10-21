https://ria.ru/20241021/mriya-1979207217.html

Аксенов поздравил курорт Мрия с победой в мировой премии

Аксенов поздравил курорт Мрия с победой в мировой премии - РИА Новости, 21.10.2024

Аксенов поздравил курорт Мрия с победой в мировой премии

Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил коллектив курорта Мрия с победой в трех номинациях в мировой премии для отельеров премиум-сегмента World Luxury Hotel... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T21:53

2024-10-21T21:53

2024-10-21T21:53

новости - туризм

россия

сергей аксенов (политик)

герман греф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881204208_0:259:3078:1990_1920x0_80_0_0_eee969627d6975598a853fc619cb2d91.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил коллектив курорта Мрия с победой в трех номинациях в мировой премии для отельеров премиум-сегмента World Luxury Hotel Awards 2024 . "Крымский курорт Мрия одержал победу в мировой премии для отельеров премиум-сегмента World Luxury Hotel Awards 2024. Мрия была признана лучшей сразу в трех номинациях: лучший SPA-курорт класса люкс в мире, лучший оздоровительный курорт и лучший семейный курорт класса люкс в Европе" , - написал он в своем Telegram-канале. Победа, по словам главы региона, наглядно демонстрирует качество и уровень развития туристической отрасли как в рамках республики Крым, так и всей России. Аксенов поблагодарил главу Сбера Германа Грефа, генерального директора курорта Самвела Саруханяна, весь коллектив курорта за проделанную работу и поздравил с наградами. Курорт Мрия - масштабный комплекс с развитой внутренней инфраструктурой, сочетающий в себе пятизвездочный отель, оздоровительные услуги в институте активного долголетия Mriya Life, несколько бассейнов, пляж, рестораны и бары, ночной клуб. За 10 лет существования курорт удостоился более 100 международных и российских наград в сфере индустрии гостеприимства. Комплекс отвечает мировым стандартам и предоставляет сервис высокого уровня. Отдельные объекты курорта, доступные для посещения не только гостями отеля, такие как Японский сад "Шесть чувств", детский парк аттракционов "Дримвуд" и центр винного туризма WINE PARK, приобрели статус самостоятельных локаций и стали туристическими достопримечательностями.

https://ria.ru/20241012/puteshestviya-1977595693.html

https://ria.ru/20240415/krym-1936228205.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, россия, сергей аксенов (политик), герман греф