Рейтинг@Mail.ru
Стояногло прокомментировал результаты референдума о евроинтеграции - РИА Новости, 21.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:46 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/moldaviya-1979136607.html
Стояногло прокомментировал результаты референдума о евроинтеграции
Стояногло прокомментировал результаты референдума о евроинтеграции - РИА Новости, 21.10.2024
Стояногло прокомментировал результаты референдума о евроинтеграции
Кандидат в президенты Молдавии Александр Стояногло, комментируя результаты референдума о членстве страны в Евросоюзе, заявил, что европейский путь для... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T15:46
2024-10-21T15:46
в мире
молдавия
гагаузия
россия
ренато усатый
ирина влах
василий тарлев
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958296497_0:18:1341:772_1920x0_80_0_0_180817c5c730d7e929a2198927a84b97.jpg
КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты Молдавии Александр Стояногло, комментируя результаты референдума о членстве страны в Евросоюзе, заявил, что европейский путь для республики не должен включать дискриминацию и нарушение Конституции. В воскресенье в Молдавии прошел референдум по вопросу евроинтеграции, гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами. "Европейский путь Молдавии не может быть ассоциирован с нарушением Конституции или дискриминацией граждан. Мы должны идти по пути справедливости, уважения законов и прав всех людей, независимо от их политических или этнических предпочтений", - подчеркнул Стояногло на брифинге в Кишиневе. Кандидат в президенты также отметил, что европейская интеграция должна способствовать укреплению демократии и гражданских свобод, а не создавать разногласия в обществе. Первый тур президентских выборов в Молдавии также прошел 20 октября. По результатам обработки 99,01% протоколов, лидирует действующая глава государства Санду, которая баллотируется на второй срок, - у нее 42,21% голосов. За ней следует бывший генпрокурор Молдавии, выходец из Гагаузии Стояногло с 26,15%. Оба этих кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад, оппозиция обвиняет ее в разрыве связей с Россией и предательстве национальных интересов. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ в целом. Третье место по итогам первого тура занимает лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый (13,77% голосов), четвертое - экс-глава Гагаузии Ирина Влах (5,42%), пятое – экс-прокурор Виктория Фуртунэ (4,48%), шестое и седьмое - бывшие премьер-министры Василий Тарлев и Ион Кику (3,2% и 2,07% соответственно). Менее одного процента у экс-министра молодежи и спорта Октавиана Цыку (0,92%), экс-главы МВД Андрея Нэстасе (0,64%), журналистки Натальи Морарь (0,61%) и экс-главы МИД Тудора Ульяновского (0,52%).
https://ria.ru/20241021/kosachev-1979051515.html
https://ria.ru/20240729/moldaviya-1962610356.html
молдавия
гагаузия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958296497_73:0:1269:897_1920x0_80_0_0_c96b558ff95befdef1579cd05d0f0d38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, гагаузия, россия, ренато усатый, ирина влах, василий тарлев, евросоюз, снг, наша партия, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Гагаузия, Россия, Ренато Усатый, Ирина Влах, Василий Тарлев, Евросоюз, СНГ, Наша партия, Выборы в Молдавии — 2024
Стояногло прокомментировал результаты референдума о евроинтеграции

Стояногло: евроинтеграция не должна включать нарушение конституции

© Sputnik / Rodion ProcaАлександр Стояногло
Александр Стояногло - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© Sputnik / Rodion Proca
Александр Стояногло. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты Молдавии Александр Стояногло, комментируя результаты референдума о членстве страны в Евросоюзе, заявил, что европейский путь для республики не должен включать дискриминацию и нарушение Конституции.
В воскресенье в Молдавии прошел референдум по вопросу евроинтеграции, гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами.
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
Косачев о выборах в Молдавии: "рука Брюсселя оказалась короткой и немощной"
Вчера, 05:18
"Европейский путь Молдавии не может быть ассоциирован с нарушением Конституции или дискриминацией граждан. Мы должны идти по пути справедливости, уважения законов и прав всех людей, независимо от их политических или этнических предпочтений", - подчеркнул Стояногло на брифинге в Кишиневе.
Кандидат в президенты также отметил, что европейская интеграция должна способствовать укреплению демократии и гражданских свобод, а не создавать разногласия в обществе.
Первый тур президентских выборов в Молдавии также прошел 20 октября. По результатам обработки 99,01% протоколов, лидирует действующая глава государства Санду, которая баллотируется на второй срок, - у нее 42,21% голосов. За ней следует бывший генпрокурор Молдавии, выходец из Гагаузии Стояногло с 26,15%. Оба этих кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад, оппозиция обвиняет ее в разрыве связей с Россией и предательстве национальных интересов. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ в целом.
Третье место по итогам первого тура занимает лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый (13,77% голосов), четвертое - экс-глава Гагаузии Ирина Влах (5,42%), пятое – экс-прокурор Виктория Фуртунэ (4,48%), шестое и седьмое - бывшие премьер-министры Василий Тарлев и Ион Кику (3,2% и 2,07% соответственно). Менее одного процента у экс-министра молодежи и спорта Октавиана Цыку (0,92%), экс-главы МВД Андрея Нэстасе (0,64%), журналистки Натальи Морарь (0,61%) и экс-главы МИД Тудора Ульяновского (0,52%).
Флаги Молдавии и ЕС - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
Додон назвал главную цель референдума о вступлении Молдавии в ЕС
29 июля, 09:29
 
В миреМолдавияГагаузияРоссияРенато УсатыйИрина ВлахВасилий ТарлевЕвросоюзСНГНаша партияВыборы в Молдавии — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала