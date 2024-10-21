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В МИД заявили о неприкрытом вмешательстве Запада в выборы в Молдавии - РИА Новости, 21.10.2024
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18:41 21.10.2024 (обновлено: 21:06 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/moldaviya-1979177311.html
В МИД заявили о неприкрытом вмешательстве Запада в выборы в Молдавии
В МИД заявили о неприкрытом вмешательстве Запада в выборы в Молдавии - РИА Новости, 21.10.2024
В МИД заявили о неприкрытом вмешательстве Запада в выборы в Молдавии
Россия констатирует неприкрытое вмешательство Запада в электоральный процесс в Молдавии, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова,... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T18:41
2024-10-21T21:06
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кишинев
мария захарова
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Россия констатирует неприкрытое вмешательство Запада в электоральный процесс в Молдавии, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя итоги первого тура выборов в республике.Двадцатого октября в Молдавии прошел первый тур президентских выборов и конституционный референдум по вопросу вступления республики в Евросоюз."Все это происходило на фоне неприкрытого вмешательства Запада в электоральный процесс в Молдавии. Политики из стран-членов Евросоюза в ходе многочисленных визитов в Кишинев вели открытую агитацию в поддержку нынешнего молдавского руководства и его так называемого европейского проекта. Международным мониторинговым структурам и наблюдателям еще предстоит дать оценку состоявшегося голосования", - сказала Захарова, слова которой приводятся на сайте МИД РФ.Она подчеркнула, что в СМИ уже появились сведения о многочисленных нарушениях и фальсификациях со стороны властей Молдавии, фактах организованного "подвоза" избирателей на участки в странах Западной Европы, даже наблюдательная миссия БДИПЧ ОБСЕ, в своем промежуточном докладе и предварительных заключениях не смогла обойти молчанием нелицеприятную ситуацию в предвыборный период и в ходе голосования.Официальный представитель МИД РФ также отметила, что Россию бездоказательно обвиняли во вмешательстве во внутренние дела Молдавии и попытках повлиять на волеизъявление граждан республики.На референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 100% протоколов. Против идеи вступления в ЕС высказались 49,54% избирателей, за евроинтеграцию проголосовали 50,46% молдаван. Таким образом, согласно данным ЦИК, за евроинтеграцию проголосовали 751 235 избирателей, против - 737 639. Почти 95% избирателей Гагаузской автономии проголосовали против изменения конституции ради евроинтеграции.В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей.
https://ria.ru/20241021/moldaviya-1979173572.html
https://ria.ru/20241021/moldaviya-1979150673.html
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в мире, россия, молдавия, кишинев, мария захарова, бюро по демократическим институтам и правам человека, обсе, евросоюз, выборы в молдавии — 2024
В мире, Россия, Молдавия, Кишинев, Мария Захарова, Бюро по демократическим институтам и правам человека, ОБСЕ, Евросоюз, Выборы в Молдавии — 2024
В МИД заявили о неприкрытом вмешательстве Запада в выборы в Молдавии

МИД: Россия констатирует неприкрытое вмешательство Запада в выборы в Молдавии

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкГраждане Молдавии стоят в очереди на избирательный участок на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции перед посольством Молдавии в центре Москвы
Граждане Молдавии стоят в очереди на избирательный участок на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции перед посольством Молдавии в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Граждане Молдавии стоят в очереди на избирательный участок на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции перед посольством Молдавии в центре Москвы
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Россия констатирует неприкрытое вмешательство Запада в электоральный процесс в Молдавии, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя итоги первого тура выборов в республике.
Двадцатого октября в Молдавии прошел первый тур президентских выборов и конституционный референдум по вопросу вступления республики в Евросоюз.
Избиратели во время выборов президента Молдавии и референдума по вопросу евроинтеграции на избирательном участке в Грушево - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
Против евроинтеграции Молдавии проголосовали 49,54 процента избирателей
Вчера, 18:27
"Все это происходило на фоне неприкрытого вмешательства Запада в электоральный процесс в Молдавии. Политики из стран-членов Евросоюза в ходе многочисленных визитов в Кишинев вели открытую агитацию в поддержку нынешнего молдавского руководства и его так называемого европейского проекта. Международным мониторинговым структурам и наблюдателям еще предстоит дать оценку состоявшегося голосования", - сказала Захарова, слова которой приводятся на сайте МИД РФ.
Она подчеркнула, что в СМИ уже появились сведения о многочисленных нарушениях и фальсификациях со стороны властей Молдавии, фактах организованного "подвоза" избирателей на участки в странах Западной Европы, даже наблюдательная миссия БДИПЧ ОБСЕ, в своем промежуточном докладе и предварительных заключениях не смогла обойти молчанием нелицеприятную ситуацию в предвыборный период и в ходе голосования.
Избиратели во время выборов президента Молдавии и референдума по вопросу евроинтеграции на избирательном участке в Грушево - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
На выборах в Молдавии зафиксировали 778 нарушений
Вчера, 16:44
Официальный представитель МИД РФ также отметила, что Россию бездоказательно обвиняли во вмешательстве во внутренние дела Молдавии и попытках повлиять на волеизъявление граждан республики.
На референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 100% протоколов. Против идеи вступления в ЕС высказались 49,54% избирателей, за евроинтеграцию проголосовали 50,46% молдаван. Таким образом, согласно данным ЦИК, за евроинтеграцию проголосовали 751 235 избирателей, против - 737 639. Почти 95% избирателей Гагаузской автономии проголосовали против изменения конституции ради евроинтеграции.
В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Захарова рассказала, почему Молдавия препятствует выборам президента России
16 марта, 07:15
 
В миреРоссияМолдавияКишиневМария ЗахароваБюро по демократическим институтам и правам человекаОБСЕЕвросоюзВыборы в Молдавии — 2024
 
 
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