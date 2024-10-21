https://ria.ru/20241021/moshennichestvo-1979155388.html
В МВД назвали самые распространенные схемы телефонного мошенничества
В МВД назвали самые распространенные схемы телефонного мошенничества - РИА Новости, 21.10.2024
В МВД назвали самые распространенные схемы телефонного мошенничества
Телефонные мошенники чаще всего представляются работниками банка и госструктур либо операторами связи, об этом сообщили в Telegram-канале Управления по... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T17:11
2024-10-21T17:11
2024-10-21T17:11
технологии
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
мошенничество
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Телефонные мошенники чаще всего представляются работниками банка и госструктур либо операторами связи, об этом сообщили в Telegram-канале Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. "Мошенник представляется банковским работником; Мошенник представляется оператором связи; Мошенник представляется сотрудником госструктур", - говорится в сообщении. Уточняется, что аферисты подобных схем пытаются выманить секретный СМС-код для подтверждения действий в интернете, установить вредоносную программу на смартфон или заставить перейти по фишинговой ссылке. После получения доступа в личный кабинет мошенники могут оформить кредит или вывести деньги с карт и счетов, заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20241020/moshennichestvo-1978939961.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), мошенничество
Технологии, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Мошенничество
В МВД назвали самые распространенные схемы телефонного мошенничества
МВД предупредило о трех самых распространенных схемах телефонного мошенничества