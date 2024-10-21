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В Москве убрали более 900 километров воздушных проводов
В Москве убрали более 900 километров воздушных проводов - РИА Новости, 21.10.2024
В Москве убрали более 900 километров воздушных проводов
Свыше 900 километров воздушных проводов убрали в Москве в рамках проекта "Чистое небо", который запустили в 2015 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T08:47
2024-10-21T08:47
2024-10-21T16:02
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Свыше 900 километров воздушных проводов убрали в Москве в рамках проекта "Чистое небо", который запустили в 2015 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Чистое небо": благодаря проекту убрано уже больше 900 километров воздушных проводов. Кабели питания и управления наружным освещением, провода мобильных операторов, интернет-провайдеров и городских служб "прячут" под землю в специальных трубах, которые соединены с кабельными колодцами", - написал мэр в своем Telegram-канале. Он уточнил, что программу "Чистое небо" запустили в 2015 году, за это время специалисты привели в порядок многие знаковые улицы в центре. В этом году они закончили ещё ряд объектов, среди них есть улица Сергия Радонежского, Кадашёвская набережная со Старомонетным и Пыжёвским переулками, сад "Аквариум".
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общество, городское хозяйство москвы, москва, сергей собянин, сергий радонежский, аквариум
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Сергей Собянин, Сергий Радонежский, Аквариум
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Свыше 900 километров воздушных проводов убрали в Москве в рамках проекта "Чистое небо", который запустили в 2015 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Чистое небо": благодаря проекту убрано уже больше 900 километров воздушных проводов. Кабели питания и управления наружным освещением, провода мобильных операторов, интернет-провайдеров и городских служб "прячут" под землю в специальных трубах, которые соединены с кабельными колодцами", - написал мэр в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что программу "Чистое небо" запустили в 2015 году, за это время специалисты привели в порядок многие знаковые улицы в центре. В этом году они закончили ещё ряд объектов, среди них есть улица Сергия Радонежского, Кадашёвская набережная со Старомонетным и Пыжёвским переулками, сад "Аквариум".