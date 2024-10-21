https://ria.ru/20241021/moldaviya-1979153981.html

ОБСЕ надеется, что подкуп избирателей, о котором говорила Санду, расследуют

ОБСЕ надеется, что подкуп избирателей, о котором говорила Санду, расследуют - РИА Новости, 21.10.2024

ОБСЕ надеется, что подкуп избирателей, о котором говорила Санду, расследуют

Спецпредставитель ОБСЕ Люси Потучкова, которая возглавила делегацию международных наблюдателей за выборами и референдумом в Молдавии, выразила надежду, что... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T17:00

2024-10-21T17:00

2024-10-21T17:03

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КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Спецпредставитель ОБСЕ Люси Потучкова, которая возглавила делегацию международных наблюдателей за выборами и референдумом в Молдавии, выразила надежду, что случаи покупки голосов избирателей, о которых заявила президент Майя Санду, будут расследованы должным образом. Ранее в понедельник баллотирующаяся на второй президентский срок Майя Санду заявила, что 150 тысяч избирателей были подкуплены ради "атаки на суверенитет" страны, а система юстиции не смогла этому помешать. "Мы не правоохранительные органы, мы наблюдатели, мы основываем свои выводы на том, что видели. Предполагаю, что если были вмешательства, то они должны быть расследованы соответствующим образом. Думаю, что так и будет", - заявила Потучкова, отвечая на вопрос журналистов, могут ли в ОБСЕ прокомментировать заявление президента. В свою очередь представитель бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Урсула Гачек на том же брифинге добавила, что международные наблюдатели внимательно следили за ходом кампании. По ее словам, она знает, что в связи с подкупом избирателей были открыты уголовные дела. Гачек уверена, что власти Молдавии, если у них будут доказательства, смогут рассказать об этом общественности и привлечь виновных к ответу. Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. По результатам обработки 99,41% протоколов лидирует действующая глава государства Майя Санду, которая баллотируется на второй срок, - у нее 42,31% голосов. За ней следует бывший генпрокурор Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 26,07%. Оба этих кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад, оппозиция обвиняет ее в разрыве связей с Россией и предательстве национальных интересов. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ в целом.

https://ria.ru/20241021/sandu-1979122134.html

https://ria.ru/20241020/vybory-1979038738.html

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в мире, молдавия, россия, гагаузия, майя санду, обсе, евросоюз, снг, выборы в молдавии — 2024