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ОБСЕ надеется, что подкуп избирателей, о котором говорила Санду, расследуют - РИА Новости, 21.10.2024
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17:00 21.10.2024 (обновлено: 17:03 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/moldaviya-1979153981.html
ОБСЕ надеется, что подкуп избирателей, о котором говорила Санду, расследуют
ОБСЕ надеется, что подкуп избирателей, о котором говорила Санду, расследуют - РИА Новости, 21.10.2024
ОБСЕ надеется, что подкуп избирателей, о котором говорила Санду, расследуют
Спецпредставитель ОБСЕ Люси Потучкова, которая возглавила делегацию международных наблюдателей за выборами и референдумом в Молдавии, выразила надежду, что... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T17:00
2024-10-21T17:03
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КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Спецпредставитель ОБСЕ Люси Потучкова, которая возглавила делегацию международных наблюдателей за выборами и референдумом в Молдавии, выразила надежду, что случаи покупки голосов избирателей, о которых заявила президент Майя Санду, будут расследованы должным образом. Ранее в понедельник баллотирующаяся на второй президентский срок Майя Санду заявила, что 150 тысяч избирателей были подкуплены ради "атаки на суверенитет" страны, а система юстиции не смогла этому помешать. "Мы не правоохранительные органы, мы наблюдатели, мы основываем свои выводы на том, что видели. Предполагаю, что если были вмешательства, то они должны быть расследованы соответствующим образом. Думаю, что так и будет", - заявила Потучкова, отвечая на вопрос журналистов, могут ли в ОБСЕ прокомментировать заявление президента. В свою очередь представитель бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Урсула Гачек на том же брифинге добавила, что международные наблюдатели внимательно следили за ходом кампании. По ее словам, она знает, что в связи с подкупом избирателей были открыты уголовные дела. Гачек уверена, что власти Молдавии, если у них будут доказательства, смогут рассказать об этом общественности и привлечь виновных к ответу. Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. По результатам обработки 99,41% протоколов лидирует действующая глава государства Майя Санду, которая баллотируется на второй срок, - у нее 42,31% голосов. За ней следует бывший генпрокурор Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 26,07%. Оба этих кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад, оппозиция обвиняет ее в разрыве связей с Россией и предательстве национальных интересов. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ в целом.
https://ria.ru/20241021/sandu-1979122134.html
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в мире, молдавия, россия, гагаузия, майя санду, обсе, евросоюз, снг, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Россия, Гагаузия, Майя Санду, ОБСЕ, Евросоюз, СНГ, Выборы в Молдавии — 2024
ОБСЕ надеется, что подкуп избирателей, о котором говорила Санду, расследуют

ОБСЕ надеется, что случаи подкупа избирателей в Молдавии будут расследованы

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкПредвыборные бюллетени на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии
Предвыборные бюллетени на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
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Предвыборные бюллетени на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии
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КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Спецпредставитель ОБСЕ Люси Потучкова, которая возглавила делегацию международных наблюдателей за выборами и референдумом в Молдавии, выразила надежду, что случаи покупки голосов избирателей, о которых заявила президент Майя Санду, будут расследованы должным образом.
Ранее в понедельник баллотирующаяся на второй президентский срок Майя Санду заявила, что 150 тысяч избирателей были подкуплены ради "атаки на суверенитет" страны, а система юстиции не смогла этому помешать.
Президент Молдовы Майя Санду - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
Народ Молдавии выразил свою волю, заявила Санду
Вчера, 14:31
"Мы не правоохранительные органы, мы наблюдатели, мы основываем свои выводы на том, что видели. Предполагаю, что если были вмешательства, то они должны быть расследованы соответствующим образом. Думаю, что так и будет", - заявила Потучкова, отвечая на вопрос журналистов, могут ли в ОБСЕ прокомментировать заявление президента.
В свою очередь представитель бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Урсула Гачек на том же брифинге добавила, что международные наблюдатели внимательно следили за ходом кампании. По ее словам, она знает, что в связи с подкупом избирателей были открыты уголовные дела. Гачек уверена, что власти Молдавии, если у них будут доказательства, смогут рассказать об этом общественности и привлечь виновных к ответу.
Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. По результатам обработки 99,41% протоколов лидирует действующая глава государства Майя Санду, которая баллотируется на второй срок, - у нее 42,31% голосов. За ней следует бывший генпрокурор Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 26,07%. Оба этих кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад, оппозиция обвиняет ее в разрыве связей с Россией и предательстве национальных интересов. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ в целом.
Логотип ЦИК Молдавии - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
ЦИК: президент Молдавии определится во втором туре
20 октября, 23:49
 
В миреМолдавияРоссияГагаузияМайя СандуОБСЕЕвросоюзСНГВыборы в Молдавии — 2024
 
 
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