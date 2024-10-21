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В Москве граждан Узбекистана задержали за изнасилование соотечественницы - РИА Новости, 21.10.2024
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12:14 21.10.2024 (обновлено: 12:18 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/moskva-1979097194.html
В Москве граждан Узбекистана задержали за изнасилование соотечественницы
В Москве граждан Узбекистана задержали за изнасилование соотечественницы - РИА Новости, 21.10.2024
В Москве граждан Узбекистана задержали за изнасилование соотечественницы
Четверо граждан Узбекистана напали и изнасиловали соотечественницу в парке на востоке Москвы, все они задержаны, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T12:14
2024-10-21T12:18
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Четверо граждан Узбекистана напали и изнасиловали соотечественницу в парке на востоке Москвы, все они задержаны, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК РФ. По данным следствия, ночью 20 октября четверо граждан Узбекистана в парке вблизи улицы Краснобогатырской в Москве напали на соотечественницу. Затем трое нападавших изнасиловали женщину, а четвертый наблюдал за обстановкой, "обеспечивая безопасность соучастников". Все четверо задержаны, им предъявлено обвинение в изнасиловании, совершенном группой лиц. "Следствие намерено ходатайствовать перед Преображенским районным судом Москвы об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20240919/rostov-1973667952.html
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происшествия, москва, узбекистан, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Узбекистан, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве граждан Узбекистана задержали за изнасилование соотечественницы

В Москве четверо граждан Узбекистана задержаны за изнасилование соотечественницы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Четверо граждан Узбекистана напали и изнасиловали соотечественницу в парке на востоке Москвы, все они задержаны, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК РФ.
По данным следствия, ночью 20 октября четверо граждан Узбекистана в парке вблизи улицы Краснобогатырской в Москве напали на соотечественницу. Затем трое нападавших изнасиловали женщину, а четвертый наблюдал за обстановкой, "обеспечивая безопасность соучастников".
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Все четверо задержаны, им предъявлено обвинение в изнасиловании, совершенном группой лиц.
"Следствие намерено ходатайствовать перед Преображенским районным судом Москвы об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в ведомстве.
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