https://ria.ru/20241021/moldaviya-1979140801.html

"На грани провала". Слуцкий оценил результаты референдума в Молдавии

"На грани провала". Слуцкий оценил результаты референдума в Молдавии - РИА Новости, 21.10.2024

"На грани провала". Слуцкий оценил результаты референдума в Молдавии

"Победа" на грани провала оставляет много вопросов и лишь усугубляет раскол в обществе, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий,... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T16:07

2024-10-21T16:07

2024-10-21T16:07

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. "Победа" на грани провала оставляет много вопросов и лишь усугубляет раскол в обществе, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя результаты референдума в Молдавии о евроинтеграции. В рамках прошедшего 20 октября референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". По данным ЦИК, после обработки 99% протоколов с участков евроинтеграцию поддержали 50,29% избирателей, против выступили 49,71%. "Победа" на грани провала оставляет много вопросов и лишь усугубляет раскол в обществе", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. Парламентарий отметил, что осознание необходимости европейского будущего пришло буквально на последних минутах подсчета результатов плебисцита (после обработки 90% бюллетеней картина была иная - 44,9%), за вступление в Европейский союз проголосовали только 9 из 36 регионов. "Аномалия с приростом голосов может иметь разную природу. Особенно с учетом непрозрачной и несвободной кампании, зачистки оппозиции, цензуры, блокировки СМИ и интернет-ресурсов с отличной точкой зрения, откровенного вмешательство Запада", - добавил Слуцкий. По его мнению, режим действующей главы молдавского государства Майи Санду наступает на украинские грабли, проводя курс на введение внешнего управления в стране фактически вопреки воли молдавского народа. Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября, итоговая явка составила 51,67%. По предварительным данным, составленным после обработки 99,01% протокола с избирательных участков, на выборах лидирует действующая глава государства Майя Санду, которая баллотируется на второй срок, - у нее 42,21% голосов. За ней следует бывший генпрокурор Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 26,15%. Оба этих кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Третье место занимает лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый (13,77% голосов), четвертое - экс-глава Гагаузии Ирина Влах (5,42%), пятое – экс-прокурор Виктория Фуртунэ (4,48%), шестое и седьмое - бывшие премьер-министры Василий Тарлев и Ион Кику (3,2% и 2,07% соответственно). Менее одного процента у экс-министра молодежи и спорта Октавиана Цыку (0,92%), экс-главы МВД Андрея Нэстасе (0,64%), журналистки Натальи Морарь (0,61%) и экс-главы МИД Тудора Ульяновского (0,52%). Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад, оппозиция обвиняет ее в разрыве связей с Россией и предательстве национальных интересов. Стояногло, которого поддерживает оппозиционная Соцпартия, считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ в целом.

https://ria.ru/20241021/gosduma-1979099470.html

https://ria.ru/20240802/moldavija-1963766016.html

https://ria.ru/20241021/sandu-1979122134.html

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