https://ria.ru/20241021/moshennichestvo-1979155388.html

В МВД назвали самые распространенные схемы телефонного мошенничества

В МВД назвали самые распространенные схемы телефонного мошенничества - РИА Новости, 21.10.2024

В МВД назвали самые распространенные схемы телефонного мошенничества

Телефонные мошенники чаще всего представляются работниками банка и госструктур либо операторами связи, об этом сообщили в Telegram-канале Управления по... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T17:11

2024-10-21T17:11

2024-10-21T17:11

технологии

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

мошенничество

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Телефонные мошенники чаще всего представляются работниками банка и госструктур либо операторами связи, об этом сообщили в Telegram-канале Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. "Мошенник представляется банковским работником; Мошенник представляется оператором связи; Мошенник представляется сотрудником госструктур", - говорится в сообщении. Уточняется, что аферисты подобных схем пытаются выманить секретный СМС-код для подтверждения действий в интернете, установить вредоносную программу на смартфон или заставить перейти по фишинговой ссылке. После получения доступа в личный кабинет мошенники могут оформить кредит или вывести деньги с карт и счетов, заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20241020/moshennichestvo-1978939961.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), мошенничество