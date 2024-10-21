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В Москве начались переговоры Мишустина и премьера Киргизии - РИА Новости, 21.10.2024
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14:01 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/moskva-1979116305.html
В Москве начались переговоры Мишустина и премьера Киргизии
В Москве начались переговоры Мишустина и премьера Киргизии - РИА Новости, 21.10.2024
В Москве начались переговоры Мишустина и премьера Киргизии
Переговоры премьер-министра РФ Михаила Мишустина и премьер-министра Киргизии Акылбека Жапарова начались в понедельник в Москве, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T14:01
2024-10-21T14:01
россия
киргизия
михаил мишустин
акылбек жапаров
евразийский экономический союз
москва
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Переговоры премьер-министра РФ Михаила Мишустина и премьер-министра Киргизии Акылбека Жапарова начались в понедельник в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Премьер Киргизии находится в России с официальным визитом, в рамках которого он участвует в мероприятиях, посвященных 100-летию образования Кара-Киргизской автономной области и Дням культуры республики в РФ. В ходе встречи стороны планируют обсудить актуальные вопросы российско-киргизского торгово-экономического сотрудничества, в том числе в области промышленности, энергетики, транспорта, образования и других сферах. Ожидается, что особое внимание будет уделено взаимодействию стран в Евразийском экономическом союзе.
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россия, киргизия, михаил мишустин, акылбек жапаров, евразийский экономический союз, москва
Россия, Киргизия, Михаил Мишустин, Акылбек Жапаров, Евразийский экономический союз, Москва
В Москве начались переговоры Мишустина и премьера Киргизии

Переговоры Мишустина и Жапарова начались в Москве

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Михаил Мишустин . Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Переговоры премьер-министра РФ Михаила Мишустина и премьер-министра Киргизии Акылбека Жапарова начались в понедельник в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Премьер Киргизии находится в России с официальным визитом, в рамках которого он участвует в мероприятиях, посвященных 100-летию образования Кара-Киргизской автономной области и Дням культуры республики в РФ.
В ходе встречи стороны планируют обсудить актуальные вопросы российско-киргизского торгово-экономического сотрудничества, в том числе в области промышленности, энергетики, транспорта, образования и других сферах. Ожидается, что особое внимание будет уделено взаимодействию стран в Евразийском экономическом союзе.
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РоссияКиргизияМихаил МишустинАкылбек ЖапаровЕвразийский экономический союзМосква
 
 
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