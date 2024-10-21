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В Москве начались переговоры Мишустина и премьера Киргизии

В Москве начались переговоры Мишустина и премьера Киргизии - РИА Новости, 21.10.2024

В Москве начались переговоры Мишустина и премьера Киргизии

Переговоры премьер-министра РФ Михаила Мишустина и премьер-министра Киргизии Акылбека Жапарова начались в понедельник в Москве, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T14:01

2024-10-21T14:01

2024-10-21T14:01

россия

киргизия

михаил мишустин

акылбек жапаров

евразийский экономический союз

москва

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Переговоры премьер-министра РФ Михаила Мишустина и премьер-министра Киргизии Акылбека Жапарова начались в понедельник в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Премьер Киргизии находится в России с официальным визитом, в рамках которого он участвует в мероприятиях, посвященных 100-летию образования Кара-Киргизской автономной области и Дням культуры республики в РФ. В ходе встречи стороны планируют обсудить актуальные вопросы российско-киргизского торгово-экономического сотрудничества, в том числе в области промышленности, энергетики, транспорта, образования и других сферах. Ожидается, что особое внимание будет уделено взаимодействию стран в Евразийском экономическом союзе.

https://ria.ru/20240925/kirgiziya-1974658471.html

россия

киргизия

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россия, киргизия, михаил мишустин, акылбек жапаров, евразийский экономический союз, москва