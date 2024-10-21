https://ria.ru/20241021/moldaviya-1979177311.html

В МИД заявили о неприкрытом вмешательстве Запада в выборы в Молдавии

В МИД заявили о неприкрытом вмешательстве Запада в выборы в Молдавии - РИА Новости, 21.10.2024

В МИД заявили о неприкрытом вмешательстве Запада в выборы в Молдавии

Россия констатирует неприкрытое вмешательство Запада в электоральный процесс в Молдавии, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова,... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T18:41

2024-10-21T18:41

2024-10-21T21:06

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Россия констатирует неприкрытое вмешательство Запада в электоральный процесс в Молдавии, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя итоги первого тура выборов в республике.Двадцатого октября в Молдавии прошел первый тур президентских выборов и конституционный референдум по вопросу вступления республики в Евросоюз."Все это происходило на фоне неприкрытого вмешательства Запада в электоральный процесс в Молдавии. Политики из стран-членов Евросоюза в ходе многочисленных визитов в Кишинев вели открытую агитацию в поддержку нынешнего молдавского руководства и его так называемого европейского проекта. Международным мониторинговым структурам и наблюдателям еще предстоит дать оценку состоявшегося голосования", - сказала Захарова, слова которой приводятся на сайте МИД РФ.Она подчеркнула, что в СМИ уже появились сведения о многочисленных нарушениях и фальсификациях со стороны властей Молдавии, фактах организованного "подвоза" избирателей на участки в странах Западной Европы, даже наблюдательная миссия БДИПЧ ОБСЕ, в своем промежуточном докладе и предварительных заключениях не смогла обойти молчанием нелицеприятную ситуацию в предвыборный период и в ходе голосования.Официальный представитель МИД РФ также отметила, что Россию бездоказательно обвиняли во вмешательстве во внутренние дела Молдавии и попытках повлиять на волеизъявление граждан республики.На референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 100% протоколов. Против идеи вступления в ЕС высказались 49,54% избирателей, за евроинтеграцию проголосовали 50,46% молдаван. Таким образом, согласно данным ЦИК, за евроинтеграцию проголосовали 751 235 избирателей, против - 737 639. Почти 95% избирателей Гагаузской автономии проголосовали против изменения конституции ради евроинтеграции.В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей.

https://ria.ru/20241021/moldaviya-1979173572.html

https://ria.ru/20241021/moldaviya-1979150673.html

https://ria.ru/20240316/moldaviya-1933413324.html

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в мире, россия, молдавия, кишинев, мария захарова, бюро по демократическим институтам и правам человека, обсе, евросоюз, выборы в молдавии — 2024