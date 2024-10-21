https://ria.ru/20241021/moldaviya-1979136607.html

Стояногло прокомментировал результаты референдума о евроинтеграции

Стояногло прокомментировал результаты референдума о евроинтеграции - РИА Новости, 21.10.2024

Стояногло прокомментировал результаты референдума о евроинтеграции

Кандидат в президенты Молдавии Александр Стояногло, комментируя результаты референдума о членстве страны в Евросоюзе, заявил, что европейский путь для... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T15:46

2024-10-21T15:46

2024-10-21T15:46

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КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты Молдавии Александр Стояногло, комментируя результаты референдума о членстве страны в Евросоюзе, заявил, что европейский путь для республики не должен включать дискриминацию и нарушение Конституции. В воскресенье в Молдавии прошел референдум по вопросу евроинтеграции, гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами. "Европейский путь Молдавии не может быть ассоциирован с нарушением Конституции или дискриминацией граждан. Мы должны идти по пути справедливости, уважения законов и прав всех людей, независимо от их политических или этнических предпочтений", - подчеркнул Стояногло на брифинге в Кишиневе. Кандидат в президенты также отметил, что европейская интеграция должна способствовать укреплению демократии и гражданских свобод, а не создавать разногласия в обществе. Первый тур президентских выборов в Молдавии также прошел 20 октября. По результатам обработки 99,01% протоколов, лидирует действующая глава государства Санду, которая баллотируется на второй срок, - у нее 42,21% голосов. За ней следует бывший генпрокурор Молдавии, выходец из Гагаузии Стояногло с 26,15%. Оба этих кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад, оппозиция обвиняет ее в разрыве связей с Россией и предательстве национальных интересов. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ в целом. Третье место по итогам первого тура занимает лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый (13,77% голосов), четвертое - экс-глава Гагаузии Ирина Влах (5,42%), пятое – экс-прокурор Виктория Фуртунэ (4,48%), шестое и седьмое - бывшие премьер-министры Василий Тарлев и Ион Кику (3,2% и 2,07% соответственно). Менее одного процента у экс-министра молодежи и спорта Октавиана Цыку (0,92%), экс-главы МВД Андрея Нэстасе (0,64%), журналистки Натальи Морарь (0,61%) и экс-главы МИД Тудора Ульяновского (0,52%).

https://ria.ru/20241021/kosachev-1979051515.html

https://ria.ru/20240729/moldaviya-1962610356.html

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