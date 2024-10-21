"На грани провала". Слуцкий оценил результаты референдума в Молдавии
Слуцкий: победа на грани провала оставляет много вопросов
© AP Photo / Vadim GhirdaИзбирательной участок на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии
© AP Photo / Vadim Ghirda
Избирательной участок на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. "Победа" на грани провала оставляет много вопросов и лишь усугубляет раскол в обществе, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя результаты референдума в Молдавии о евроинтеграции.
В рамках прошедшего 20 октября референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". По данным ЦИК, после обработки 99% протоколов с участков евроинтеграцию поддержали 50,29% избирателей, против выступили 49,71%.
"Победа" на грани провала оставляет много вопросов и лишь усугубляет раскол в обществе", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Парламентарий отметил, что осознание необходимости европейского будущего пришло буквально на последних минутах подсчета результатов плебисцита (после обработки 90% бюллетеней картина была иная - 44,9%), за вступление в Европейский союз проголосовали только 9 из 36 регионов.
"Аномалия с приростом голосов может иметь разную природу. Особенно с учетом непрозрачной и несвободной кампании, зачистки оппозиции, цензуры, блокировки СМИ и интернет-ресурсов с отличной точкой зрения, откровенного вмешательство Запада", - добавил Слуцкий.
По его мнению, режим действующей главы молдавского государства Майи Санду наступает на украинские грабли, проводя курс на введение внешнего управления в стране фактически вопреки воли молдавского народа.
Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября, итоговая явка составила 51,67%.
По предварительным данным, составленным после обработки 99,01% протокола с избирательных участков, на выборах лидирует действующая глава государства Майя Санду, которая баллотируется на второй срок, - у нее 42,21% голосов. За ней следует бывший генпрокурор Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 26,15%. Оба этих кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября.
Третье место занимает лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый (13,77% голосов), четвертое - экс-глава Гагаузии Ирина Влах (5,42%), пятое – экс-прокурор Виктория Фуртунэ (4,48%), шестое и седьмое - бывшие премьер-министры Василий Тарлев и Ион Кику (3,2% и 2,07% соответственно). Менее одного процента у экс-министра молодежи и спорта Октавиана Цыку (0,92%), экс-главы МВД Андрея Нэстасе (0,64%), журналистки Натальи Морарь (0,61%) и экс-главы МИД Тудора Ульяновского (0,52%).
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