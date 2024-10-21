https://ria.ru/20241021/moldaviya-1979173572.html

Против евроинтеграции Молдавии проголосовали 49,54 процента избирателей

Против евроинтеграции Молдавии проголосовали 49,54 процента избирателей - РИА Новости, 21.10.2024

Против евроинтеграции Молдавии проголосовали 49,54 процента избирателей

На референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, свидетельствуют предварительные данные ЦИК после... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T18:27

2024-10-21T18:27

2024-10-21T19:09

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выборы в молдавии — 2024

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КИШИНЕВ, 21 окт — РИА Новости. На референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, свидетельствуют предварительные данные ЦИК после обработки 100% протоколов.Против идеи вступления в объединение высказались 49,54% избирателей. Согласно данным ЦИК, за проголосовали 751 235 избирателей, против — 737 639.На референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?".Для признания результатов плебисцита положительными и последующего внесения поправок в Конституцию требовалось, чтобы не меньше половины участников референдума проголосовали за евроинтеграцию.ЦИК также опубликовала итоги президентских выборов после обработки 100% протоколов с избирательных участков. Баллотирующаяся на второй срок глава Молдавии Майя Санду лидирует в первом туре выборов с 42,45%, на втором месте — бывший генпрокурор Александр Стояногло, набравший 25,98%.Оба этих кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад, оппозиция обвиняет ее в разрыве связей с Россией и предательстве национальных интересов. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ в целом.Выборы и референдум признали состоявшимися, так как явка по каждому из них превысила необходимый лимит в 33,3%Нарушения на выборах в МолдавииВ первые часы голосования в Молдавии, прошедшего накануне, стало известно о множестве нарушений при его проведении. Так, директор неправительственной организации Promo-LEX Николай Панфил сообщил, что наблюдатели получили свыше 170 сообщений об инцидентах на выборах, из них 34 подтвердились. Речь идет, в частности, о размещении агитационных материалов на участках или в радиусе ста метров вокруг них и нарушении тайны голосования.Кроме того, экс-премьер Молдавии и кандидат в президенты Ион Кику заявил, что получил сообщения со всей страны о том, что людей заставляют участвовать в референдуме по вопросу евроинтеграции республики. Он призвал граждан не бояться и действовать рационально.Помимо этого, еще один кандидат в президенты, экс-премьер Василий Тарлев, сообщил РИА Новости, что в главных больницах страны медперсонал собирает избирательные бюллетени, чтобы затем использовать их в непонятных целях. В частности, речь идет о сотрудниках Онкологического института и Республиканской клинической больницы.В свою очередь, лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор рассказал, что его юристы готовят жалобы на нарушения, поскольку на избирательных участках размещены флаги Евросоюза и это можно расценивать как агитацию. По словам политика, выборы превратили в "фарс и междусобойчик".Как сообщили сегодня в неправительственной организации Promo-LEX, их наблюдатели зафиксировали 778 нарушений на прошедших выборах президента Молдавии и референдуме о вступлении в ЕС.

https://ria.ru/20241021/moldaviya-1979172932.html

https://ria.ru/20241021/evrointegratsiya-1979144725.html

https://ria.ru/20241021/moldaviya-1979177311.html

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молдавия, в мире, евросоюз, выборы в молдавии — 2024