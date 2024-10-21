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Аксенов поздравил курорт Мрия с победой в мировой премии - РИА Новости, 21.10.2024
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21:53 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/mriya-1979207217.html
Аксенов поздравил курорт Мрия с победой в мировой премии
Аксенов поздравил курорт Мрия с победой в мировой премии - РИА Новости, 21.10.2024
Аксенов поздравил курорт Мрия с победой в мировой премии
Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил коллектив курорта Мрия с победой в трех номинациях в мировой премии для отельеров премиум-сегмента World Luxury Hotel... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T21:53
2024-10-21T21:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил коллектив курорта Мрия с победой в трех номинациях в мировой премии для отельеров премиум-сегмента World Luxury Hotel Awards 2024 . "Крымский курорт Мрия одержал победу в мировой премии для отельеров премиум-сегмента World Luxury Hotel Awards 2024. Мрия была признана лучшей сразу в трех номинациях: лучший SPA-курорт класса люкс в мире, лучший оздоровительный курорт и лучший семейный курорт класса люкс в Европе" , - написал он в своем Telegram-канале. Победа, по словам главы региона, наглядно демонстрирует качество и уровень развития туристической отрасли как в рамках республики Крым, так и всей России. Аксенов поблагодарил главу Сбера Германа Грефа, генерального директора курорта Самвела Саруханяна, весь коллектив курорта за проделанную работу и поздравил с наградами. Курорт Мрия - масштабный комплекс с развитой внутренней инфраструктурой, сочетающий в себе пятизвездочный отель, оздоровительные услуги в институте активного долголетия Mriya Life, несколько бассейнов, пляж, рестораны и бары, ночной клуб. За 10 лет существования курорт удостоился более 100 международных и российских наград в сфере индустрии гостеприимства. Комплекс отвечает мировым стандартам и предоставляет сервис высокого уровня. Отдельные объекты курорта, доступные для посещения не только гостями отеля, такие как Японский сад "Шесть чувств", детский парк аттракционов "Дримвуд" и центр винного туризма WINE PARK, приобрели статус самостоятельных локаций и стали туристическими достопримечательностями.
https://ria.ru/20241012/puteshestviya-1977595693.html
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новости - туризм, россия, сергей аксенов (политик), герман греф
Новости - Туризм, Россия, Сергей Аксенов (политик), Герман Греф
Аксенов поздравил курорт Мрия с победой в мировой премии

Аксенов: курорт Мрия победил в трех номинациях в мировой премии для отельеров

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкБассейн на территории санаторно-курортного комплекса "Мрия Резорт&СПА" в Ялте
Бассейн на территории санаторно-курортного комплекса Мрия Резорт&СПА в Ялте - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Бассейн на территории санаторно-курортного комплекса "Мрия Резорт&СПА" в Ялте. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил коллектив курорта Мрия с победой в трех номинациях в мировой премии для отельеров премиум-сегмента World Luxury Hotel Awards 2024 .
"Крымский курорт Мрия одержал победу в мировой премии для отельеров премиум-сегмента World Luxury Hotel Awards 2024. Мрия была признана лучшей сразу в трех номинациях: лучший SPA-курорт класса люкс в мире, лучший оздоровительный курорт и лучший семейный курорт класса люкс в Европе" , - написал он в своем Telegram-канале.
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Победа, по словам главы региона, наглядно демонстрирует качество и уровень развития туристической отрасли как в рамках республики Крым, так и всей России. Аксенов поблагодарил главу Сбера Германа Грефа, генерального директора курорта Самвела Саруханяна, весь коллектив курорта за проделанную работу и поздравил с наградами.
Курорт Мрия - масштабный комплекс с развитой внутренней инфраструктурой, сочетающий в себе пятизвездочный отель, оздоровительные услуги в институте активного долголетия Mriya Life, несколько бассейнов, пляж, рестораны и бары, ночной клуб. За 10 лет существования курорт удостоился более 100 международных и российских наград в сфере индустрии гостеприимства. Комплекс отвечает мировым стандартам и предоставляет сервис высокого уровня. Отдельные объекты курорта, доступные для посещения не только гостями отеля, такие как Японский сад "Шесть чувств", детский парк аттракционов "Дримвуд" и центр винного туризма WINE PARK, приобрели статус самостоятельных локаций и стали туристическими достопримечательностями.
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