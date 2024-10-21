https://ria.ru/20241021/moldaviya-1979150673.html

На выборах в Молдавии зафиксировали 778 нарушений

На выборах в Молдавии зафиксировали 778 нарушений - РИА Новости, 21.10.2024

На выборах в Молдавии зафиксировали 778 нарушений

Наблюдатели зафиксировали 778 нарушений на прошедших выборах президента Молдавии и референдуме о вступлении в ЕС, сообщили в неправительственной организации... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T16:44

2024-10-21T16:44

2024-10-21T17:18

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КИШИНЕВ, 21 окт — РИА Новости. Наблюдатели зафиксировали 778 нарушений на прошедших выборах президента Молдавии и референдуме о вступлении в ЕС, сообщили в неправительственной организации Promo-LEX."По итогам обработки всех отчетов, полученных от наблюдателей, Promo-LEX отметила 778 инцидентов в ходе голосования", — указано в материале, опубликованном на сайте организации.Больше всего нарушений наблюдатели от НПО зарегистрировали при фотографировании избирательных бюллетеней — они выявили 175 таких случаев. Кроме того, среди самых распространенных нарушений — прерывание видеосъемки открытия избирательных участков или процедуры подсчета бюллетеней (98 случаев), неточность адресов, а также умершие избиратели (76 случаев), факты группового голосования (61 случай), необоснованное присутствие посторонних лиц на избирательных участках или недалеко от избирательных участков (51 случай), наличие рекламных материалов, стендов, избирательных щитов недалеко от избирательных участков (36 случаев), нарушение пломб избирательных урн (31 случай).Наблюдатели от Promo-LEX присутствовали на территории 614 участков в Молдавии, в том числе на всех участках, где голосовали жители Приднестровья. Помимо этого, у миссии были мобильные группы, которые могли следить за ситуацией. Выборы в МолдавииВ Молдавии 20 октября прошли президентские выборы, главу республики выбирали на четыре года. Также в этот день состоялся референдум, в рамках которого граждане должны были ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Оба события признаны состоявшимися, так как явка по каждому из них превысила необходимый лимит в 33,3%.Согласно данным после обработки 99,01% протоколов на референдуме, за евроинтеграцию проголосовали 50,29% граждан, против — 49,71%. При этом непосредственно в Приднестровье, где подсчитали все бюллетени, против этой инициативы выступили 62,56% избирателей, поддержали — 37,44%. В Гагаузской автономии в составе Молдавии после обработки всех бюллетеней 94,84% проголосовали против интеграции республики в ЕС, за высказались лишь 5,16%.В свою очередь, на выборах главы государства, согласно данным ЦИК после обработки 99,01% протоколов, лидирует президент Молдавии Майя Санду. Она набирает 42,21% голосов. На втором месте — отстраненный от должности генпрокурора республики выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло. Его поддержали 26,15% избирателей.В первые часы голосования в Молдавии стало известно о множестве нарушений при его проведении. Так, директор неправительственной организации Promo-LEX Николай Панфил сообщил, что наблюдатели получили свыше 170 сообщений об инцидентах на выборах, из них 34 подтвердились. Речь идет, в частности, о размещении агитационных материалов на участках или в радиусе ста метров вокруг них и нарушении тайны голосования.Кроме того, экс-премьер Молдавии и кандидат в президенты Ион Кику заявил, что получил сообщения со всей страны о том, что людей заставляют участвовать в референдуме по вопросу евроинтеграции республики. Он призвал граждан не бояться и действовать рационально.Помимо этого, еще один кандидат в президенты, экс-премьер Василий Тарлев, сообщил РИА Новости, что в главных больницах страны медперсонал собирает избирательные бюллетени, чтобы затем использовать их в непонятных целях. В частности, речь идет о сотрудниках Онкологического института и Республиканской клинической больницы.В свою очередь, лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор рассказал, что его юристы готовят жалобы на нарушения, поскольку на избирательных участках размещены флаги Евросоюза и это можно расценивать как агитацию. По словам политика, выборы превратили в "фарс и междусобойчик".

https://ria.ru/20241021/moldavija-1979127279.html

https://ria.ru/20241021/vlakh-1979131025.html

https://ria.ru/20241021/sandu-1979088088.html

https://ria.ru/20241021/moldaviya-1979140801.html

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