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В МВД назвали самые распространенные схемы телефонного мошенничества - РИА Новости, 21.10.2024
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17:11 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/moshennichestvo-1979155388.html
В МВД назвали самые распространенные схемы телефонного мошенничества
В МВД назвали самые распространенные схемы телефонного мошенничества - РИА Новости, 21.10.2024
В МВД назвали самые распространенные схемы телефонного мошенничества
Телефонные мошенники чаще всего представляются работниками банка и госструктур либо операторами связи, об этом сообщили в Telegram-канале Управления по... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T17:11
2024-10-21T17:11
технологии
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
мошенничество
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Телефонные мошенники чаще всего представляются работниками банка и госструктур либо операторами связи, об этом сообщили в Telegram-канале Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. "Мошенник представляется банковским работником; Мошенник представляется оператором связи; Мошенник представляется сотрудником госструктур", - говорится в сообщении. Уточняется, что аферисты подобных схем пытаются выманить секретный СМС-код для подтверждения действий в интернете, установить вредоносную программу на смартфон или заставить перейти по фишинговой ссылке. После получения доступа в личный кабинет мошенники могут оформить кредит или вывести деньги с карт и счетов, заключили в ведомстве.
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технологии, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), мошенничество
Технологии, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Мошенничество
В МВД назвали самые распространенные схемы телефонного мошенничества

МВД предупредило о трех самых распространенных схемах телефонного мошенничества

© Depositphotos.com / terovesalainenЗвонок с неизвестного номера
Звонок с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© Depositphotos.com / terovesalainen
Звонок с неизвестного номера. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Телефонные мошенники чаще всего представляются работниками банка и госструктур либо операторами связи, об этом сообщили в Telegram-канале Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
«
"Мошенник представляется банковским работником; Мошенник представляется оператором связи; Мошенник представляется сотрудником госструктур", - говорится в сообщении.
Уточняется, что аферисты подобных схем пытаются выманить секретный СМС-код для подтверждения действий в интернете, установить вредоносную программу на смартфон или заставить перейти по фишинговой ссылке.
После получения доступа в личный кабинет мошенники могут оформить кредит или вывести деньги с карт и счетов, заключили в ведомстве.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
МВД предупредило о новом виде мошенничества через Telegram
20 октября, 03:31
 
ТехнологииРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Мошенничество
 
 
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